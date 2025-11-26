 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Siūlo, kad savivaldybės galėtų imti vienkartinę rinkliavą už kolumbariumą

2025-11-26 12:43 / šaltinis: ELTA
2025-11-26 12:43

Kapinės. ELTA / Andrius Ufartas

Seimo Aplinkos apsaugos komitetas pritarė siūlymui nustatyti rinkliavą už savivaldybės lėšomis įrengtą kolumbariumo nišą. 

0

Tokią Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ nario Tomo Tomilino iniciatyvą trečiadienį palaikė 7 šio komiteto nariai, 1 buvo prieš ir 1 susilaikė. 

Aplinkos apsaugos komiteto nariai taip pat pritarė „aušrierio“ Karolio Neimanto pasiūlymui įstatyme aiškiai nurodyti, kad už kolumbariumo nišos suteikimą mokamas mokestis, kurio dydį nustatytų savivaldybės tarybos, būtų vienkartinis.

Tikimasi, kad tokios nuostatos atsiradimas įstatyme leistų išvengti įvairių interpretacijų, kad mokestis galėtų būti būtų kasmetinis. Pasak  T. Tomilino prasideda spekuliacijos, kad čia būtų kažkoks nuolatinis mokestis.

 „Gyventojai negatyviai reaguoja. Žmonėms reikia to žodžio „vienkartinis“, nes yra didžiulė baimė dėl  apmokestinimo“, – komiteto posėdyje sakė T. Tomilinas. 

Įstatymo pataisomis jis pasiūlė grąžinti anksčiau galiojusią tvarką, kuri leido  savivaldybėms surinkti lėšų, reikalingų naujų kolumbariumų statybai.

Pasak T. Tomilino, nuo 2022 metų lapkričio šią galimybę praradusios savivaldybės nebestato kolumbariumų, o privati rinka po truputį perima šią paslaugą. Manoma, kad ateityje dėl didelės kainos kolumbariumai nebus prieinami gyventojams.

„Savivaldybės negali pasiūlyti tokios paslaugos, tada privatininkai siūlo mokamas nišas“, – pastebėjo konservatorė Aistė Gedvilienė. 

Iniciatyvai pritarė Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje dalyvavę Lietuvos savivaldybių asociacijos, Vilniaus miesto ir Akmenės rajonų savivaldybių atstovai. 

„Kolumbariumų plėtra tikrai sustojo, trūksta kapinių ploto. Šitas sprendimas paskatintų savivaldybes plėsti šitas paslaugas“, – sakė Akmenės rajono meras Vitalijus Mitrofanovas. 

Pasak jo, savivaldybės tikrai neketina užsidirbti iš kolumbariumų, o tik sieks pasidengti jų įrengimo kaštus.

Skeptiškai įvertinęs projektą Seimo narys Tomas Domarkas mato kitą galimybę spręsti problemą. 

„Manau, kad reikėtų skatinti esamuose kapuose įrengti šeimos kolumbariumus“, – sakė T. Domarkas.

Apsvarstę įstatymo pataisas Seimo  Aplinkos apsaugos komiteto nariai pasiūlė, kad jos įsigaliotų ne nuo kitų metų pradžios, o nuo 2026 m. gegužės 1 d. 

Seimo palaikymą pateikimo stadijoje sulaukusias Žmonių palaikų laidojimo ir Rinkliavų įstatymų pataisas dar turės apsvarstyti Valstybės valdymo ir savivaldybių, Biudžeto ir finansų komitetai. Seimas planuojama gruodžio 16 d. tęsti šio klausimo svarstymą plenarinėje salėje.

Šiuo metu Žmonių palaikų laidojimo įstatyme nustatyta, kad savivaldybės lėšomis įrengtos kolumbariumo nišos skiriamos neatlygintinai.

