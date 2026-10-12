Šildymo sezonas Lietuvoje: štai kur nuo šiandien įjungiamas šildymas

Klaipėdos savivaldybė pirmadienį pranešė įjungianti šildymą ugdymo, sveikatos įstaigoms ir kitiems šilumos vartotojams.
Šildymas pirmadienį taip pat įjungiamas Alytaus miesto pastatuose, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti, nurodoma mero Nerijaus Cesiulio potvarkyje.
Nuo pirmadienio pradedami šildyti pastatai su neautomatizuotais šilumos punktais
Nuo pirmadienio pradėti šildyti ir Mažeikių administraciniai pastatai, ugdymo įstaigos ir daugiabučiai. Šildymą pastaruosiuose pirmadienį taip pat įjungia Utena.
Tuo metu Kauno miesto savivaldybės atstovas Mindaugas Drąsutis BNS sakė, kad oficialus šildymo sezonas mieste bus pradėtas nuo antradienio. Tada šildymas bus įjungiamas ir Pasvalio rajone, teigiama mero Gintauto Gegužinsko potvarkyje.
Kelmės ir Radviliškio savivaldybėse šildymas įjungtas nuo praėjusio penktadienio, Pakruojyje – nuo praėjusio pirmadienio, o Rietavo, Akmenės, Ignalinos rajonuose – nuo spalio 1 dienos, nurodoma merų potvarkiuose.
Kaip rašė BNS, nuo pirmadienio pradedami šildyti Vilniaus miesto ir rajono, Panevėžio, Palangos, Kupiškio, Zarasų, Kėdainių savivaldybių pastatai su neautomatizuotais šilumos punktais.
Tuo metu Šiauliuose šildymas švietimo ir socialinėse įstaigose įjungtas praėjusį trečiadienį, o kitiems vartotojams – praėjusį penktadienį.
Pagal naują tvarką oficialus šildymo sezonas šiemet prasidėjo spalio 1 dieną – šilumą nuo tada galėjo įsijungti visi daugiabučiai ar kiti pastatai, kuriuose įrengti automatizuoti punktai. Tuo metu dėl kitų pastatų šildymo ir toliau sprendžia savivaldybės.
Seimui birželį priėmus Šilumos ūkio įstatymo pakeitimus sezonas oficialiai pradedamas spalio 1-ąją ir baigiamas balandžio 30 dieną.