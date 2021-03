Sertifikuota produkcija ūkininkams padeda išsiskirti rinkoje

Kėdainių rajono ūkininkas Arnas Kvedaras augina daržoves – morkas ir kopūstus. Vyras pasakojo, kad ūkį plėtė ir savo, ir Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) siūlomomis paramos priemonėmis.

„Naudojausi ne viena parama. Gavęs struktūrinių fondų lėšas stačiau daržovių sandėlį-saugyklą, įsigijau daržovių apdirbimo įrangą, keletą reikalingų ūkiui padargų. Per visą ūkio istoriją įgyvendinome 3 ar 4 projektus.

Pernai irgi norėjau gauti paramą dar vienam naujam projektui, tačiau jis buvo atmestas. Matyt, konkurencija yra didelė, daug yra ūkių, kurie nori pasinaudoti ŽŪM siūloma parama. Planavau statyti dar viena daržovių saugyklą, o dabar kai negavau paramos, nebežinau, ar statysiu. Visgi parama yra labai reikšminga įgyvendinant tokius didelius ir brangius projektus“, – pasakojo ūkininkas.

Produkcija sertifikuota

A. Kvedaras teigė, kad jo gaminama produkcija yra sertifikuota pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą (NKP). Anot jo, norėjosi būti išskirtiniais ir vartotojams tiekti sveikatai palankesnius ir kokybiškesnius produktus, todėl ir buvo nuspręsta siekti NKP sertifikato.

Vis tik, anot ūkininko, ne kiekvienas vartotojas žino, ką reiškia NKP ženklas.

„Visi žino, kad vieni ūkininkai gamindami savo produkciją nemažai naudoja trąšų ir augalų apsaugos preparatų, o kiti augina aplinkai draugiškesnę produkciją. Manau, kad NKP sertifikatu pažymėti produktai yra tarpiniai, tarp įprastų ir ekologiškų produktų. Norint gauti NKP sertifikatą, būtina riboti trąšų ir pesticidų kiekį.

Laukai negali būti pertręšti azoto trąšomis, tręšiama tik pagal griežtus tręšimo planus ir tik tuomet, jei to poreikis nustatytas laboratoriniais tyrimais. Taip pat kiekviena augalų apsaugos priemonė turi būti naudojama tam tikru laikotarpiu. Yra nustatytas tikslus laiko tarpas, kiek turi praeitų dienų nuo purškimo, kad būtų galima nuimti derlių. Taip pat dokumentuojamas visas produkto kelias nuo lauko iki pardavimo. Be to, NKP sertifikatą kiekvienais metais reikia vis atnaujinti“, – pasakojo A. Kvedaras.

Anot jo, produktus su NKP sertifikatu parduoti sekasi lengviau.

„Paprasčiau konkuruoti su gamintojais, kurie neturi šio sertifikato. Kaina sertifikuotų produktų irgi yra šiek tiek didesnė. Tačiau kainas turime laikyti konkurencingas, negalima labai jų užkelti vien dėl sertifikato“, – pasakojo A. Kvedaras.

Ūkininko teigimu, ne visose prekybos vietose vartotojas gali įsigyti NKP ženklu pažymėtų maisto produktų.

„Šį ženklą ne visi pirkėjai atpažįsta. Tad pardavėjai neskuba užsakyti didelius kiekius NPK sertifikatu pažymėtų produktų“, – apgailestavo ūkininkas.

NKP sertifikavimas

ŽŪM informuoja, kad šiuo metu teisė sertifikuoti pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintus produktus (NKP) suteikta VšĮ „Ekoagros“.

Pateikę sertifikavimo įstaigai prašymą ūkio subjektai patenka į kontrolės sistemą ir yra kontroliuojami visi gamybos etapai.

Šie produktai ir jų gamybos procesas išsiskiria natūralumu, maistingumu, aplinkos tausojimo aspektais. NKP yra išskirtinai lietuviškas produktas, prekybos vietose atpažįstamas pagal ženklą „Kokybė“.

Praėjusiais metais, palyginti su ankstesniais, pareiškėjų, gaminančių NKP produktus, skaičius šiek tiek paaugo. 2020 m. pagal NKP sistemą buvo sertifikuoti 347 ūkio subjektai ir jiems išduoti (palikti galioti) sertifikavimą patvirtinantys dokumentai (4 ūkio subjektai sertifikavo dvi sritis, 10 ūkio subjektų užsiėmė tvarkyba, iš jų 8 kartu užsiėmė ir pirmine gamyba).

Atitinkamai sertifikuota: 94 ūkio subjektai, užsiimantys bičių produktų gamyba (3391 bičių šeima), 259 ūkio subjektai, užsiimantys šviežių vaisių, uogų ir daržovių auginimu (7644,54 ha), 10 ūkio subjektų užsiėmė produktų tvarkymu.

Šių metų pradžioje „Ekoagros“ pirmąkart sertifikavo ir NKP kiaušinių gamybą.

Žemės ūkio ministro įsakymu yra patvirtintos devynios NKP specifikacijos: bitininkystės produktų ir mišinių, grūdų produktų ir duonos, pyrago kepinių bei miltinės konditerijos gaminių, mėsos ir jos gaminių, paukštienos, pieno ir jo gaminių, šviežių vaisių ir daržovių, taip pat jų perdirbtų produktų, vištų dedeklių kiaušinių, cukrinės konditerijos ir šokolado gaminių, giros.