TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Seime stumiasi idėja lanksčiau naudoti Kelių fondą

2025-11-26 13:06 / šaltinis: BNS
2025-11-26 13:06

Siekiant, kad kitąmet nepritrūktų lėšų paprastam valstybinių kelių remontui, parlamente skubiai  juda pataisos, kurios leistų šiuos darbus finansuoti iš naujojo Valstybinio kelių fondo.

Kelių remontas (nuotr. Organizatorių)

Tokioms buvusio susisiekimo ministro socialdemokrato Eugenijaus Sabučio parengtoms Valstybinio kelių fondo pataisoms trečiadienį pritarė Biudžeto ir finansų komitetas (BFK).

0

Tokioms buvusio susisiekimo ministro socialdemokrato Eugenijaus Sabučio parengtoms Valstybinio kelių fondo pataisoms trečiadienį pritarė Biudžeto ir finansų komitetas (BFK).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pakeitimais norima išspręsti problemą, kai kitąmet dalis Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) lėšų bus perskirstyta į Kelių fondą, todėl trūks pinigų paprastam kelių remontui.

„Taip suteikiant galimybę (Kelių fondo – BNS) lėšas panaudoti efektyviai, racionaliai ir naudingai, o ne tik ruošti projektus. Projektai, be abejo, taip pat bus ruošiami, pasinaudojant Kelių fondo galimybėmis“, – komiteto posėdyje sakė E. Sabutis.

Siūloma, kad laikinai, tik kitais metais, paprastam remontui būtų skiriama iki pusės viso Kelių fondo lėšų. Į jį pirmaisiais veiklos metais planuojama surinkti 178,8 mln. eurų.

Susisiekimo viceministrė Dovilė Sujotaitė sako, jog iniciatyva reikalinga, nes reguliavimo nepakeitus fondo pinigai galės būti naudojami tik kapitaliniam remontui arba naujų kelių tiesimui.

Anot viceministrės, dabar valstybinės reikšmės kelių būklė yra „ypatingai prastos būklės, degraduoja“.

„Matytume galimybę, kad kitąmet lėšos būtų skiriamos net tik rekonstrukcijai ir kapitaliniam remontui, bet ir paprastajam. Galėtume greitai, laiku įgyvendinti tuos būtinuosius valstybinės reikšmės kelių tvarkymo darbus, nes magistralių, automagistralių ruožus irgi planuojama tvarkyti“, – komitete sakė D. Sujotaitė.

Valstybinius kelius valdančios bendrovės „Via Lietuva“ vadovas Martynas Gedaminskas pabrėžė, kad siūlomos pataisos padėtų efektyviau ir greičiau pagerinti magistralinių kelių būklę.

BFK nariai „valstietis“ Valius Ąžuolas bei Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ narys Algirdas Butkevičius svarstė, ar eilutės paprastajam remontui fonde nereikėtų numatyti visam laikui.

Savo ruožtu konservatorė Gintarė Skaistė siūlė Kelių fondo įsigaliojimą apskritai atidėti metams, nes, anot jos, bendras kelių finansavimas 2026-iaisiais nedidės: „Pinigų juk tiek pat, kam dalinti į dvi kišenes ir apsimesti, kad čia kažkas padaryta.“

Susisiekimo ministras Juras Taminskas yra sakęs, kad 2026-aisiais ketinant beveik 127 mln. eurų mažinti KPPP finansavimą, sumažės lėšų valstybinės reikšmės keliams, nes pagal priimtą Kelių fondo įstatymą fondas gali finansuoti tik kapitalinį remontą.

Kitų metų valstybės biudžeto projekte keliams numatyta 815,5 mln. eurų. KPPP biudžetas siektų 436,6 mln. eurų. Savivaldybių keliams iš KPPP planuojama skirti 206,4 mln. eurų.

