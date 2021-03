SBA žada trečdalį milijardo eurų investicijų ir 800 naujų darbo vietų 

Konservatyviam statybų sektoriui, kuriam tenka mažai inovacijų, pasiūlysime švarią modulinių namų technologiją. Nesame prastesni už didžiuosius kūrėjus, ir kai mūsų vizija virs darbais, galėsime džiaugtis savo pasiekimais kuriant sveikesnį, prasmingesnį ir draugiškesnį pasaulį“, – pranešime cituojamas SBA prezidentas Arūnas Martinkevičiaus.

Pasak jo, kad 2021–2023 metais grupės investicijos sieks 300 mln. eurų.

Investicijos esą augs visose sektoriuose, kuriuose veikia SBA įmonės – baldų, tekstilės, nekilnojamojo turto bei modulinių daugiaaukščių vystyme.

Vien per 2021-uosius SBA įmonės sukurs beveik 500 naujų darbo vietų, o per trejus metus šis skaičius sieks 800. Strategijoje numatytos priemonės leis kasmet pajamas auginti dviženkliais skaičiais, o per artimiausius trejus metus konsoliduoti grupės pardavimai padidės daugiau nei pusantro karto.

„Visos SBA verslo kryptys turi naujas ambicingas strategijas. Mūsų taikinyje ne tik organiška plėtra ar plyno lauko investicijos į gamybos įmones, bet ir galimi įsigijimai. Jų nuolat dairomės. Kiekvieną investiciją vertinsime pagal griežtus tvarumo, aukštesnės vertės kūrimo ir konkurencingumo kriterijus“, – teigia SBA prezidentas.

SBA grupė yra viena didžiausių Lietuvoje, veikianti NT, tekstilės ir baldų gamybos sektoriuose. Grupės įmonėse dirba per 5 tūkst. darbuotojų.

SBA baldų gamybos sektoriui priklauso baldų, NT, tekstilės pramonės įmonės.