SADM siūlo neleisti sumuoti tremtinių ir daugiavaikių motinų pensijų

Valstybinių pensijų įstatymo pataisas Seimui yra pateikęs konservatorius Arvydas Anušauskas, dėl jų parlamentarai paprašė Vyriausybės išvados.
SADM teigia, kad dvi valstybinės pensijos siūlomos tik daugiavaikėms motinoms, dabar gaunančioms antrojo laipsnio valstybines pensijas.
Pasak jos, priėmus pataisas būtų sukurtas precedentas ir lūkestis kitiems valstybinių pensijų gavėjams, pavyzdžiui, pareigūnams, kurie yra ir garbės donorai, mokslininkams, dirbantiems ir teisėjais, reikalauti, kad visi jų nuopelnai būtų atskirai įvertinti finansine išraiška.
„Įstatymo projektu siūloma išimtis sukurtų nepagrįstą diferenciaciją tarp skirtingų nukentėjusių nuo okupacijų asmenų kategorijų. Nukentėjusiųjų asmenų valstybinių pensijų gavėjai gali turėti teisę gauti mokslininkų, teisėjų, pareigūnų ir karių ar kitas valstybines pensijas, tačiau įstatymo projektu siūloma išimtis jiems nebūtų taikoma“, – teigiama ministerijos išvadoje.
Pasak jos, įstatymo pataisų tikslas teisingiau vertinti nukentėjusių nuo okupacijų asmenų nuopelnus nebūtų pasiektas, priešingai – jis sukurtų atskirtį tiek tarp valstybinių pensijų gavėjų grupių, tiek tarp daugiavaikių motinų.
Pataisas vertinęs parlamento Teisės departamentas pastebėjo, kad jos prieštarauja Konstitucijai, nes tokia išimtis būtų taikoma tik vienai valstybinių pensijų gavėjų grupei, nors analogiškos sąlygos – kai mokama tik viena iš kelių pensinio pobūdžio išmokų – galioja ir kitiems įstatymams.
Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas tokiai išvadai nepritarė.
2021 metų gyventojų ir būstų surašymo duomenimis, vyresnių kaip 65 metų amžiaus moterų Lietuvoje buvo 365,1 tūkst., iš jų 9,7 tūkst. (2,66 proc.) buvo pagimdžiusios penkis arba daugiau vaikų, o 2025 metų gruodį nukentėjusiųjų valstybines pensijas gavo 33,2 tūkst. gyventojų.
Ministerija skaičiuoja, kad darant prielaidą, jog tokia pat dalis (2,66 proc.) nukentėjusiųjų valstybinių pensijų gavėjų yra žmonės, išauginę penkis ar daugiau vaikų, abi valstybines pensijas galėtų gauti 882 gavėjai.
Pasak SADM, Seimui iki 2028 metų antrojo ketvirčio planuojama pateikti valstybinių pensijų indeksavimo pokyčius.
2027 metais nukentėjusiųjų asmenų valstybinė pensija sieks 153,62 euro, biudžeto lėšų poreikis joms galėtų siekti apie 1,626 mln. eurų, bet jos nėra suplanuotos.
Valstybinės pensijos asmenims skiriamos už ypatingus nuopelnus, pasiekimus arba specialų statusą.