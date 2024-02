Ruošiatės įsigyti automobilį? Siūlo išbandyti naują prekybos platformą

REKLAMA

Didžiausi prioritetai – saugumas ir patikimumas

G. Dijokas sako, kad įkurti verslą paskatino menka automobilių pasiūla Lietuvoje.

„Mūsų verslui svarbus elementas yra pasirinkimas arba pasiūla, juk internetas mums atveria pasaulį, norime tai išnaudoti“, – tikina startuolio caramba.lt bendraįkūrėjas ir priduria, kad laikai, kuomet naudotus automobilius tekdavo rinktis turguje, jau seniai praėjo.

Jam antrina ir K. Petkevičius. Verslininkas sako, kad be plataus pasirinkimo, jiems taip pat labai svarbus saugumas ir patikimumas.

„Saugumas ir patikimumas yra mūsų prioritetai ir pamatai, kodėl mes galime pasiūlyti Lietuvos žmonėms tūkstančius automobilių. Be to, daug dėmesio skiriame greičiui ir tai pasiteisina – automobilį pristatome greitai, vos per 2 savaites“, – pasakoja K. Petkevičius.

