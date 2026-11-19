Visgi pavežėjai pyksta, sako, kad tokiais tyrimais valdžia nori tik tuščiai pasireklamuoti prieš artėjančius rinkimus.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Susisiekimo ministerija žada kovą su pavežėjais
Naktį vykstančio reido metu pareigūnai stabdo pavėžėjimo platformų vairuotojus. Tikrina ne tik blaivumą: kartu su Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir migracijos departamento pareigūnais peržiūri ir užsieniečių leidimus gyventi mūsų šalyje. Ir štai Susisiekimo ministerija skelbia vykdytų reidų rezultatus. Vilniuje iš 31 patikrintos transporto priemonės pažeidimų nustatyta 25. Tuo tarpu Kaune iš 40 pavežėjų automobilių pažeidimai nustatyti 23.
„Techninės apžiūros periodiškumo nesilaikymas, netinkamas automobilių ženklinimas, draudimų ir dokumentų neatitikimai“, – vardijo susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Pavežėjų paslaugų platformoje dirbantis Vitalis teigia, kad tokie ministro pareiškimai – tik siekis pasireklamuoti prieš artėjančius rinkimus.
„Nu, labai keista, kad čia staiga taip suaktyvėjo prieš rinkimus, prieš balsavimus tokie patikrinimai“, – sakė pavežėjas Vitalis Zigmantas.
Vitalis mano, kad valdžios biurokratai tik siekia nukreipti dėmesį nuo esminių problemų: esą taip juodina sąžiningai dirbančius ir visus mokesčius mokančius pavežėjus.
„Mes patys kalbam, mes patys, sakyčiau, tie adekvatūs pavežėjai nori jas sutvarkyt, rūpinasi“, – aiškino pavežėjas Vitalis Zigmantas.
Ministras žada kovą su pavežėjais: griežtins kontrolę, reidų daugės, o pavežėjų automobiliai privalės būti žymimi ryškiau.
„Stipresnę kontrolę galėtume vykdyti ne tik specializuotų reidų metu, bet ir policijos pareigūnai savo tiesiog kasdienės rutininės veiklos metu lengviau eismo sraute galėtų atpažinti pavežėjus, jų automobilius“, – aiškino policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas.
Bendra pavežėjų skola valstybei siekia 9 milijonus eurų
Visgi bene ryškiausiai skamba ministro įvardijama pavežėjų skola valstybei. Pagal galiojančią tvarką, pavežėjais negali dirbti asmenys, turintys abejotiną reputaciją, taip pat ir skolų. Ministerija suskaičiavo, kad bendra pavežėjų skola valstybei siekia 9 milijonus eurų. Vieni turi smulkesnių įsiskolinimų, nesumokėtų mokesčių, o kiti labai rimtai įklimpę į skolas, dirbdami kažkur kitur ir vežiodami žmones dabar užsidirba duonai.
„Yra vienas asmuo, kuris valstybei yra skolingas per 1,5 milijono eurų. Taip, aš irgi tris kartus perklausiau tą sumą“, – sakė susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Ministras žada kovoti ir su tuo, kad kažkam ir kažkaip įsiskolinę žmonės kažkodėl negalėtų užsidirbti ant duonos pavėžėdami žmones. Tai turi užtikrinti Lietuvos transporto saugos administracija. Tačiau neužtikrina. Leidimus dirbti išdavė, o dabar ministras kelia problemą, kokie nekontroliuojami yra pavežėjai.
„Iš principo laukia labai didelis ir kruopštus darbas, pareikalausiantis daug darbo iš LTSA“, – aiškino Transporto saugos administracijos direktorius Remigijus Lipkevičius.
Lietuvos transporto saugos administracija prašo milijonų
O prieš didelį darbą laukia didelės pinigų įplaukos. Reidus, taip pat ir pavežėjų, įprastai vykdo policija: tam turi ir reikiamą įrangą, ir pareigūnų. Tačiau Lietuvos transporto saugos administracija rado progą prašyti milijonų. Aiškina, kad prisidės prie reidų vykdymo. O kam konkrečiai tų pinigų ir kiek tiksliai reikia, įvardinti net ir negali.
„Yra poreikis atsinaujinti turimą techniką, kuri yra morališkai nusidėvėjusi“, – sakė Transporto saugos administracijos direktorius Remigijus Lipkevičius.
Pavežėju dirbantis Remigijus teigia, kad jau dešimtis kartų kreipėsi į administraciją prašydamas plačiau vykdyti pavežėjų kontrolę, tačiau jam buvo užtrenktos durys.
„Čia yra valstybės apsileidimas. Viską galima reglamentuoti įstatymais, kad platformos dirbtų ir keleiviai važinėtų saugiai“, – piktinosi pavežėjų, taksi vairuotojų ir keleivių asociacijos vadovas Remigijus Venys.
Tuo tarpu vienos didžiausių pavėžėjimo platformų „Bolt“ vadovė tvirtina, kad rankos surištos: pavežėjų teisės dirbti programėlė netikrina.
„LTSA išduoda licenciją ir būtent jie vertina visus tuos reikalingus faktorius“, – aiškino „Bolt“ generalinė vadovė Lietuvoje Adelė Lasionytė.
Visgi, jei jau administracija vairuotojui vieną kartą leidimą išdavė, tikėtina, daugiau ir nebetikrina, ar žmogus vis dar turi galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje, ar galioja jo draudimas ir panašiai.
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