Ruginienė: negautos pajamos iš degalų akcizų būtų kompensuojamos didesniais tarifais rūkalams, alkoholiui

Pasak jos, dėl degalų brangimo pakėlus akcizus, kiltų ir produktų bei paslaugų kainos.
„Manome pristabdyti šitą procesą (degalų akcizų didinimą – BNS). Kompensuoti (negautas pajamas iš degalų akcizų – BNS) pavyzdžiui, didesniais rūkalų ar alkoholio akcizais būtų logiška“, – žurnalistams trečiadienį po Vyriausybės posėdžio sakė I. Ruginienė.
„Jeigu iš vienos eilutės nebus, tai bus iš kitos“, – pridūrė ji, bet nedetalizavo, kokie būtų pajamų netekimai dėl degalų akcizų nedidinimo.
I. Ruginienės teigimu, nedidinant degalų akcizų galima pristabdyti kainų kilimą.
„Jeigu didintume akcizą, kiek kainuotų įprastiniai, gyvybiškai svarbūs produktai? Kokia būtų infliacijos kaina. (...) Kiekvienas gyventojas jaučia pastebimai tą įtaką didėjančių kainų pavidalu. Reikia įgyvendinti tai. Mūsų gyventojų pragyvenimo lygis ir orumas irgi nuo to priklauso“, – kalbėjo ji.
Paskirtosios premjerės teigimu, ar degalų akcizų įšaldymas bus laikinas ir kokiam laikotarpiui, dar bus sprendžiama.
Socialdemokratų, „aušriečių“ ir „valstiečių“ frakcijos pirmadienį pasirašytos sutarties dėl valdančiosios koalicijos sudarymo prieduose žadama laikinai stabdyti akcizo kurui kėlimą, bet didinti akcizą tabakui, alkoholiui ir elektroninėms cigaretėms bei jų priedams.
Dėl didėjančio akcizo šiemet brango alus, vynas ir kiti alkoholiniai gėrimai bei tabako gaminiai: 0,5 litro vyno ir kitų fermentuotų gėrimų iki 8,5 proc. stiprumo brangs 7-10 centų, stipresnių – 13-21 centu, degtinės – 36 centais, 0,5 litro alaus – trimis-penkiais centais.
Cigaretės brango vidutiniškai 26 centais už 20 vienetų pakelį, kiti tabako gaminiai – 24-36 centais už 20 gramų ar 20 vienetų, o elektroninių cigarečių skystis – apie 92 centais už 2 mililitrus skysčio.
Iškastinio kuro akcizams šiemet pradėjus taikyti anglies dioksido (CO2) dedamąją, dėl to akcizas benzinui augo 10,1 proc., dyzelinui – 26,7 proc., žymėtam dyzelinui – 41,7 proc., suskystintoms automobilių dujoms – apie 22 proc.
Skaičiuojama, kad litras benzino dėl didesnių mokesčių brango apie 6-7 centais, dyzelino – 13-16 centų, žymėto dyzelino – 3 centais, suskystintų dujų – 4 centais.
Seimas jau yra nustatęs, kokie alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių akcizų tarifai galios ir 2026-2027 metais.
Pavyzdžiui, akcizas etilo alkoholiui 2026 metais bus taikomas 3 130 eurų už hektolitrą, 2027 metais – 3 530 euro. Šiemet jis siekia 2 778 eurai.
Pernai vasarą akcizai trims metams buvo didinami siekiant padidinti finansavimą krašto apsaugai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!