Rizikuoja, bet už kurą moka kur kas mažiau – kol degalinėse tokios kainos, į jas nevažiuos

Šiuo metu Lietuvoje litras benzino kai kuriose degalinėse kainuoja ir 1,5 euro už litrą ar daugiau. Dyzelino kaina kai kur jau siekia ar viršija ir 1,4 euro už litrą. Tuo metu kaimyninėje Baltarusijoje ar Rusijos Kaliningrado srityje degalai pardavinėjami 2–3 kartus pigiau.

Panašu, kad toks kainų skirtumas vilioja gyventojus užsiimti šešėline veikla, kurią draudžia Baudžiamasis kodeksas. Tai yra neturint leidimo realizuoti teisėtais ar neteisėtais būdais į Lietuvą įvežtus degalus.

Vieno šalies didmiesčio gyventojas (vardas ir pavardė redakcijai žinoma) portalo tv3.lt žurnalistei prisipažino, kad ėmus brangti kurui, iš pradžių dar ieškojo degalinių, kur jo galėjo įsipilti pigiau. Tačiau galiausiai degalus automobiliui ėmė pirkti nelegaliai.

„Iš pradžių lyginau kainas įvairiose degalinėse, ieškojau pigesnio kuro tačiau kaimynas rekomendavo pirkti iš Baltarusijos atvežtą dyzeliną, 1 l dyzelino kainuoja 1 eurą. Kur kas pigiau nei degalinėje. Tad kol ten laikysis aukštos kainos pirksiu nelegalų kurą.

Girdėjau, kad kiti pardavėjai pardavinėja dar pigesnį kurą, už 0,8 euro“, – pasakojo pašnekovas.

Tuo metu kitas portalo tv3.lt skaitytojas Darius irgi pasakojo, kad retai užsuka į Lietuvos degalines, nes kurą pilasi Lenkijoje.

„Gana dažnai ten vykstu darbo reikalais, tad grįždamas užsuku tiek į maisto prekių parduotuvę, tiek į degalinę. Kaina skiriasi apie 0,20–0,30 euro. Perkant pilną kuro baką susitaupo nemaža suma.

Jeigu ir toliau Lietuvoje augs degalų ir kitų prekių kainos dar labiau ištuštės Lietuvos parduotuvės. Gyventojams apsimokės vykti į Lenkiją ir ten apsipirkti“, – svarstė vyras.

Šešėlinė prekyba visada egzistuos?

Lietuviškų degalinių sąjungos vykdantysis direktorius Vidas Šukys įsitikinęs, kad šešėlinė degalų prekyba visada buvo ir bus, esą šios rinkos visiškai išnaikinti tikrai nepavyks. Tačiau, anot jo, degalinių atstovai nepastebi, kad šešėlinė prekyba pastaruoju metu būtų ypač suaktyvėjusi.

„Šiuo metu gyventojai apskritai rečiau perka kurą, nes žiemą sumažėjo jų judėjimas. Žmonės rečiau išsiruošia į ilgesnes keliones, dažniau būna namuose.

Be to, šiuo metu šešėlinio kuro rinka yra apribota. Juk sienos su Baltarusija ir Rusija, Kaliningrado srityje yra uždarytos. Iš Latvijos ar Lenkijos niekad niekas ir nevežė kuro. Šiose šalyse kainodara gana panaši. Nebent žmonės nuvažiavę nusipirkti į Lenkijoje maisto užsipildavo ir kuro“, – komentavo V. Šukys.

Anot jo, šešėlinė prekyba gali vykti šalies viduje, kai įvairių įmonių darbuotojai pardavinėja pigiau įmonių kurą, kurį parsiveža iš Rusijos ar Baltarusijos.

„Tačiau negirdėjome, kad būtų suaktyvėjusi šešėlinė prekyba. Be to, kai degalai brangūs degalinėse, šešėlyje kuras irgi brangus ir ne visada galima gauti didelius jo kiekius.

Šiuo metu šešėlinė prekyba jeigu ir vyksta ji aktyviausia šalies viduje. Tad įmonėms užtektų atidžiau tikrinti automobilių bakuose esantį kurą ir šešėlis sumažėtų“, – įsitikinęs V. Šukys.

Nafta ėmė pigti

Pasak Lietuviškų degalinių sąjungos vadovo, kainos Lietuvos degalinėse artimiausiu metu turi mažėti, nes pinga žaliavinė nafta pasaulio biržose.

„OPEC (Naftą eksportuojančių šalių organizacija, – red. past.) nesiruošia mažinti gavybos ir į naują viruso atmainą niekas nekreipia jokio dėmesio. O naftos kainos sukilo, nes buvo jaučiamas didelis naftos produktų poreikis. Tačiau šiuo metu rinka po truputį stabilizuojasi.

Pasaulis jau pamatė ir įvertino karantino klaidas, tačiau nežinia, ką gali sugalvoti Lietuvos valdžia. Jeigu bus įvestas karantinas, sumažės degalų pardavimai, tai jau matėme per praėjusius karantinus. Per pirmą karantiną kai kurios degalinės per kelias dienas nepardavė nė litro degalų“, – komentavo degalinių atstovas.

Anot jo, žmonėms virusas jau nusibodo, jie nori dirbti, važiuoti ir gyventi be suvaržymų.

Kuro kainų pokyčius lemia nauja viruso atmaina

Tuo metu ekonomistai tikino, kad žaliavinės naftos kainų pokyčius visame pasaulyje lemia nauja COVID-19 omikron atmaina.

Ekonomistas Aleksandras Izgorodinas tikino, kad apskritai atradus naują atmainą visose rinkose padidėjo neapibrėžtumas.

„Šiuo metu sulaukiame daug skirtingų nuomonių, kokia bus naujoji atmaina – piktesnė ar ne už deltą atmainą. Neapibrėžta situacija tęsis visą šią savaitę ar dar ilgiau. Kol kas turime nedaug informacijos apie žmonių atsparumą omikron atmainai.

Šis neapibrėžtumas ir lėmė mažesnes metalų, naftos kainas. Kilo nerimas dėl naujų karantinų pasaulinėse rinkose. Vis tik kol kas nereikėtų tikėtis, kad naftos kainos smarkiai mažės. Jeigu bus išsiaiškina, kad nauja viruso atmaina nepavojinga naftos kainos gali labai greitai vėl sugrįžti į buvusį lygį“, – sakė ekonomistas.

Banko „Luminor“ ekonomistas Žygimantas Mauricas socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje irgi rašė, kad Tarptautinės energetikos agentūros raginimai sumažinti naftos kainas OPEC šalims ir Rusijai didelio įspūdžio nepadarė, tačiau kilus panikai dėl naujos viruso atmainos omikron naftos kaina per dieną sumažėjo net 12 proc.

„Naftos kainų kritimą lėmė finansų rinkų dalyvių nuogąstavimai, kad Kalėdas gali vėl tekti švęsti vieniems namuose tam, kad Velykas galėtume švęsti kartu (kažkur jau girdėtas naratyvas).

Visgi, vilties teikia tai, kad minėta nauja viruso padermė buvo pavadinta omicron, kas išvertus iš graikų kalbos reiškia o mažoji – priešingai nei omega, kuri reiškia o didžioji. Ir, matyt, ne be reikalo, nes vertinant preliminarią informaciją, šios padermės simptomai yra labai švelnūs. Tad yra vilties, kad Kalėdas visgi sutiksime kartu.

Tačiau bet tokiu atveju, pasivažinėjusios omikron pasėtos panikos kalneliais, naftos kainos vėl pakils“, – prognozavo Ž. Mauricas.