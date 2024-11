Registrų centras: spalį Lietuvoje sudaryta 12 tūkst. NT sandorių

„Spalis pagal įregistruotų NT sandorių skaičių buvo rezultatyviausias mėnuo per pastaruosius dvejus metus. Bendras visų šių metų rezultatas nuo praėjusių metų analogiško laikotarpio jau atsilieka mažiau nei 1 tūkst. sandorių, o atskiri NT segmentai beveik susilygino ar net simboliškai aplenkė 2023 metų dešimties mėnesių rezultatus. Šios tendencijos metų pabaigoje nuteikia optimistiškai“, – pranešime cituojamas Registrų centro duomenų analitikas Paulius Rudzkis.

Per dešimt šių metų mėnesių Lietuvoje iš viso įregistruota 93,9 tūkst. pirkimo-pardavimo sandoriais perleistų NT objektų – tai 0,9 proc. mažiau nei 2023 metų sausį-spalį, kai buvo įregistruota 94,8 tūkst. NT objektų pardavimų, skelbia Registrų centras.

REKLAMA

REKLAMA

Pranešama, kad šiais metais visoje šalyje įregistruota 24,8 tūkst. butų pardavimų – 8,2 tūkst. Vilniuje, 3,6 tūkst. Kaune, beveik 2,3 tūkst. Klaipėdoje.

Be to, šiais metais Lietuvoje įregistruota iš viso 9,1 tūkst. individualių gyvenamųjų namų – 1 proc. daugiau nei 2023 metų sausį-spalį, kai buvo įregistruota 9 tūkst. namų pardavimų. Taip pat, Registrų centro duomenimis, per dešimt mėnesių visoje šalyje taip pat įregistruota 45,2 tūkst. žemės sklypų savininkų pasikeitimų.