Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Registrų centras atkūrė visas paslaugas

2026-10-27 09:46 / šaltinis: BNS / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-27 09:46
Pridėkite kaip šaltinį Google

Dėl įspėjimo apie pažeidžiamumą pasauliniu mastu praėjusį trečiadienį laikinai išjungęs beveik visas paslaugas, Registrų centras (RC) antradienį pranešė atkūręs visas dar likusias paslaugas.

Registrų centras BNS Foto

Dėl įspėjimo apie pažeidžiamumą pasauliniu mastu praėjusį trečiadienį laikinai išjungęs beveik visas paslaugas, Registrų centras (RC) antradienį pranešė atkūręs visas dar likusias paslaugas.

REKLAMA
0

Centro atstovas Mindaugas Samkus BNS teigė, kad pirmadienį vakare, kaip ir buvo planuota, pagal saugumo reikalavimus buvo atnaujintos likusios Registrų centro sistemos ir paslaugos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sutartiniai klientai jau gali prieiti prie registrų duomenų, klientams taip pat pasiekiamos vieša Juridinių asmenų registro, Nekilnojamojo turto registro, Adresų registro paieška, kitos viešosios paslaugos“, – komentare BNS teigė M. Samkus.

REKLAMA
REKLAMA

„Atsiprašome savo klientų, kad kol įgyvendinome saugumo reikalavimus jie galėjo patirti nepatogumų“, – pridūrė jis.

REKLAMA

RC praėjusį penktadienį skelbė atnaujinęs visas pagrindines ir populiariausias paslaugas gyventojams bei verslui, o likusias – sutartis su RC turintiems klientams – planavo atstatyti per savaitgalį.

Centro generalinis direktorius Vytautas Bitinas sakė, jog tokio masto sistemoms atnaujinti, jų saugumui sustiprinti ir veikimui patikrinti vienos paros nepakanka – darbai atliekami etapais prioritetą teikiant duomenų saugumui ir patikimam paslaugų veikimui. 

REKLAMA
REKLAMA

Centro Paslaugų valdymo direktorė Birutė Purvaneckaitė penktadienį BNS sakė, kad fiksuoti pavieniai bandymai atakuoti sistemas, todėl padidintas budrumo režimas.

Kaip rašė BNS, dalis paslaugų praėjusį trečiadienį apie 18 val. buvo išjungta reaguojant į Nacionalinio kibernetinio saugumo centro įspėjimus ir tarptautiniu mastu paskelbtą informaciją apie pasaulinio masto pažeidžiamumą PHP programiniame kode.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų