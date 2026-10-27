Registrų centras atkūrė visas paslaugas

Centro atstovas Mindaugas Samkus BNS teigė, kad pirmadienį vakare, kaip ir buvo planuota, pagal saugumo reikalavimus buvo atnaujintos likusios Registrų centro sistemos ir paslaugos.
„Sutartiniai klientai jau gali prieiti prie registrų duomenų, klientams taip pat pasiekiamos vieša Juridinių asmenų registro, Nekilnojamojo turto registro, Adresų registro paieška, kitos viešosios paslaugos“, – komentare BNS teigė M. Samkus.
„Atsiprašome savo klientų, kad kol įgyvendinome saugumo reikalavimus jie galėjo patirti nepatogumų“, – pridūrė jis.
RC praėjusį penktadienį skelbė atnaujinęs visas pagrindines ir populiariausias paslaugas gyventojams bei verslui, o likusias – sutartis su RC turintiems klientams – planavo atstatyti per savaitgalį.
Centro generalinis direktorius Vytautas Bitinas sakė, jog tokio masto sistemoms atnaujinti, jų saugumui sustiprinti ir veikimui patikrinti vienos paros nepakanka – darbai atliekami etapais prioritetą teikiant duomenų saugumui ir patikimam paslaugų veikimui.
Centro Paslaugų valdymo direktorė Birutė Purvaneckaitė penktadienį BNS sakė, kad fiksuoti pavieniai bandymai atakuoti sistemas, todėl padidintas budrumo režimas.
Kaip rašė BNS, dalis paslaugų praėjusį trečiadienį apie 18 val. buvo išjungta reaguojant į Nacionalinio kibernetinio saugumo centro įspėjimus ir tarptautiniu mastu paskelbtą informaciją apie pasaulinio masto pažeidžiamumą PHP programiniame kode.