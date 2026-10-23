Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Iš Registrų centro – naujausia žinia dėl paslaugų atkūrimo

2026-10-23 10:40 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-23 10:40
Pridėkite kaip šaltinį Google

Dėl įspėjimo apie pažeidžiamumą pasauliniu mastu trečiadienį laikinai išjungęs beveik visas paslaugas, Registrų centras (RC) didžiąją jų dalį jau atkūrė, o likusias planuoja atstatyti per savaitgalį.

Registrų centras BNS Foto

Dėl įspėjimo apie pažeidžiamumą pasauliniu mastu trečiadienį laikinai išjungęs beveik visas paslaugas, Registrų centras (RC) didžiąją jų dalį jau atkūrė, o likusias planuoja atstatyti per savaitgalį.

REKLAMA
0

Centro atstovas Mindaugas Samkus penktadienį BNS sakė, kad kol kas neatnaujintos paslaugos sutartis su RC turintiems klientams.

„Planuojama per savaitgalį tą sutartinių klientų dalį sutvarkyti ir kitą savaitę jau turėtų galėti (klientai su sutartimis – BNS) vėl naudotis, – teigė M. Samkus.  – Reikia atnaujinti visas sistemas, puslapius. Jų mes turim daug ir nespėjam visko greitai užsilopyti.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. Samkus patikino, jog visos kitos centro sistemos veikia, įskaitant duomenų tiekimą bankams, „Sodrai“, policijai ir kitoms institucijoms.

Kaip rašė BNS, dalis paslaugų trečiadienį apie 18 val. buvo išjungta reaguojant į Nacionalinio kibernetinio saugumo centro įspėjimus ir tarptautiniu mastu paskelbtą informaciją apie pasaulinio masto pažeidžiamumą PHP programiniame kode.

 

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų