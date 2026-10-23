Iš Registrų centro – naujausia žinia dėl paslaugų atkūrimo

Centro atstovas Mindaugas Samkus penktadienį BNS sakė, kad kol kas neatnaujintos paslaugos sutartis su RC turintiems klientams.
„Planuojama per savaitgalį tą sutartinių klientų dalį sutvarkyti ir kitą savaitę jau turėtų galėti (klientai su sutartimis – BNS) vėl naudotis, – teigė M. Samkus. – Reikia atnaujinti visas sistemas, puslapius. Jų mes turim daug ir nespėjam visko greitai užsilopyti.“
M. Samkus patikino, jog visos kitos centro sistemos veikia, įskaitant duomenų tiekimą bankams, „Sodrai“, policijai ir kitoms institucijoms.
Kaip rašė BNS, dalis paslaugų trečiadienį apie 18 val. buvo išjungta reaguojant į Nacionalinio kibernetinio saugumo centro įspėjimus ir tarptautiniu mastu paskelbtą informaciją apie pasaulinio masto pažeidžiamumą PHP programiniame kode.