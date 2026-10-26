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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Registrų centras po kibernetinės grėsmės atnaujina paslaugų teikimą – ką svarbu žinoti?

2026-10-26 09:12 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-26 09:12
Pridėkite kaip šaltinį Google

Dėl įspėjimo apie pažeidžiamumą pasauliniu mastu praėjusį trečiadienį laikinai išjungęs beveik visas paslaugas, Registrų centras (RC) pirmadienį planuoja jas atstatyti.

Registrų centras (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

Dėl įspėjimo apie pažeidžiamumą pasauliniu mastu praėjusį trečiadienį laikinai išjungęs beveik visas paslaugas, Registrų centras (RC) pirmadienį planuoja jas atstatyti.

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Centro atstovas Mindaugas Samkus pirmadienį BNS sakė, kad savaitgalį buvo tęsiamas duomenų teikimo bei likusių paslaugų technologinis atnaujinimas. Penktadienį skelbta, kad likusias paslaugas planuota atstatyti per savaitgalį.

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„Atsižvelgiant į kiekvienos paslaugos technologinius ypatumus ir taikomus laikinus ribojimus, jų atnaujinimo ir testavimo darbai atliekami atskirai – tikrinamas funkcionalumas, sąveika su susijusiomis sistemomis, veikimo stabilumas ir saugumas. Šiuos darbus galutinai numatoma pabaigti pirmadienį“, – pirmadienį ryte komentare BNS teigė M. Samkus.

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Pasak jo, šiuo metu specialistai susikoncentravę ties duomenų teikimo sutartiniams klientams paslaugos atnaujinimu.

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„Tai yra nevienalytė ir kompleksinė paslauga, apimanti beveik 60 skirtingų komponentų, skirtų atskiriems naudotojams, todėl visapusiškam jos atkūrimui reikalinga daugiau laiko. Taip pat dirbama ties dalies viešai prieinamų paslaugų teikimo atnaujinimu“, – teigė M. Samkus.

Centro Paslaugų valdymo direktorė Birutė Purvaneckaitė penktadienį BNS sakė, kad fiksuoti pavieniai bandymai atakuoti sistemas, todėl padidintas budrumo režimas.

Kaip rašė BNS, dalis paslaugų praėjusį trečiadienį apie 18 val. buvo išjungta reaguojant į Nacionalinio kibernetinio saugumo centro įspėjimus ir tarptautiniu mastu paskelbtą informaciją apie pasaulinio masto pažeidžiamumą PHP programiniame kode.

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