„Reddit“ duomenų rinkimo ieškinys – ir lietuvių įmonei

Niujorko federaliniame teisme pateiktame ieškinyje taip pat įvardijami dar du atsakovai – „AWMProxy“, kuris apibūdinamas kaip „buvęs rusų botų tinklas“ bei Teksase veikiantis startuolis „SerpApi“. „Reddit“ mano, kad jie rinko autorių teisėmis apsaugotą turinį „slėpdami lokaciją bei interneto skreiperius maskuodami kaip paprastus naudotojus“.
„Oxylabs“ valdysenos ir strategijos vadovas Danas Grybauskas sako, kad bendrovė yra „šokiruota ir nusivylusi“ tokiu „Reddit“ elgesiu, kadangi pastaroji nebandė bendrauti tiesiogiai ir išreikšti savo potencialų susirūpinimą.
„Mūsų verslas kuria realią vertą tūkstančiams verslų ir tyrėjų, pavyzdžiui, tiems, kurie vykdo atvirais duomenimis grįstus tyrimus, kovoja su dezinformacija ar stebi aplinką. Mes manome, kad pagrindiniai mūsų verslo principai daro internetą geresne vieta bei pasitarnauja visuomenės gerovei“, – CNBC cituojamas D. Grybauskas, rašo vz.lt portalas.
„Reddit“ pastaruoju metu tapo vienu iš aršiausių kovotojų prieš DI bendroves.