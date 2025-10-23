Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Reddit“ duomenų rinkimo ieškinys – ir lietuvių įmonei

2025-10-23 18:39 / šaltinis: BNS
2025-10-23 18:39

JAV socialinis tinklas „Reddit“ pateikė ieškinį dėl tariamai neteisėto jame publikuoto turinio rinkimo bei panaudojimo dirbtinio intelekto (DI) modelių treniravimui. Tarp bylos atsakovų šalia DI bendrovės „Perplexity“ yra ir lietuvių „Oxylabs“, rašo „Verslo žinių“ portalas.  

„Reddit“ duomenų rinkimo ieškinys – ir lietuvių įmonei „Oxylabs“ (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

0

Niujorko federaliniame teisme pateiktame ieškinyje taip pat įvardijami dar du atsakovai – „AWMProxy“, kuris apibūdinamas kaip „buvęs rusų botų tinklas“ bei Teksase veikiantis startuolis „SerpApi“. „Reddit“ mano, kad jie rinko autorių teisėmis apsaugotą turinį „slėpdami lokaciją bei interneto skreiperius maskuodami kaip paprastus naudotojus“. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Oxylabs“ valdysenos ir strategijos vadovas Danas Grybauskas sako, kad bendrovė yra „šokiruota ir nusivylusi“ tokiu „Reddit“ elgesiu, kadangi pastaroji nebandė bendrauti tiesiogiai ir išreikšti savo potencialų susirūpinimą.

„Mūsų verslas kuria realią vertą tūkstančiams verslų ir tyrėjų, pavyzdžiui, tiems, kurie vykdo atvirais duomenimis grįstus tyrimus, kovoja su dezinformacija ar stebi aplinką. Mes manome, kad pagrindiniai mūsų verslo principai daro internetą geresne vieta bei pasitarnauja visuomenės gerovei“, – CNBC cituojamas D. Grybauskas, rašo vz.lt portalas.

„Reddit“ pastaruoju metu tapo vienu iš aršiausių kovotojų prieš DI bendroves.

