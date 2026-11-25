Bendras šios žemės plotas siekia beveik 119 hektarų, pranešė NŽT.
Pagal projektus, Kauno, Jonavos ir Kėdainių rajonų savivaldybių teritorijose visuomenės poreikiams numatoma paimti 238 žemės sklypus ar jų dalis, kurių bendras plotas siekia beveik 59,7 ha.
Panevėžio rajone visuomenės poreikiams planuojama paimti 88 žemės sklypus ar jų dalis, užimančius 19,3 ha, o Pasvalio rajone – 225 žemės sklypus, kurių bendras plotas sudaro 39,6 ha.
NŽT pažymi, kad žemė visuomenės poreikiams gali būti paimama tik išimtiniais atvejais, kai įrodoma, kad visuomenei svarbus projektas negali būti įgyvendintas be konkretaus žemės sklypo.
Žemės paėmimas visuomenės poreikiams „Rail Baltica“ projektui įgyvendinti vykdomas pagal Žemės paėmimo visuomenės poreikiams, įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus, įstatymą.