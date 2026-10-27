Anot „Rail Baltic Estonia“, plano pagrindas – vyriausybės sprendimas pratęsti geležinkelio statybos laikotarpį, siekiant kuo geriau pasinaudoti kito Europos Sąjungos biudžeto laikotarpio subsidijomis ir artimiausiais metais sumažinti naštą Estijos valstybės biudžetui.
Pirmąją „Rail Baltica“ atkarpą nuo Talino iki Pernu, sujungiančią Estiją su Europos geležinkelių tinklu, planuojama pradėti eksploatuoti 2032 metais – likus dvejiems metams iki tarpvalstybinio susisiekimo pradžios. Naujajame statybų plane numatoma tęsti darbus šioje atkarpoje visu pajėgumu, o plataus masto statybos nuo Pernu iki Latvijos sienos prasidės 2030 metais.
Talino–Pernu jungtis – prieš tarptautinį susisiekimą
Estijos magistralinio geležinkelio dalies statybos jau vyksta visu tempu. Rangos sutartys apima apie 200 kilometrų, o „Rail Baltic Estonia“ prisiimti sutartiniai įsipareigojimai siekia apytikriai 1,9 mlrd. eurų.
„Norint pradėti susisiekimą tarp Talino ir Pernu, nereikia laukti, kol bus baigtas visas tarptautinis geležinkelis. Dabar esame sutelkę dėmesį į tai, kad iki 2032 metų, remdamiesi vykdomais statybos darbais, sukurtume veikiančią jungtį, kuria žmonės galėtų pradėti naudotis“, – sakė „Rail Baltic Estonia“ valdybos pirmininkas Anvar Salomets.
Keliose atkarpose tarp Talino ir Pernu statybos pereina nuo didelių žemės darbų prie paskutinių geležinkelio sankasos sluoksnių klojimo. Pirmieji bandymai turėtų prasidėti 2030 metais ruože tarp Ilemistės ir Totsio gyvenvietės. Palyginti su ankstesniu planu, pagal kurį pirmoji bandymų atkarpa driekėsi nuo Ilemistės iki Kurtnos, naujas sprendimas leis išbandyti geležinkelių sistemas gerokai ilgesniame ruože.
„Geležinkelio parengtis reiškia, kad visi jo komponentai turi saugiai veikti kartu. Ruože Ilemistė–Totsis sistemų bandymus pradėsime 2030 metais, o statybos Pernu kryptimi tuo metu dar tęsis“, – teigė „Rail Baltic Estonia“ valdybos narys ir technikos direktorius Lauri Ulm.
Kitas svarbus etapas užbaigus Talino–Pernu atkarpą bus Mūgos uosto prijungimas prie europinės vėžės geležinkelio 2033 metais. Taip bus sukurta krovinių gabenimui būtina jungtis tarp uosto ir naujosios pagrindinės magistralės.