TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Rabobank“: pieno supirkimo kainos Europoje gali kristi dėl silpnos paklausos

2025-09-16 13:23 / šaltinis: ELTA
2025-09-16 13:23

Superkamo pieno kainos visoje Europoje, taip pat ir Lietuvoje, gali kristi dėl augančios pasaulinės pieno gamybos ir silpno pieno produktų vartojimo, prognozuoja Nyderlandų banko „Rabobank“ analitikai. 

Vilniuje šurmuliuoja paroda “AgroBalt 2018“. Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr

Pasak ekspertų, šiuo metu daugelyje Europos Sąjungos (ES) šalių pieno supirkimo kainos yra arti rekordinių aukštumų. Pavyzdžiui, Lietuvoje rugpjūtį natūralaus žaliavinio pieno supirkimo kaina buvo ketvirtadaliu didesnė nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, rodo ES pieno rinkos observatorijos duomenys.

Skaičiuojama, kad šiemet pieno kaina Lietuvoje augo maždaug du kartus sparčiau nei vidutiniškai visoje ES. Panašios tendencijos fiksuotos ir kitose Baltijos šalyse.

„Rabobank“ trečiojo ketvirčio pieno sektoriaus ataskaitoje numatoma, kad pasaulinė pieno pasiūla šių metų antrąjį pusmetį išaugs 2 proc., daugiausia dėl gamybos augimo JAV, Naujojoje Zelandijoje ir ES. Tuo metu pieno gaminių paklausa išlieka silpna, taip pat matomas vangus vartojimas, o tai, anot banko analitikų, gali lemti žaliavų kainų kritimą.

Ekspertai taip pat pažymi, kad nors 2025 m. pradžioje daugelis ES ūkininkų fiksavo didesnį pelningumą, optimizmą slopina neaiškios rinkos perspektyvos, susijusios su prekybos tarifų pokyčiais tarp JAV ir ES, Kinijos vartojimo nuosmukiu bei Pietryčių Azijos rinkų neapibrėžtumu.

