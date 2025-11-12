 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Pritarta: daugiau gyventojų galės gauti po 364 eurus

2025-11-12 13:40 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-12 13:40

Vyriausybė pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) pateiktai svarstyti Vyriausybės išvadai dėl Išmokų vaikams įstatymo pakeitimo projekto.

Grynieji pinigai. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.

0

Šiuo projektu iš esmės pritarta pasiūlymui išplėsti šeimų, kurios gali gauti vaiko priežiūros kompensacinę išmoką, ratą, rašoma ministerijos pranešime žiniasklaidai.

Kartu SADM pasiūlė tobulinti įstatymo projektą ir dar išplėsti potencialių kompensacijos gavėjų ratą. Įstatymo projektui dar turės pritarti Seimas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

5,2 bazinių socialinių išmokų dydžio (šiuo metu 364 eurai) vaiko priežiūros kompensacinę išmoką  siūloma skirti ir mokėti už vaiką, kuris nėra ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ir pagal vaiko priežiūros sutartį su vaiko tėvu ar globėju už atlyginimą yra prižiūrimas fizinio asmens (auklės), ne tik dirbantiems vaiko tėvams ar globėjams, bet ir kai vienas (ar vienintelis) iš vaiko tėvų ar globėjas mokosi ar studijuoja pagal profesinio mokymo programą ar pagal nuolatinės formos studijų programą.

Siekiant užtikrinti asmenų lygiateisiškumo principą, SADM papildomai pasiūlė, kad vaiko priežiūros kompensacinė išmoka būtų mokama ir besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programą ar formaliojo profesinio mokymo programą kartu su bendrojo ugdymo programa, taip pat studijuojantiems doktorantūroje ar rezidentūroje.

Seimui priėmus įstatymo projektu siūlomus pakeitimus, vaiko priežiūros kompensacinę išmoką kasmet papildomai gautų apie 80–100 asmenų. Įstatymo pakeitimams įsigaliojus nuo 2026 m. birželio 1 d.,  tam iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų išmokoms vaikams mokėti, papildomai būtų skiriama apie  220 tūkst. eurų. 

Vaiko priežiūros kompensacinė išmoka dirbantiems tėvams ar globėjams, kurių vaikai nelanko darželio ir už atlyginimą prižiūrimi auklės, pradėta skirti ir mokėti nuo šių metų sausio 1 d. 

Per šių metų I-III ketvirtį vaiko priežiūros kompensacinę išmoką gavo 1313 asmenų ir tam skirta 2,4 mln. eurų.

indeliai.lt

