Prieš Vėlines – svarbi žinia visiems vairuotojams: pasakė, kuriose Lietuvos vietose lauks didžiausios spūstys

Teikiame sąrašą kelių, kuriuose dėl šalia esančių kapinių dažnai formuojasi spūstys spalio pabaigoje ir lapkričio pirmomis dienomis. Siūlome planuoti savo laiką ir, jei važiuojate ne į kapines, apsvarstykite galimybę rinktis kitą maršrutą, aplenkiant šiuos kelių ruožus:

Alytaus apskrityje:

Lazdijų mieste, Kauno g., krašto kelio Nr. 134 Leipalingis–Lazdijai–Kalvarija ruože nuo 32,7 iki 33,3 km;

REKLAMA

Veisiejų mieste, Leipalingio ir Vytauto gatvėse, krašto kelio Nr. 134 Leipalingis–Lazdijai–Kalvarija ruože nuo 10,7 iki 11,6 km;

Šventežerio miestelyje, Seirijų g., krašto kelio Nr. 132 Alytus–Seirijai–Lazdijai 36,0 km;

Rudaminos miestelyje, Karaliaus Mindaugo g., krašto kelio Nr. 134 Leipalingis–Lazdijai–Kalvarija 40,0 km;

Krosnos miestelyje, Ateities g., rajoninio kelio Nr. 2502 Krosna–Lazdijai 1,0 km;

Liškiavos kaime, Švietimo g., rajoninio kelio Nr. 2519 Druskininkai–Liškiava–Panara–Jonionys 9,0 km.

REKLAMA

REKLAMA

Kauno apskrityje:

Karmėlavos miestelyje, Vilniaus g., ties Karmėlavos kapinėmis, magistralinio kelio A6 Kaunas–Daugpilis–Zarasai 10,0 km;

Jonavos mieste, Kėdainių pl., ties Jonavos kapinėmis, krašto kelio Nr. 144 Jonava–Kėdainiai–Šeduva 3,0 km;

Kaišiadorių mieste, Sodų g., rajoninio kelio Nr. 1827 Kiemeliai–Gudiena 1,5 km;

Kauno mieste, Kauno vakariniame aplinkkelyje, ties Romainių kapinėmis, magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 3,5 km;

Kėdainių mieste, Kauno g., rajoninio kelio Nr. 1906 Aukštutiniai Kaniūkai–Babtai–Labūnava–Kėdainiai 43,0 km;

Prienų mieste, Prienų g., magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė 95,0 km;

Raseinių mieste, Sodų g., rajoninio kelio Nr. 3507 Raseiniai–Laužai–Tarosai 1,0 km;

Ariogalos mieste, Vytauto g., rajoninio kelio Nr. 1907 Vilkija–Čekiškė–Ariogala 29,9 km.

Panevėžio apskrityje:

Šilaičių kaime, Ramygalos g., magistralinio kelio A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai 9,5 km;

Biržų mieste, Pasvalio ir Kęstučio gatvėse, krašto keliuose Nr. 125 Biržai–Raubonys 0,14 km ir krašto kelio Nr. 190 Biržai–Germaniškis 0,1 km.

REKLAMA

REKLAMA

Šiaulių apskrityje:

Šiaulių mieste, Tilžės g., ties Ginkūnų kapinėmis, magistraliniame kelyje A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas nuo 49,0 iki 50,0 km;

Radviliškio mieste, Šiaulių g., magistraliniame kelyje A9 Panevėžys–Šiauliai nuo 57,0 iki 58,0 km.

Tauragės apskrityje:

Papušynės kaime, Šilalės g., krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė 138,0 km;

Skirsnemunės kaime, Plento g., krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda 76,0 km;

Seredžiaus miestelyje, Neringos g., rajoninio kelio Nr. 1709 Seredžius–Juodaičiai–Mituva–Keryvai 1,0 km.

Telšių apskrityje:

Mažeikių mieste, Sedos g., krašto kelyje Nr. 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė nuo 3,0 iki 4,0 km;

Plungės mieste, Rietavo g., krašto kelyje Nr. 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė nuo 56,0 iki 57,0 km.

Vilniaus apskrityje:

Koplyčninkų kaime, A. Mickevičiaus g., ties Karveliškių kapinėmis, rajoniniame kelyje Nr. 5212 Pilaitė–Čekoniškės–Sudervė nuo 6,0 iki 7,0 km.

REKLAMA

REKLAMA

Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad, esant palankioms orų sąlygoms, remonto darbai valstybinės reikšmės keliuose yra vykdomi ir rudenį. Darbų vietose, ypač ties šviesoforais, formuojasi spūstys, o esant intensyvesniam eismui Vėlinių metu eismo sąlygos gali būti dar sudėtingesnės.

Prašome iš anksto susiplanuoti savo kelionės maršrutą, atkreipiant dėmesį į vietas, kuriose vykdomi darbai. Visa informacija apie vykdomus darbus skelbiama interneto svetainėje eismoinfo.lt, o čia pateikiame informaciją apie didesnius eismo ribojimus.

Dėl vykdomų valstybinės reikšmės kelių remonto darbų uždaryti šie kelių ruožai ir eismas kreipiamas apylankomis:

Kėdainių mieste: draudžiamas eismas tiltu per Nevėžį, krašto kelyje Nr. 229 Aristava–Kėdainiai–Cinkiškiai, ir kreipiamas apylanka krašto keliu Nr. 229 Aristava–Kėdainiai–Cinkiškiai, rajoniniu keliu Nr. 1906 Aukštutiniai Kaniūkai–Babtai–Labūnava–Kėdainiai ir Kėdainių miesto Šėtos gatve. Vairuotojų prašoma vadovautis stenduose pateikta informacija. Ši apylanka papildyta nauja apylanka, skirta nukreipti sunkiasvorį transportą aplink miestą.

REKLAMA

REKLAMA

Dėl pralaidos remonto Ančios upėje, esamoje Skaudvilės užtvankoje, draudžiamas eismas krašto kelio Nr. 198 Jurbarkas–Skaudvilė ruožu nuo 40,72 iki 40,96 km ir kreipiamas apylanka.

Dėl tilto per Jūros upę kelio Nr. 165 Šilalė–Šilutė 14,749 km rekonstravimo visų eismo dalyvių eismas tiltu draudžiamas. Pėsčiųjų eismas leidžiamas per laikinąjį pėsčiųjų tiltą, pastatytą šalia rekonstruojamo tilto, transporto priemonių – per apylanką, kuri numatyta valstybinės reikšmės rajoninių kelių Nr. 4103 Pajūris–Didkiemis, Nr. 4113 Bikavėnai–Žvingiai–Spraudaičiai ir Nr. 4514 Žygaičiai–Visbarai–Bikavėnai ruožais. Tranzitinio eismo dalyviams planuojant savo keliones siūloma rinktis alternatyvius važiavimo maršrutus.

Dėl Vievio Paparčių viaduko rekonstrukcijos informuojame, kad, įgyvendinant ties magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 39,110 kilometru (Vievyje, Elektrėnų savivaldybėje) esančio transporto mazgo rekonstravimo darbus, eismas Paparčių viaduku krašto kelyje Nr. 221 Vievis–Aukštadvaris draudžiamas ir kreipiamas apylankomis.

REKLAMA

REKLAMA

Kretingalėje rajoninio kelio Nr. 2219 Kretingalė–Plikiai–Smilgynai ruože nuo 0,81 iki 3,71 km eismas draudžiamas dėl kelio kapitalinio remonto ir kreipiamas apylanka krašto keliu Nr. 168 Klaipėda–Kretinga ir rajoniniu keliu Nr. 2212 Klaipėda–Radailiai–Kretinga.

Akmenėje rajoninio kelio Nr. 1007 Akmenė–Klyšiai–Dainoriai ruože nuo 0,2 iki 0,3 km eismas draudžiamas dėl Tilto remonto ir kreipiamas apylanka valstybinės reikšmės keliu Nr. 156 Naujoji Akmenė–Venta bei vietinės reikšmės keliais.

Maišiagaloje rajoninio kelio Nr. 5259 Sudervė–Paąžuoliai–Maišiagala ruože nuo 5,87 iki 9,5 km dėl kelio kapitalinio remonto eismas draudžiamas ir kreipiamas apylanka krašto keliu Nr. 108 Vievis–Maišiagala–Nemenčinė, rajoniniais keliais Nr. 5221 Dūkštos–Paąžuoliai, Nr. 5237 Putiniškės–Užulaukis, magistraliniu keliu A2 Vilnius–Panevėžys.

Krašto kelyje Nr. 141 Tilto per Kamoną rekonstravimas. Eismas draudžiamas ir kreipiamas laikinuoju tiltu.

REKLAMA

REKLAMA

Dėl vykdomų remonto darbų valstybinės reikšmės krašto keliuose eismas reguliuojamas šviesoforais:

Krašto kelyje Nr. 116 Širvintos–Rimučiai–Kernavė–Dūkštos 11,7–13,2 km

Krašto kelyje Nr. 120 Radiškis–Anykščiai–Rokiškis 61,82–65,3 km

Krašto kelyje Nr. 122 Daugpilis*–Rokiškis–Panevėžys 86,0–86,32 km

Krašto kelyje Nr. 129 Antakalnis–Jieznas–Alytus–Merkinė 0,22–1,1 km

Krašto kelyje Nr. 131 Alytus–Simnas–Kalvarija 27,7–29,7 km

Krašto kelyje Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda 152,89–160,92 km

Krašto kelyje Nr. 155 Kuršėnai–Mažeikiai 50,56–50,86 km

Krašto kelyje Nr. 156 Naujoji Akmenė–Venta 4,55-9,5 km

Krašto kelyje Nr. 157 Kelmė–Tytuvėnai 3,02–9,46 km

Krašto kelyje Nr. 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė 10,0–10,99 km

Daugiau informacijos apie eismo ribojimus keliuose rasite VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos svetainėje eismoinfo.lt.

Primename, kad apie situaciją valstybinės reikšmės keliuose visą parą galite pranešti ar pasidomėti VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijosInformacijos skyriuje trumpuoju mokamu numeriu 1871 ar ilguoju telefono numeriu +370 5 232 9600. Būkite saugūs keliuose!