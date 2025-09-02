Praėjusią savaitę elektros kaina šalyje išliko stabili

„Didmenines kainas lėmė mažesnė gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių. Visame regione buvo stebimas vėjo jėgainių gamybos apimties sumažėjimas – ji smuko 44 proc. palyginti su ankstesne savaite. Saulės elektrinių gamyba taip pat krito 28 proc.“, – pranešime cituojamas „Elektrum Lietuva“ Verslo sprendimų departamento vadovas Marius Kietis.
Bendrovės duomenimis, elektros vartojimas „Nord Pool“ regione išliko stabilus ir siekė 6 912 GWh, o gamybos apimtys mažėjo iki 6 870 GWh.
Baltijos šalyse elektros vartojimas, palyginti su praėjusia savaite, augo 5 proc. ir siekė 468 GWh. Anot bendrovės, Lietuvoje elektros suvartota 5 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę – 240 GWh. Tuo metu Latvijoje elektros vartojimas išaugo 3 proc. iki 120 GWh, o Estijoje suvartota 8 proc. daugiau elektros – 144 GWh.
Skelbiama, kad bendros elektros energijos gamybos apimtys Baltijos šalyse praėjusią savaitę didėjo 1 proc. iki 286 GWh.
Lietuvoje elektros energijos gamyba augo 8 proc. ir siekė 158 GWh, Estijoje – 6 proc. iki 53 GWh. Tuo metu Latvijoje elektros pagaminta 13 proc. mažiau nei praėjusią savaitę – 75 GWh.
Per savaitę visos trys Baltijos šalys kartu pagamino 61 proc. joms reikalingos elektros energijos. Lietuvoje vietinė generacija padengė 78 proc., Latvijoje – 62 proc., Estijoje – 37 proc. elektros suvartojimo, informuoja bendrovė.
