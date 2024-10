Policija vykdys ypatingą akciją: dalins švilpukus

Visoje šalyje vykdant pavojingo ir chuliganiško vairavimo, manevravimo, lenkimo, kur tai daryti draudžiama, važiavimo per sankryžas, šviesoforo signalų paisymo kontrolę 15-oje miestų – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Tauragėje, Telšiuose, Utenoje, Gargžduose, Kretingoje, Nidoje, Palangoje, Plungėje ir Šilutėje – spalio 7–13 d. apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų pareigūnai kartu su socialinės iniciatyvos partnere UAB „Autoaibė“ vairuotojams primins apie rudenį tykančius pavojus ir dalys saugumo priemones – ultragarsinius švilpukus, kurie padeda išvengti susidūrimo su laukiniais gyvūnais.

UAB „Autoaibė“ švilpukų per rajonų savivaldybes šiais metais skyrė ir mokinius pavėžėjantiems trims šimtams geltoniesiems mokykliniams autobusiukams, kurie veža vaikus dažnai ir tamsiu paros metu.

„Saugios kelionės, ypač tamsiuoju paros metu, – tai ne tik techniškai tvarkingas automobilis, kartu būtinas ir didesnis vairuotojų dėmesingumas. Ultragarso švilpukas – taip pat viena iš priemonių, padedančių pasiekti kelionės tikslą. Kviečiame visus eismo dalyvius laikytis ekspertų rekomendacijų ir, jei tenka važinėti užmiesčio keliais, ant automobilio užsiklijuoti jokios vizualinės taršos nekeliantį švilpuką, kurio skleidžiamo garso žmogus net negirdi, o miško gyvūnai į jį reaguoja ir dažniausiai šalinasi. Jau ne pirmą kartą palaikome Lietuvos policijos iniciatyvą ir stengiamės prisidėti prie saugumo keliuose bei gatvėse, matome didelę šio bendradarbiavimo prasmę“, – teigia Ignas Pusvaškis, UAB „Autoaibė“ vykdomasis direktorius.

Per pastaruosius penkerius metus dėl susidūrimų su laukiniais gyvūnais vairuotojai yra patekę į ne mažiau kaip 5 800 eismo įvykių, ypač spalį, lapkritį ir gruodį. Pernai šiuo laiku įvyko daugiau kaip 2 000, užpernai – 1 600 susidūrimų su gyvūnais.

„Saugotis turi net ir tie, kurie vairuoja tvarkingai. Miškingose vietovėse didesnis pavojus susidurti su laukiniu gyvūnu. Švilpukas gali padėti išvengti vieno iš pavojų, tačiau kasmet rudenį primename vairuotojams, kad kelyje svarbiausia – atidumas ir pasirinktas tinkamas važiavimo greitis“, – sako Vytautas Grašys, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešosios tvarkos biuro viršininkas.

Dažniausiai tokių susidūrimų metu tik apgadinamos transporto priemonės, tačiau žūsta gyvūnai, būna, kad nukenčia ir žūva žmonės. Kelios minutės ultragarsinio švilpuko montavimui gali padėti Jums to išvengti. Be to, būtina pasirinkti saugų greitį, būti atidiems, ypač miškingose, neaptvertose kelio atkarpose, stebėti kelio ženklus.