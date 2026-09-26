Pokyčiai perkant telefonus: „Dalis lietuvių susidurs su bėda“

Jei pirkėjo pajamos bus mažos ir jis turės daugiau skolų, privalės už telefoną sumokėti visą sumą iškart arba rinktis pigesnį įrenginį.
Dalį pirkėjų tokia naujovė piktina, tačiau Lietuvos bankas teisinasi, kad tiesiog privalo vykdyti tokią europinę direktyvą. Ir, beje, telefonams pritaikys lengvatą – leis skolintis didesnę sumą nei kitoms prekėms.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Vilnietis Ramūnas nusprendė įsigyti naują mobilųjį telefoną ir nusipirko jį išsimokėtinai. Vyras tvirtina, kad jam toks būdas – kas mėnesį sumokėti po 25 eurus – priimtinesnis, negu iš karto išleisti kone tūkstantį eurų.
„Patogiau, nereikia visų pinigų iš karto investuoti, dalį ir be pabrangimo, kas svarbu“, – sakė vilnietis Ramūnas.
Europinė direktyva pakeis pirkimo įpročius
Visgi kitų vilniečių nuomonės dėl pirkimo išsimokėtinai išsiskiria – vieni naudojasi galimybe už telefoną mokėti kasmėnesines įmokas, tačiau kiti linkę iš karto sumokėti visą kainą, ypač, jei telefonas kainuoja vos vieną kitą šimtą eurų.
„Mėnesinė įmoka nėra didelė, išdėstoma kažkurį laiką, nepajunti palūkanų, jos tik galvoje, o išsidėlioja, nepajunti, skausmingiau mokant iš karto.“
„Man patogiau visą sumą, brangių neperku telefonų, savo funkcijas ir pigesni atlieka.“
„Man patogiau viską iškart.“
„Įsipareigojimų su sutartimi aš nelabai noriu.“
„Gali rinktis nepriklausomai, nebūti pririštas prie ryšio, papildymą paimti.“
Pirkti išsimokėtinai telefonus Lietuvoje jau po dviejų mėnesių taps sudėtingiau. Lapkričio 20 dieną įsigalios europinė vartojimo kreditų direktyva ir prekybai ryšių įranga, pagal kurią parduodami telefoną išsimokėtinai pardavėjai visada privalės patikrinti, ar skolų našta dėl naujo telefono pirkėjui netaps pernelyg didelė ir ar neviršys 60 proc. jo pastovių pajamų. Jei taip, pirkėjas turės sumokėti didesnį pradinį įnašą ar net rinktis pigesnį telefoną.
„Telekomunikacijų įrangą įsigyti išsimokėtinai yra populiari paslauga, matėm, kad pokytis gali paveikti apie 10 proc. klientų, kurie turi tvarias pajamas, o įsipareigojimai gali viršyti 40 proc. Atsakingo skolinimo nuostatuose padarėme išimtį, nustatėme didesnę ribą – 60 proc. įrangai, kuri būtina ryšio ir interneto paslaugoms“, – aiškino Lietuvos banko atstovas Vaidas Cibas.
„Bitėje“ 7 iš 10 telefonų klientai nusiperka išsimokėtinai. Tad telefonų pardavėjai prognozuoja, kad dėl naujų telefonų prekybos išsimokėtinai apribojimų daliai lietuvių naujausi ir brangiausi mobilieji telefonai, kurių kaina siekia ir 3 tūkst. eurų, taps tiesiog neįperkami.
„Įrenginiai šiaip labai pabrango dėl atminties plokščių dramatiško kainos augimo, visi flagmanai, premium lygio telefonai kainuoja labai brangiai, dalis lietuvių susidurs su bėda – negalės įsigyti išsimokėtinai, nes netenkins naujai įvedamų kreditavimo reikalavimų“, – kalbėjo „Bitės“ atstovas Jaunius Špakauskas.
Pirkimo procesas salonuose užtruks ilgiau
Šiuo metu pardavėjai telefonus be pabrangimo leidžia išsimokėti iki dvejų metų, o su palūkanomis – ir iki 6 metų.
„Mūsų įmonėje sudaro trečdalį pardavimų pirkėjai, kurie perka išsimokėtinai mobilius telefonus. Išsirenka pagal parametrus, yra, kurie perka brangius telefonus išsimokėtinai, bet perka ir pigesnius“, – sakė „Pigu.lt“ atstovė Daiva Prišmontienė.
Pagal naują tvarką, anot pardavėjų, pirkimas išsimokėtinai be pabrangimo klientui užtruks ilgiau – pardavėjas turės gauti leidimą ir patikrinti pirkėjo duomenis Lietuvos banko paskolų duomenų bazėje.
„Žmogui reikės padaryti 2 dalykus – suteikti leidimą patikrinti jo kreditingumą ir bendraujant su darbuotoju pateikti sutikimą užpildyti paraiškos prašymą už jį. Pasikeis praktine prasme – reikės ilgiau sugaišti salone“, – kalbėjo J. Špakauskas.
„Visos įmonės, kurios teikia paskolas, turi prieigą prie paskolų duomenų bazės, prie kitų registrų, kur gali patikrinti, kokios yra žmogaus pajamos ir įsipareigojimai“, – minėjo V. Cibas.
Beje, ruošdamiesi naujiems telefonų prekybos ribojimams, telefonų pardavėjai svarsto ir alternatyvas, kaip palengvinti sąlygas pirkėjams įsigyti brangius telefonus, pavyzdžiui – juos nuomoti.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.