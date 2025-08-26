Poderskis: pastabų sulaukęs projektas dėl atsinaujinančios energetikos plėtros bus tobulinamas

„Parengtas teisės aktas yra pirmas mažas žingsnis dėl geresnės paukščių apsaugos. Dabartinis projektas nėra tobulas, dėl jo sulaukėme daug pastabų. Peržiūrėsime visus gautus pasiūlymus, parengsime šio projekto naują variantą ir teiksime jį antram derinimui“, – Aplinkos ministerijoje vykusiame darbo grupės susitikime sakė laikinasis aplinkos ministras P. Poderskis.
Diskusijos dalyvių teigimu, būtina tobulinti praėjusiais metais patvirtintą ir dabar galiojantį aprašą, nes jame nėra nustatyti aiškūs kriterijai dėl atliekamo poveikio aplinkai vertinimo, numatytos sudėtingos monitoringo procedūros, vėjo elektrinių vystytojai neturi tikslios informacijos, kur tokias elektrines statyti apskritai draudžiama.
Antradienį vykusiame darbo grupės posėdyje dalyvavo Aplinkos ir Energetikos ministerijų, Aplinkos apsaugos agentūros, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Ornitologų draugijos, Vėjo elektrinių asociacijos, nevyriausybinių organizacijų atstovai, mokslininkai, .
Planuojama, kad artimiausiu metu įvyks ir dar vienas susitikimas, skirtas išsamiai aptarti naują teisės akto projektą.
Kaip skelbta anksčiau, rugpjūčio viduryje portalas „15min“ publikavo žurnalistinį tyrimą apie laikinojo aplinkos ministro galimai supainiotus interesus.
Pasak portalo, palyginus dabar galiojantį retų paukščių ir šikšnosparnių apsaugos nuo žalingo vėjo jėgainių poveikio taisyklių dokumentą su P. Poderskio siūloma redakcija matyti, kad iš senojo 46 puslapių dokumento, reglamentuojančio paukščių apsaugą, naujame projekte liko vos 8, o dalis priemonių, saugojusių paukščius, dingo.
Pakeitimuose buvo numatyta atsisakyti privalomų atstumų iki saugomų paukščių lizdaviečių, pakeisti apsaugos principus – statybos būtų neleidžiamos, jeigu institucijos įrodo tariamą poveikį gamtai, taip pat atsisakyti numatytų minimalių stebėsenos laikotarpių, o Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos išvados taptų neįpareigojančios.
Minėtam projektui taip pat buvo registruota ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) išvada, kuria institucija teigė pastabų ar pasiūlymų projektui neturinti.
