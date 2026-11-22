Specialistai įspėja, kad už tokius pažeidimus kasmet nubaudžiami šimtai žmonių, ir primena, kad vien turėti atšvaitą nepakanka – jį reikia segėti taisyklingai.
Atšvaitas – pėsčiojo pareiga
Policijos departamento Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Jorūnė Liutkienė neslėpė, kad vis dar daug pėsčiųjų, eidami keliu tamsiuoju paros metu (esant blogam matomumui, neapšviestuose keliuose) neturi prie drabužių prisisegę atšvaito, nesineša žibinto ar kito šviesą atspindinčio daikto, nevilki ryškiaspalvės liemenės su šviesą atspindinčiais elementais.
Ji pabrėžia, kad tokiu atveju svarbiausia yra atšvaitai – juos segėti tamsiuoju paros metu yra pėsčiųjų pareiga.
„Pavojingiausias laikas lapkritis – kovas. Kai didesnę paros dalį yra tamsu, dažnai būna darganota, keliai slidūs, šlapia, o eismo ir važiavimo sąlygas sunkina šlapdriba, sniegas, dulksna, lietus“, – aiškino pašnekovė.
Tamsoje, esant blogam matomumui, neapšviestu keliu einančius žmones vairuotojai dažniausiai pastebi tik transporto priemonei visai prie jų priartėjus.
„Tai pavojinga situacija – pėsčiasis gali būti ne tik kliudytas, sužeistas, jis gali patirti ir mirtinas traumas. Dar pavojingesnė situacija, kai transporto priemonės kelyje prasilenkia: vairuotojai, trumpam apakinti žibintų šviesų, gali nepastebėti priekyje esančių kliūčių, taip pat einančių pėsčiųjų ar važiuojančių dviračiu ir juos kliudyti.
Su atšvaitu (žibintu) einantį ar dviračiu (vežimu) važiuojantį žmogų, vairuotojas gali pastebėti iš maždaug penkis kartus didesnio atstumo nei be atšvaito. To pakanka, kad vairuotojas sulėtintų važiavimo greitį, saugiai prasilenktų su pėsčiuoju (dviračio vairuotoju, vadeliotoju), esant būtinumui – sustotų“, – nurodė J. Liutkienė.
Kaip teisingai naudoti atšvaitą?
Policijos departamento atstovė atkreipė dėmesį, kad svarbiausia atšvaitus ne tik turėti, bet ir teisingai segėti.
„Eidami tamsoje ar esant blogam matomumui, visada su savimi turėkite taisyklingai pritvirtintus atšvaitus arba vilkėkite ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais. Jeigu jų neturite, neškitės su savimi šviečiantį žibintą“, – komentavo pašnekovė.
Ji įvardijo, kaip reikia naudoti atšvaitą:
- atšvaitą prie drabužių reikia pritvirtinti taip, kad jis būtų matomas kitiems eismo dalyviams;
- pakabinamą atšvaitą, pervertą virvele ar grandinėle, prisegame prie darbužių (pvz., kišenės), dešinėje pusėje, kad jis švytuotų žmogaus kelių aukštyje;
- atšvaitą-juostelę lengvai uždedame ant drabužių rankovės (truputį aukščiau rankos riešo) ar kojos blauzdos sirtyje;
- atšvaito paviršiaus plotas turi būti pakankamai didelis, kad trasnporto priemonės žibintų šviesos galėtų jį apšviesti.
Nepaisantiems reikalavimų dėl ašvaitų – baudos
J. Liutkienė nurodė, kad už atšvaito neturėjimą arba neteisingą segėjimą tamsiuoju paros metu yra skiramos baudos nuo 20 iki 40 eurų.
Policijos departamento duomenimis, 2023 m. išaiškinti 768 atvejai, kai pėstieji nesilaikė nustatytų saugaus elgesio tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui reikalavimų.
Tuo metu 2024 m. tokių pažeidėjų buvo 646, o per 2025 m. 10 mėn. – 556.
Per 9 2026 m. mėnesius tokių pažeidėjų jau įkliuvo 328.
Kiek kainuoja atšvaitai?
Internetinėje parduotuvėje „Saugusatsvaitai.lt“ atšvaitą galima įsigyti nuo 0,59 euro iki 3,99 euro.
Taip pat svetainėje siūloma įsigyti ir šviesą atspindinčius krepšius, liemenes, kepures ir kitokius aksesuarus. Tokių gaminių kaina kiek didesnė ir gali siekti 20 eurų ar daugiau.
Tuo metu internetinėje parduotuvėje „Varle.lt“ atšvaitų kainos prasideda nuo 1,05 euro ir kyla iki 20 eurų.
Pigiausi yra patys paprasčiausi pakabinami atšvaitai, o daugiau mokėti tenka už įvairesnių formų atšvaitus.
Paprastai tariant, vien dėl saugumo užtektų išleisti vos keletą eurų.