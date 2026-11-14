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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Dovana dukrai virto didžiuliais nuostoliais: štai kiek vyrui kainavo 1 neapgalvotas sprendimas

Straipsnis iš archyvų
2026-11-14 18:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-14 18:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kaunietis Vidas A. nusprendė nupirkti ir padovanoti dukrai automobilį. Kaip tarė, taip ir padarė, bet dėl vieno savo poelgio, vyras turės ieškoti kitos dovanos.

Policija (nuotr. Josvydo Elinsko)
GALERIJA (32)

Kaunietis Vidas A. nusprendė nupirkti ir padovanoti dukrai automobilį. Kaip tarė, taip ir padarė, bet dėl vieno savo poelgio, vyras turės ieškoti kitos dovanos.

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Bylos duomenimis, Vidas A. yra kaltinamas tuo, kad 2023 m. spalio 11 d., apie 20.50 val., važiuodamas P. Vaičiūno ir Chemikų gatvėmis, Jonavoje, vairavo jam nuosavybės teise priklausantį automobilį „VW Passat“.

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Paaiškėjo, kad prie vairo vyras sėdo būdamas neblaivus, kai jam buvo nustatytas daugiau negu 1,51 promilių girtumas. Alkotesteris parodė 2,49 promilės.

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Dovana dukrai

Apklaustas teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis kaltu prisipažino visiškai. Jis pasakojo, kad  2023 m. spalio 11 d. vakare važiavo į Rimkų garažus automobiliu „VW Passat“, kuris pirktas jo vardu, bet neregistruotas.

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Jis automobilį remontavo ir norėjo padovanoti dukrai. Į garažus važiavo, nes norėjo pasikalbėti su draugu, buvo neblaivus.

Vyras atskleidė, kad jo vairavimo stažas 40-50 metų. Jis pridūrė, kad Kelių eismo taisykles žino ir supranta, kad vairuoti neblaiviam negalima.

Vis dėlto, paklaustas teismo, kodėl taip pasielgė, vyras tik gūščiojo pečiais ir negalėjo atsakyti į šį klausimą.

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Sulaukė pranešimo

Liudytojos parodymais, kuri ikiteisminio tyrimo metu pasakojo, kad 2023 m. spalio mėnesį 11 d. dirbo pagal nustatytą grafiką.

Patruliuojant Jonavos mieste apie 20.50 val. iš Kauno apskrities VPK budėtojo gavo pranešimą, kad nuo garažų, esančių Chemikų gatvėje, Jonavoje galimai važiuoja neblaivus vairuotojas, vairuojantis automobilį „VW Passat“.

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Minėtą automobilį pareigūnai sustabdė Chemikų gatvėje, kai šis įsuko iš P. Vačiūno gatvės. Buvo nustatyta, kad automobilį „VW Passat“ vairavo kaltinamasis, mašinoje jis buvo vienas.

Iš nerišlios vairuotojo kalbos pareigūnai suprato, kad pastarasis galimai yra neblaivus, todėl buvo patikrintas jo blaivumas ir pirmu patikrinimu 20.34 val. V. A. buvo nustatytas 2,51 promilių girtumas, antru patikrinimu – 2,49 promilių neblaivumas.

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Su alkotesterio parodymais vairuotojas sutiko. Buvo surašytas neblaivumo nustatymo aktas, užfiksuoti vairuotojui nustatyti neblaivumo požymiai – iš burnos sklindantis alkoholio kvapas, nerišli kalba, nekoordinuoti judesiai.

Teismo sprendimas

Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėjai pabrėžė, kad kaltinamasis kaltę pripažino visiškai. Jo parodymus patvirtina byloje surinkti įrodymai – liudytojo parodymai duoti ikiteisminio tyrimo metu, neblaivumo nustatymo aktas ir kt.

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Minėtų įrodymų visuma nustatyta, kad kaltinamasis vairavo kelių transporto priemonę, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jam buvo nustatytas daugiau negu 1,51 promilių neblaivumas.

Teismas, įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, sprendžia, kad vairuotojo kaltė įrodyta, jo veika kvalifikuota teisingai.

Todėl nuspręsta Vidą A. pripažinti kaltu dėl vairavimo išgėrus ir nubausti 6 mėnesiams laisvės atėmimo. Čia pat paskirtą bausmę sumažinant trečdaliu – iki 4 mėnesių.

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Paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą nuspręsta atidėti 1 metams. Įpareigojant Vidą A. per visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo. Nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

Jam taip pat 1,5 metų laikotarpiui uždrausta naudotis specialia teise vairuoti kelių transporto priemones. Taip pat iš jo buvo konfiskuotas automobilis „VW Passat“.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka galėjo būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmus.

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