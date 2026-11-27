„Lietuvos paštas plečiasi istoriškai visame regione, (…) mūsų tikslas yra, kad Lietuvos paštas augtų, didėtų ir būtų pagrindinis žaidėjas regione, o po kiek laiko plėstųsi ir toliau – noras yra po Estijos plėstis į Latviją, po Latvijos – į Suomiją, po Suomijos – į Švediją ir taip toliau, manau, Baltic-Nordic (Baltijos ir Šiaurės šalių regionas – ELTA) turėtų būti mūsų tikslas“, – žurnalistams penktadienį teigė J. Taminskas.
Lietuvos paštas pateikė didžiausią siūlymą įsigyti valstybinę Estijos grupę „Omniva“, sandorio suma sudaro 115 mln. eurų.
Nors aukcione Lietuvos paštas pateikė didžiausią siūlymą, rezultatus dar turi patvirtinti Estijos Regioninių reikalų ir žemės ūkio ministras.