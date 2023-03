Pirkėjai, nenustebkite: šių daugelio pamėgtų prekių parduotuvėse neberasite

Apsilankius kai kuriose prekybos tinklų parduotuvėse, gyventojai gali pastebėti, kad prekybos vietose nebegalima rasti nei „Rududu“ karamelizuoto sutirštinto pieno, kuris dažniausiai buvo naudojamas saldžių gardėsių gaminimui, nei kai kurių kitų pieno produktų.

Prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė Vaida Budrienė pasakoja, kad tokia situacija susiklostė po to, kai tiekėjai nebegalėjo užtikrinti šių produktų tiekimo.

Įmonė paskelbė bankrotą

Prekybos tinklo „Rimi Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Gabrielė Šerėnienė teigė, kad tokia situacija susiklostė po to, kai pagrindinė minėtos produkcijos tiekėja paskelbė bankrotą.

„Bendradarbiavimas su karamelizuoto saldinto sutirštinto pieno „Rududu“ tiekėju UAB „Lukšių pieninė“ nutrūko šių metų vasario mėn. bendrovei iškėlus bankroto bylą.

Šiuo metu produkto prekyboje neturime, tačiau artimiausiu metu vėl turėsime. Sūrių „Liliputas“ ir „Senolių“ šiuo metu nebegalima nusipirkti“, – kalbėjo pašnekovė.

Tuo metu „Maximos“ Pirkimų departamento direktorius Marius Tilmantas pastebėjo, kad prekybos tinklas karamelizuotą saldintą sutirštintą pieną „Rududu“ šiuo metu perka tiesiai iš gamintojo – „Marijampolės pieno konservų“.

Tiesa, kai kurių sūrių prekių lentynose jau nebeliko.

„Taigi įsigyti šios produkcijos „Maximos“ prekybos tinkle galima ir prekės tiekimas nėra sutrikęs. Iki vasario prekę pirkome iš „Lukšių pieninės”, kurie tarpininkavo tiekdami šią prekę.

Sūrio „Liliputas“ asortimente nebeturime nuo spalio mėnesio – sulaukėme informacijos iš tiekėjo „Lukšių pieninė“, kad yra stabdoma prekės gamyba. Pirkėjams siūlome įvairų kietųjų, puskiečių, fermentinių sūrių pasirinkimą, todėl tikimės, kad pirkėjai, kurie mėgo sūrį „Liliputas“, ras mūsų tinkle alternatyvą“, – teigė jis.

Be to, prekybos tinklo atstovas, kad kol kas apie „Senolių“ prekės ženklo produkcijos gamybos stabdymą (grietinėlė, sūreliai) iš tiekėjo „Lukšių pieninė“ neturi.

„Iki“ prekybos tinklo komunikacijos vadovė Vaida Budrienė pastebi, kad dabar bendrovė siūlo alternatyvą „Rududu“ produktui.

„Rududu“ išimtas iš prekybos nuo vasario vidurio, nes tiekėjai nebegalėjo užtikrinti stabilaus šio produkto tiekimo. Šiuo metu dėl šio produkto tiekimo tariamės su kitais tiekėjais.

Pirkėjams jau ir anksčiau galėjome pasiūlyti „Rududu“ alternatyvą, ją siūlome ir dabar, tai „Muižas“ karamelizuotas sutirštintas pienas. Jis gaminamas Olandijoje“, – kalbėjo pašnekovė.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad dar vasario 14 d. buvo paskelbta žinia apie tai, kad bankrutuoja pieno perdirbimo bendrovės „Marijampolės pieno konservai“ valdoma Lukšių pieninė.

„Pradėta bankroto procedūra ne teismo tvarka“, – tąkart sakė „Valneto“ vadovas Gintaras Adomonis. Įmonės įsiskolinimų ir kitų įsipareigojimų jis negalėjo patikslinti, o dėl bankroto kreipėsi įmonės vadovas.

Bankrutuojanti bendrovės „Marijampolės pieno konservai“ valdoma sūrio „Liliputas“ ir „Senolių“ produkcijos gamintoja Lukšių pieninė apie atleidimą įspėjo visus 150 darbuotojų.

Lukšių pieninės nemokumo administratorius, bendrovės „Valnetas“ vadovas Gintaras Adomonis BNS sakė, kad visi pieninės darbuotojai iš karto vėl bus priimti į darbą, o nemokumo atveju pagal įstatymą būtina žmones atleisti ir pranešti Užimtumo tarnybai.

„Juridinių asmenų nemokumo įstatymas sako, kad pradėjus procedūras per tris dienas praneši, per 15 darbo dienų visus atleidi. Po to vėl priimsime visus atgal, tuos žmones, pagal terminuotas sutartis. Tai tiesiog tokios procedūros, o kadangi įstatymas sako, kad pravalai pranešti Užimtumo tarnybai apie atleidimus, tai praneši“, – BNS aiškino G. Adomonis.

Jis pakartojo, kad įmonė tęsia veiklą, jos stabdyti kol kas neplanuojama.

Užimtumo tarnyba BNS pranešė, kad įmonė ketina atleisti daugiausia pieno produktų gamintojų (51), gamybos meistrų (8), vairuotojų (8), šaltkalvių-remontininkų (6), laborantų (5), pieno supirkėjų (5), pardavėjų (5), aparatininkų (5), vairuotojų-ekspeditorių (4), gerbūvio darbininkų (4), sandėlininkų (4), elektrikų (3), apskaitininkų (3) ir kitų profesijų atstovų. Pranešime tarnybai nurodoma atleidimo priežastis – darbo sutarties nutraukimas darbdavio bankroto atveju

Apie inicijuotą neteisminį Lukšių pieninės bankrotą G. Adomonis BNS patvirtino praėjusią savaitę. Įmonės įsiskolinimų ir kitų įsipareigojimų jis negalėjo patikslinti, o dėl bankroto kreipėsi įmonės vadovas.

Registrų centro duomenimis, įmonės pajamos 2021 metais mažėjo 8,2 proc. iki 19,4 mln. eurų, o nuostoliai išaugo 2,9 karto iki 1,8 mln. eurų.

Pernai rugsėjo pabaigoje skelbta, kad Lukšių pieninės darbuotojams paskelbtos ilgalaikės prastovos, dalis jų išėjo iš darbo. Lukšių pieninė veikia trijuose padaliniuose Šakių rajone, Jurbarke ir Jurbarko rajone, 2021 metais juose dirbo vidutiniškai 257 darbuotojai.

Šiuo metu, „Sodros“ duomenimis, įmonėje dirba 150 žmonių. „Marijampolės pieno konservai“ valdo 100 proc. Lukšių pieninės akcijų.

Įsigyti Lukšių pieninę norėtų žemės ūkio kooperatyvas „Pienas LT“ norėtų, BNS šią savaitę patvirtino jo valdybos pirmininkas Tomas Raudonius.

Tačiau G. Adomonis BNS tikino, kad apie įmonės pardavimo reikalus kalbėti dar anksti.