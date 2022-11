Pirkėją nustebino pasikeitusios „Lidl“ kainos: „Gal su protu susipyko?“

Vieni gyventojai stebisi, kodėl lietuviai, kitaip nei kokie prancūzai, masiškai dar neprotestuoja dėl tokių kainų. Tačiau kiti atšauna, kad privatus verslas nustato tokias kainas, kokias nori, o jei kam nepatinka, gali ir nepirkti.

Smarkiai išaugo per kelias dienas?

Vienoje viešoje socialinio tinklo grupėje daug diskusijų ir reakcijų sukėlė vieno komentatoriaus pastebėjimas apie staiga pasikeitusias prekybos tinklo „Lidl“ kainas.

„Kas nors pajautė kainų tokį neblogą šoktelėjimą per keletą dienų „Lidl“ parduotuvėse? Pvz., sūrio 1 kg kainavo 6,99 euro, dabar – 9,99 euro. Kaip ir dauguma prekių, kurių kainos „iš lempos“ pakilo 1–4 eurais, priklausomai nuo prekės. Jie gal su protu susipyko truputį?

Dar tokio „naglumo“ nemačiau, suprasčiau jei tai būtų buvę palaipsniui bet čia totalus akių draskymas“, – piktinosi vyriškis.

Kitas komentatorius stebėjosi, kodėl lietuviai yra tokie pakantūs dideliems maisto produktų kainų šuoliams.

„Būtų čia Prancūzija, tai žmonės ne komentarus rašinėtų, bet rimti streikai būtų ir valdžia su savo verslininkais nepasotinamais būtų nuversti seniai, bet ožių valdžia toliau mulkina“, – svarstė internautas.

Vis dėlto kita moteris pastebėjo, kad prie kainų didinimo prisideda ir patys pirkėjai:

„Nepirktų už tokią kainą, supūtų prekės, daugiau nekeltų. Dabar visi išsibamba socialiniuose tinkluose ir urmu į parduotuves šluoti lentynas.“

Dar vienas komentatorius siūlė nesistebėti tuo, kaip veikia privatus verslas: „Netinka, neperki. Privati įmonė, ką nori, tą ir daro.“

Siekia ne mažiausios kainos, o geriausio jos ir kokybės santykio

„Lidl Lietuva“ atstovė ryšiams su visuomene Lina Skersytė neneigė, kad kai kurios produktų kainos tinklo parduotuvėse gali svyruoti.

„Net jeigu atskirų produktų kainos kartais ir gali svyruoti, visuomet siekiame užtikrinti geriausią kokybės ir kainos santykį rinkoje. Minėtu atveju sūris pabrango, nes žymiai išaugo tiekėjo siūloma produkto pirkimo kaina.

Nepaisant to, ir kainai padidėjus šis sūris išlieka vienas pigiausių pjaustytų sūrių rinkoje. Be to, sumažinome kito panašaus sūrio kainą – kilogramas „Pilos“ prekės ženklo „Tilžės“ sūrio dabar kainuoja 6,96 euro“, – komentavo L. Skersytė.

Maistas pabrango visur

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis, kurie skelbiami interneto svetainėje produktukainos.lt, per pastaruosius metus Lietuvos prekybos tinklų parduotuvėse fermentinis sūris „Gouda“ vidutiniškai pabrango 76 proc., o sūris „Tilsit“ – 54 proc.

Taip pat gerokai pabrango ir kiti pieno produktai, pvz., varškė, jogurtas, sviestas, ir pats pienas.

Statistikos departamento duomenimis, pagal su kitomis ES valstybėmis narėmis suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) 2022 m. spalį apskaičiuota vidutinė metinė infliacija sudarė 17,1 proc., o pagal vartotojų kainų indeksą (VKI) apskaičiuota vidutinė metinė infliacija – 17,7 proc.

Metinė (2022 m. spalį, palyginti su 2021 m. spaliu) infliacija sudarė 22,1 proc.; pagal VKI apskaičiuotoji – 23,6 proc.

Metinei infliacijai daugiausia įtakos turėjo šilumos energijos, pieno ir jo produktų, sūrio ir kiaušinių, kietojo kuro, degalų ir tepalų, elektros energijos, mėsos ir jos produktų, duonos ir grūdų produktų, daržovių, gaminių ir medžiagų būsto priežiūrai ir remontui, restoranų, kavinių ir panašių įstaigų viešojo maitinimo paslaugų kainų padidėjimas.