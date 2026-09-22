Pirkdami naudotą automobilį vairuotojai daro vieną klaidą: rida – dar ne viskas?

Skelbimų portaluose apstu transporto priemonių, kurios praeityje buvo naudojamos taksi, nuomos, pervežimo ar kitoms komercinėms paslaugoms teikti. Tokie automobiliai šimtatūkstantines ridas pasiekia vos per keletą metų, o tai lemia stiprų įvairių komponentų susidėvėjimą.
IT duomenų bendrovė „carVertical“ atliko tyrimą, siekdama išsiaiškinti, kiek Lietuvos rinkoje paplitę intensyviai naudoti automobiliai ir, kurie modeliai išsiskiria labiausiai.
1 iš 7 automobilių praeityje buvo intensyviai eksploatuojamas
Transporto priemonės rida gali daug pasakyti apie jos būklę. Daug kilometrų nuvažiavęs automobilis gali turėti labiau susidėvėjusius stabdžius, pakabos ir vairo sistemos komponentus, variklio bei pavarų dėžės dalis, sankabą, sėdynes, durų rankenas, pedalus, vairą ir salono apdailos elementus.
„carVertical“ tyrime intensyviai eksploatuotu laikomas toks automobilis, kurio metinė rida viršija 36 tūkst. kilometrų arba 3 tūkst. kilometrų per mėnesį. Iš visų „carVertical“ klientų Lietuvoje tikrintų automobilių 2025–2026 m., tokių automobilių dalis siekė 14,1 proc.
Nors dalis automobilių pirkėjų į aukštą ridą numoja ranka, visgi tai nėra pati geriausia strategija. Taksi, pavežėjimo ar transportavimo paslaugoms teikti naudoti modeliai didžiąją dalį laiko eksploatuojami miesto sąlygomis. Nuolatinis akseleravimas ir stabdymas, stovėjimas spūstyse, trumpi atstumai, dažnas keleivių įlipimas ir išlipimas ar prekių pakrovimas greitina variklio, pakabos, salono, pavarų dėžės bei kitų komponentų dėvėjimąsi.
Lietuvoje intensyviausiai naudojami „Škoda Kodiaq“ automobiliai
„carVertical“ tyrimas taip pat išskyrė Lietuvoje intensyviausiai eksploatuojamus modelius, o sąrašo viršuje atsidūrė „Škoda Kodiaq“. Iš visų „carVertical“ tikrintų šio modelio automobilių, 47,2 proc. buvo intensyviai eksploatuoti, t. y. turėjo didesnę nei 36 tūkst. metinę ridą. Toliau rikiuojasi „Peugeot 5008“ (43 proc.) ir „Peugeot 3008“ (35 proc.). Visi išvardyti modeliai pasižymi ekonomiškumu, praktiškumu ir ilgaamžiškumu, todėl juos neretai renkasi įvarios įmonės ar paslaugų teikėjai.
Jei tradicinius taksi galima lengvai atskirti miesto gatvėse, daugybė nuomai, pervežimams, dalinimuisi ar verslo kelionėms skirtų automobilių niekuo nesiskiria nuo kitų.
„Jei kelerių metų automobilis turi neįprastai didelę ridą, tikėtina, kad jis priklausė kokios nors įmonės automobilių parkui ar buvo naudojamas pavežėjų, kurjerių ir kitoms panašioms veikloms vykdyti. Nereikėtų susivilioti patrauklia išvaizda ar kaina, o kruopščiai patikrinti automobilio būklę servise, nes jis gali greitai pareikalauti brangaus remonto“, – aiškina „carVertical“ automobilių rinkos ekspertas Matas Buzelis.
Daniškas taksi Lietuvoje virto eiliniu automobiliu
Nors automobilio istorijos ataskaitoje gali ir nebūti jokių įrašų apie taksi veiklos vykdymą, didelė rida dažniausiai išduoda automobilio naudojimą komerciniais tikslais.
Reikšminga „carVertical“ tikrintų taksi automobilių dalis į Lietuvą atkeliavo iš užsienio. Nesąžiningi pardavėjai šią informaciją linkę slėpti, nes pirkėjai buvusių taksi automobilių dažniausiai vengia.
Kadangi šalys nesikeičia automobilių duomenimis, atsekti transporto priemonės istoriją kitoje valstybėje sudėtinga. Be galimybės pasiekti automobilio istorijos įrašus, pirkėjai paliekami nežinioje ir rizikuoja įsigyti netvarkingą modelį.
„carVertical“ ataskaitose nuolat aptinkami buvę taksi automobiliai, kurie neretai turi susirūpinimą keliančią praeitį. Vienas iš tokių pavyzdžių, 2015-aisiais pagamintas „Mercedes-Benz E 200“, kuris buvo naudojamas taksi paslaugoms Danijoje. Paskutinė Danijoje fiksuota šio automobilio rida 557 tūkst. kilometrų. 2023-aisiais automobilį įvežus į Lietuvą, rida sumažinta iki 280 tūkst. kilometrų.
„Tokios istorijos rodo, jog net ir nepriekaištingos išvaizdos automobilis gali turėti paslėptų trūkumų, suklastotą ridą ar susidėvėjusius mechaninius komponentus. Istorijos patikra jau seniai daliai vairuotojų tapo neatsiejama pirkimo proceso dalimi“, – sako M. Buzelis.
„carVertical“ tyrime analizuojamos įmonės klientų įsigytos automobilių istorijos ataskaitos nuo 2025 m. sausio iki 2026 m. gegužės. Intensyviai eksploatuotos transporto priemonės buvo sugrupuotos pagal markes ir modelius, paverstos į procentus bei surikiuotos pagal dydį.
„carVertical“ yra IT duomenų bendrovė, renkanti ir standartizuojanti didžiulius automobilių sektoriaus duomenų kiekius iš daugiau nei 1 000 šaltinių visame pasaulyje, įskaitant teisėsaugos, finansų institucijas, valstybinius ir (arba) valstijų registrus bei skelbimus 37 šalyse. Šiuos sudėtinius duomenis vėliau sudedame į pažangius ir prieinamus B2B ir B2C produktus, paversdami neapdorotą informaciją vertingomis rinkos įžvalgomis, prognozėmis ir suprantamomis transporto priemonių istorijos ataskaitomis.