Per Vėlines ir moksleivių atostogas – papildomi traukinių maršrutai: štai kur važiuos dažniau

Keleivių vežimo bendrovė „LTG Link“ nuo spalio 30 d. iki lapkričio 5 d. kuria papildomus reisus – du maršrute Vilnius–Klaipėda ir keturis maršrute Vilnius–Šiauliai. Be to, per Vėlines ir moksleivių atostogas visais maršrutais Lietuvoje traukiniai kursuos įprastai, bus visiškai atnaujintas Vilnius–Klaipėda ir Radviliškis–Šiauliai–Klaipėda traukinių eismas, kursuos padidinti traukinių sąstatai, skelbiama pranešime žiniasklaidai.