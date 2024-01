Per metus „Iki“ taromatuose klientai paaukojo beveik 37 tūkst. eurų

REKLAMA

„Gėrimų pakuočių užstato sistemą Lietuvoje palaikome nuo pat jos starto 2016 metais. Kasdien mūsų darbuotojai prižiūri taromatus ir užtikrina, kad jie sklandžiai veiktų. Taip pat palaikome naujoves – užtikriname galimybes aukoti užstatą įvairioms organizacijoms. Duomenys rodo, kad mūsų klientai tai vertina kaip dar vieną būdą prisidėti prie paramos Ukrainai. O visa taromatų sistema papildo „Iki“ socialinės atsakomybės ir tvarumo veiklas“, – teigia Indrė Kulikauskaitė, prekybos tinklo „Iki“ tvarumo vadovė.

I. Kulikauskaitė sveikina visuomenės norą prisidėti prie prekybos tinklo tvarumo ir socialinės atsakomybės iniciatyvų, plėtojant paramą tokioms organizacijoms kaip „Blue/Yellow“, „Maisto bankas“, „Caritas“ ir Raudonasis Kryžius.

Tvirtai palaiko Ukrainą

Prekybos tinklo duomenimis, daugiausia paramos lėšų (per 28 tūkst. eurų) piliečiai per taromatus nukreipė „Blue / Yellow“ (VšĮ „Mėlyna ir geltona“), kuri remia Ukrainos pasipriešinimo kovą už laisvę. Daugiau kaip 4 tūkst. eurų užstato lėšų „Iki“ klientai paaukojo Raudonajam Kryžiui, beveik 4150 eurų – „Maisto bankui“. Aukų pritraukė ir senuosius miškus išsaugoti siekiantis „Sengirės“ fondas.

„Matydami visuomenės problemas siekiame prisidėti prie jų sprendimo, dėl to nuolat teikiame finansinę ir daiktinę paramą, vykdome socialinius projektus, telkiame partnerius ir visuomenę, nes visi kartu mes galime daugiau. Mus įkvepia tai, kad matome savo darbų rezultatus – kaip mūsų pastangos keičia žmonių gyvenimus ir prisideda prie visuomenės gerovės. Dėl to aktyviai remiame Lietuvos piliečių ir Ukrainos pabėgėlių gerovę per tokias organizacijas kaip „Maisto bankas“, Raudonasis Kryžius, „Caritas“ ir kt. Vien „Maisto bankui“ 2023 metais paaukojome produktų už 6 mln. eurų“, – dalijasi I.Kulikauskaitė.

Atliekų tvarkymas – svarbi tvarumo sritis

„Iki“ prekybos tinklas siekia iki 2030 m. pereiti prie 100 proc. perdirbto plastiko privataus prekių ženklo pakuočių. Pakuočių medžiagų ir pakuočių atliekų valdymas bei žiediškumas yra svarbios verslo tvarumo veiklos sritys.

Pažangą šiose srityse iliustruoja ir taromatuose surenkamų butelių bei skardinių skaičiai, ir kiti rezultatai bei sprendimai. Pavyzdžiui, „Iki“ plastikiniai pirkinių maišeliai yra gaminami iš kasdienėje „Iki“ veikloje susidarančių plastiko atliekų Nuo 2021 m. iš „Iki“ kepyklų ir kulinarijos centro surinkta daugiau nei 73 tonos panaudoto aliejaus, kuris perduotas bendrovei, užtikrinančiai, kad aliejus yra perdirbamas ir paverčiamas į biokurą.

„Esame užsibrėžę aiškius tvarumo tikslus ir įsipareigoję mažinti poveikį aplinkai, įgyvendindami 2022 metais parengtą „Iki“ tvarumo strategiją. Gėrimų pakuočių grąžinimas, surinkimas ir kelionė pas perdirbėjus atitinka žiedinės ekonomikos principus. Perdirbtas stiklas, aliuminis ar plastikas vėl gali grįžti į lentynas kaip naujos pakuotės. Todėl palaikome užstato sistemą – pakuočių atliekų tvarkymo sprendimą, kuris kasmet įrodo savo efektyvumą: gyventojai Lietuvoje grąžina 9 iš 10 į rinką išleistų gėrimų pakuočių. Prie mūsų parduotuvių esantys taromatai yra šios pažangios sistemos dalis“, – sako

I. Kulikauskaitė ir akcentuoja, veiksmingas įvairių medžiagų ir žaliavų naudojimas kasdienėje veikloje yra pagrindinis tvarios verslo praktikos elementas.