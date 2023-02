Paskelbė, kuri interneto platforma pirmauja pagal aktyvių vartotojų ES skaičius: tikėtina, kad naudojate ir jūs

Bendrovėms, kurių aktyvių vartotojų skaičius per mėnesį viršija 45 mln. – maždaug 10 proc. ES gyventojų – Europos Komisija taiko sugriežtintas kontrolės priemones.

Be to, Europos Komisija perspėjo platformas, kurios tiesiog pranešė, jog jų vartotojų skaičius ES nesiekia šio slenksčio, tačiau nepateikė tikslių skaičių, jog to „nepakanka“.

Kalbant apie vidutinius aktyvių „vartotojų“ ES skaičius, internetinės bendrovės deklaravo toliau nurodytus rodiklius:

- „YouTube“ (priklauso „Alphabet“) – 401,7 mln. aktyvių vartotojų

- „Google Search“ (priklauso „Alphabet“) – 332 mln. aktyvių vartotojų

- „Twitter“ – 100,9 mln. aktyvių vartotojų

- „TikTok“ – 125 mln. aktyvių vartotojų

- „Facebook“ (priklauso „Meta“) – 255 mln. aktyvių vartotojų

- „Instagram“ (priklauso „Meta“) – 250 mln. aktyvių vartotojų

- „Amazon“ – „daugiau nei 45 mln. aktyvių vartotojų“

- „Apple Store“ – „daugiau nei 45 mln. aktyvių „iOS App Store“ vartotojų“

- „Bing“ (priklauso „Microsoft“) – 107 mln. aktyvių vartotojų

- „Pinterest“ – „daugiau <...> nei 45 mln. aktyvių vartotojų“

- „AirBnb“ – 30,6 mln. aktyvių vartotojų

- „Spotify“ – „mažiau nei 45 mln. aktyvių vartotojų“

- „PornHub“ – 33 mln. aktyvių vartotojų

- „Tinder“ – „gerokai mažiau nei 45 mln. aktyvių vartotojų“

- Vinted“ – 37,4 mln. aktyvių vartotojų

- „eBay“ – „gerokai mažiau nei 45 mln. aktyvių vartotojų“

- „SkyScanner“ – 33,99 mln. aktyvių vartotojų

- „TripAdvisor“ – „mažiau nei 45 mln. aktyvių vartotojų“

- „Microsoft Store“ (ir jos „Xbox Store“) – „mažiau nei 45 mln. aktyvių vartotojų“

- „Cdiscount“ – 19,1 mln. aktyvių vartotojų