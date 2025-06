Įspėja Lietuvos vairuotojus: kitąmet turėsite išleisti 10 proc. daugiau

Ar išties Lietuvos keliai netinkamos būklės TV3 „Dienos komentare“ diskutavo asociacijos „Lietuvos keliai“ vadovas Šarūnas Frolenko ir žurnalistas Vladimiras Laučius.

REKLAMA

REKLAMA

Įvažiuojant į Lietuvą iš Lenkijos iš karto matyti, kad viena valstybė rūpinasi savo keliais, kita nesirūpina. Prasideda vasara ir daug dažniau žmonės važiuos magistraliniu keliu Vilnius-Kaunas-Klaipėda, kuris irgi apgailėtinos būklės, nors tai yra vienas pagrindinių kelių visoje Lietuvoje. Kas kaltas dėl tokios kelių būklės?

REKLAMA

Š. Frolenko: Nėra vieno kalto arba jis vadinasi pinigai. Tai iš tikrųjų situacija yra kritinė, yra labai bloga. Mes visi žinom, kad 40 procentų kelių yra blogi. Šimtas su viršum tiltų yra kritinės būklės ir tos situacijos mes nepakeisim per vienerius metus. Sprendimai yra ilgalaikiai ir visų pirma prasideda nuo finansavimo. Be finansavimo ta situacija nesikeis ir ji neatsitiko per vienerius metus. Tai čia yra ilgalaikis klausimas.

REKLAMA

REKLAMA

Bet juk mes visi mokame mokesčius ir turime teisę tikėtis geresnės kelių infrastruktūros nei tai, ką mes matome šiandien?

Š. Frolenko: Taip, visiška tiesa ir skaičiai kalba patys už save, nes mes kaip asociacija labai paprastą teiginį turime, kad vartotojas už paslaugą saugus ir kokybiškas kelias sumoka keliomis priemonėmis. Sumoka pildamasis kuro, reiškia sumokėdamas akcizą. Sunkiaisvoris transportas sumoka dar ir vinjetėmis, taip pat sunkiasvoris transportas dar ir registracijos mokesčius sumoka.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Tokių mokesčių valstybė surenka virš milijardo, tačiau kelių plėtros ir priežiūros programos dydis nesiekia ir 600 milijonų. Tai ta takoskyra didelė ir nekeičiant tos proporcijos arba neįvedant kitų sprendimų ji bus. Vėlgi, vienas jų yra pasiūlytas vakar Seime. Seimas pritarė pradėti svarstyti valstybinio kelių fondo įstatymo projektą ir, jeigu toks fondas bus sukurtas, mes žengsime panašia kryptimi, kaip padarė Lenkija prieš dešimtmečius. Ir tikiu, kad jis duos ilgalaikių rezultatų. Bet vėlgi labai svarbu, kad fondui atsiradus nebūtų nukirpti kiti finansavimo šaltiniai, kurie dabar yra. Kad nebūtų taip, kad tiesiog mes sukūrėm naują instrumentą, bet pinigų kiekio nepadidinome.

REKLAMA

Bet jeigu viskas atsirėmė į finansavimą, mes vis tiek tos mokesčius mokame, akcizai yra galų gale, mes iš jų turime tikėtis geresnių rezultatų, tai ką daryt paprastam vairuotojui, paprastam kelių vartotojui? Gal partiją kurti vairuotojų, kaip yra pensininkų partija?

Š. Frolenko: Aš vienuose svarstymuose gal net pernai taip leidau sau šaržuodamas pasakyti, su visa pagarba, ar tai būtų senjorai, ar tai būtų mokytojai, ar tai būtų ugniagesiai, ar tai būtų statutiniai pareigūnai, tai keliai nestreikuos, kelias neišeis į streiką. Ar vartotojai dėl kelių pradės streikuoti? Turbūt, kad ne, jie tiesiog daugiau išleis automobilių remontui, dažniau naudosis kasko paslauga.

REKLAMA

Kasko vėlgi turbūt ir brangsta dėl papildomų mokesčių?

Š. Frolenko: Kasko nuo kitų metų visiems pabrangs dešimčia procentų. Tai išlaidos automobilių remontai, sugadintų padangų ir kitų detalių, jos tikrai nemažės.

Tai palaukite, valstybei išeina yra naudinga turėti blogus kelius, nes mes daugiau sumokėsim mokesčių už remontą?

Š. Frolenko: Aš tikiu, kad taip nėra ir galbūt nėra kaip čia. Netikiu, kad tai yra tyčia. Tai yra turbūt situacija, kai valstybei trūkstant lėšų kažkuriuo momentu buvo labai lengva paimti iš infrastruktūros ir buvo labai sunku atstatyti tuos paimtus pinigus. Tuo metu, kai nuėmė tuos pinigus 2009 metais, tai ta infrastruktūra nesubyrėjo per metus, ji nesubyrėjo tos kadencijos metu, ji nesubyrėjo net ir kitos kadencijos metu. Mums prireikė realiai 12-16 metų, kad mes pamatytume visą tą situaciją ir šiandien dabartinė Vyriausybė išsikeldama savo tikslus, ji nebekelia tikslą pagerinti būklę, ji kelia tikslą, kad jinai dar labiau nepablogėtų ir nėra tikra, kad sugebės tą padaryti. Tai dabartinės Vyriausybės programoje yra numatyta, kad kelių būklė išliks tokia pat bloga, kaip dabar yra.

Visą pokalbį žiūrėkite straipsnio pradžioje.