Parduotuvės trumpina darbo laiką, atleidžia darbuotojus – viskas dėl vagių?

Dėl iš anksto suplanuotų nusikaltimų didžiuosiuose Kalifornijos, Niujorko ir kitų JAV miestų prekybos centruose mažmenininkai yra priversti trumpinti darbo laiką arba net visai uždaryti parduotuves.

Tokie sprendimai priimami reaguojant į organizuotas vagystes, kai vagys sistemingai vagia prekes, kurių vertė siekia šimtus dolerių. Vėliau šios prekės perparduodamos internete, gatvės turguose arba grąžinamos mainais į dovanų korteles.

San Fransiske išaugus nusikalstamumui, penkios „Target“ parduotuvės nusprendė trumpinti darbo laiką – vietoj įprasto darbo iki 22.00 val., jos duris užvers jau 18.00 val. Šiuo sprendimu siekiama apsaugoti tiek prekes, tiek darbuotojus, skelbia bendrovės atstovai.

Skelbiama, nusikalstamumas padidėjo, kai Kalifornijoje buvo padidinta vagystės sumos riba – tik nuo 950 JAV dolerių arba 810 eurų vagystė laikoma baudžiamuoju nusikaltimu (anksčiau ši riba siekė 450 dolerių arba 384 eurus).

Pasak „Target“ atstovo, panašius sprendimus trumpinti darbo laiką jau priėmė ir kiti prekybininkai – tarp jų „H&M“, „Gap“, „Marshalls“ ir „Walgreens“.

„Bendradarbiaujame su vietos teisėsaugos institucijomis, išrinktais pareigūnais ir bendruomenės partneriais, siekdami spręsti šią problemą. Kadangi mūsų svarbiausias prioritetas – mūsų svečių, darbuotojų ir bendruomenių saugumas, laikinai sutrumpinome penkių savo parduotuvių San Fransiske darbo laiką“, – sakė „Target“ atstovas.

Teigiama, kad „Walgreens“ per pastaruosius penkerius metus uždarė 17 parduotuvių San Fransiske, kaip priežastį nurodydama tokią pat vagysčių problemą.

Šio tinklo vaistinių ir atstovas Jasonas Cunninghamas teigia, kad vagysčių mastas „Walgreens“ parduotuvėse San Fransiske yra keturis kartus didesnis nei vidutiniškai kitose JAV vietose.

Be to, „Walgreens“ San Fransiske saugumui išleidžia 35 kartus daugiau nei kitose vietose, kur veikia jų parduotuvės.

Vos praėjusią savaitę San Fransiske išplito vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip vagių gauja bėga iš „Neiman Marcus“ parduotuvės nešini prabangiais rankinukais ir šoka į jų laukiančius pabėgimo automobilius.

Šis naujausias incidentas paskatino Kalifornijos mažmenininkų asociacijos prezidentę Rachel Michelin raginti ieškoti visos valstijos mastu veikiančių sprendimų prieš tokio pobūdžio organizuotą nusikalstamumą.

„Atsakymas tikrai nėra tai, ką praėjusią savaitę pasakė merė – kad prekybininkai tiesiog turėtų pasamdyti daugiau apsaugos darbuotojų. Tai neišspręs problemos.

Apsaugos darbuotojai skirti stebėti ir pranešti, bet ne sustabdyti nusikaltimą. Tai jau teisėsaugos darbas. Turime rasti būdą, kaip San Fransiske teisėsauga ir vietos valdžia galėtų bendradarbiauti“, – komentavo ji.

