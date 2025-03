Paluckas atmeta siūlymą 1 punktu didinti PVM

Anot premjero, didesnis PVM labiau veikia nedaug pajamų gaunančius gyventojus, nes jie didžiąją arba visą dalį lėšų išleidžia vartojimui – prekėms ir paslaugoms, apmokestinamoms PVM.

„Tai akivaizdu. Tie, kurie uždirba didesnes pajamas, jie tik dalį pinigų išleidžia vartojimui ir sumoka PVM. O tie, kurie uždirba mažas pajamas, sumoka per visas išlaidas visą PVM. Gaunasi, kad tas mokestis yra regresinis“, – pirmadienį po susitikimo su valstybės vadovu žurnalistams sakė Vyriausybės vadovas.

Idėjai 1 proc. punktu didinti PVM anksčiau yra prieštaravęs ir prezidentas Gitanas Nausėda.

Dabar standartinis PVM tarifas siekia 21 proc.

Lietuvos verslo organizacijos praėjusią savaitę taip pat pasiūlė įvesti visuotinį būsto mokestį, bent 500 mln. eurų gynybai surinkti per ekonomikos augimui mažiausiai žalingus, kuo platesnę bazę turinčius mokesčius. Be to, verslas ragina Vyriausybę įsipareigoti valstybės išlaidas visose srityse sumažinti 5 procentiniais punktais ir išnaudoti skolinimosi gynybai mechanizmus.

Anot G. Palucko, tai yra seni, išdiskutuoti pasiūlymai: „Šitie siūlymai girdėti, apie juos diskutavome ne vieną kartą.“

Vyriausybė tikisi dar šioje Seimo sesijoje parlamentui pateikti mokestinius pakeitimus. Dėl jų šiuo metu tariasi koalicijos partneriai, specialioje darbo grupėje.

G. Paluckas yra sakęs, jog mokesčių pakeitimai nebus drastiški, tačiau verslas juo kritikavo bei mano, jog jie atneštų daugiau žalos nei naudos.