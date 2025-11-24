 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Orlen Lietuva“ nutraukė beveik 1 mlrd. eurų vertės sutartį su „Petrofac“

2025-11-24 09:21 / šaltinis: BNS
2025-11-24 09:21

Lietuvos naftos perdirbimo ir importo bendrovė „Orlen Lietuva“ nutraukė maždaug 1 mlrd. eurų vertės sutartį su JK energetikos projektų valdymo bendrove „Petrofac“ dėl Mažeikių gamyklos modernizavimo, BNS informavo „Orlen Lietuvos“ atstovė Kristina Gendvilė.

„Orlen“ degalinių tinklas (tv3.lt koliažas)

0

BNS žiniomis, praėjusį pentadienį „Petrofac“ samdyti subrangovai turėjo nutraukti darbą.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip pirmadienį rašė BNS, „Petrofac“ subrangovai BNS teigė, kad „Petrofac“ viso projekto metu vėlavo sumokėti už darbą, o spalio pabaigoje jai paskyrus bankroto administratorių mokėjimai jiems buvo sustabdyti.

Subrangovų vadovai praėjusią savaitę BNS teigė, kad dėl vėluojančių mokėjimų įmonės dirba į nuostolį, todėl mažina darbuotojų skaičių ir dirba minimaliu tempu.

Tuo metu „Orlen Lietuva“ teigė svarstanti galimybę pati sumokėti skolas projekte dirbančioms Lietuvos įmonėms. Bendrovė tikino dedanti visas pastangas, kad milžiniško ir valstybei svarbiu pripažinto projekto darbai būtų tęsiami.

Kaip spalio pabaigoje rašė BNS, BBC skelbė, kad Nyderlandų elektros tinklo operatorei „TenneT“ nutraukus didelę vėjo jėgainių Šiaurės jūroje sutartį su „Petrofac“, taip sužlugdant jos finansinį restruktūrizavimą, „Petrofac“ kreipėsi į Anglijos ir Velso Aukščiausiąjį teismą dėl administratoriaus paskyrimo.

indeliai.lt

