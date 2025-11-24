„Orlen Lietuva“ nutraukė beveik 1 mlrd. eurų vertės sutartį su „Petrofac“

BNS žiniomis, praėjusį pentadienį „Petrofac“ samdyti subrangovai turėjo nutraukti darbą.
Kaip pirmadienį rašė BNS, „Petrofac“ subrangovai BNS teigė, kad „Petrofac“ viso projekto metu vėlavo sumokėti už darbą, o spalio pabaigoje jai paskyrus bankroto administratorių mokėjimai jiems buvo sustabdyti.
Subrangovų vadovai praėjusią savaitę BNS teigė, kad dėl vėluojančių mokėjimų įmonės dirba į nuostolį, todėl mažina darbuotojų skaičių ir dirba minimaliu tempu.
Tuo metu „Orlen Lietuva“ teigė svarstanti galimybę pati sumokėti skolas projekte dirbančioms Lietuvos įmonėms. Bendrovė tikino dedanti visas pastangas, kad milžiniško ir valstybei svarbiu pripažinto projekto darbai būtų tęsiami.
Kaip spalio pabaigoje rašė BNS, BBC skelbė, kad Nyderlandų elektros tinklo operatorei „TenneT“ nutraukus didelę vėjo jėgainių Šiaurės jūroje sutartį su „Petrofac“, taip sužlugdant jos finansinį restruktūrizavimą, „Petrofac“ kreipėsi į Anglijos ir Velso Aukščiausiąjį teismą dėl administratoriaus paskyrimo.