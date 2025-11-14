„Omniva“ atnaujino siuntų srautus į JAV

Bendrovės teigimu, nuo šiol paslauga vėl užtikrinama visoms į JAV siunčiamoms siuntoms – tiek privatiems, tiek verslo klientams.
„Džiaugiamės, kad artėjant šventiniam laikotarpiui visiems savo klientams galime užtikrinti siuntų į JAV pristatymą“, – pranešime cituojamas „Omniva“ komandos vadovas Lietuvoje Tadas Drunga.
Tiesa, kiek atsieis pristatymo kaina, priklausys nuo siuntos duomenų, pažymi T. Drunga.
„Registruojant siuntą reikės pateikti visą informaciją apie jos turinį: aprašymą, HS kodą, prekės vertę ir pagaminimo šalį. Pagal šiuos duomenis sistema automatiškai apskaičiuos bendrą pristatymo kainą“, – nurodė jis.
Siuntų pristatymas į JAV buvo laikinai sustabdytas dėl įsigaliojusių naujų reikalavimų deklaruoti ir mokėti muito mokesčius net ir už nedidelės vertės siuntas, kol nebuvo priimti būtini įgyvendinamieji dokumentai.
Šiuo metu visi reikalingi dokumentai jau galioja, o „Omniva“ įdiegė virtualų automatizuotą muitinės tarpininkavimo sprendimą, leidžiantį užtikrinti atitiktį naujiems JAV muito reikalavimams.