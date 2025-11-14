 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Omniva“ atnaujino siuntų srautus į JAV

2025-11-14 11:56 / šaltinis: ELTA
2025-11-14 11:56

Logistikos ir siuntų bendrovė „Omniva“ šią savaitę verslo klientams atnaujino siuntų registraciją ir pristatymą į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV), penktadienį pranešė įmonė.

Omniva paštomatas. ELTA / Andrius Ufartas

Logistikos ir siuntų bendrovė „Omniva“ šią savaitę verslo klientams atnaujino siuntų registraciją ir pristatymą į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV), penktadienį pranešė įmonė.

REKLAMA
0

Bendrovės teigimu, nuo šiol paslauga vėl užtikrinama visoms į JAV siunčiamoms siuntoms – tiek privatiems, tiek verslo klientams.

„Džiaugiamės, kad artėjant šventiniam laikotarpiui visiems savo klientams galime užtikrinti siuntų į JAV pristatymą“, – pranešime cituojamas „Omniva“ komandos vadovas Lietuvoje Tadas Drunga.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tiesa, kiek atsieis pristatymo kaina, priklausys nuo siuntos duomenų, pažymi T. Drunga.

„Registruojant siuntą reikės pateikti visą informaciją apie jos turinį: aprašymą, HS kodą, prekės vertę ir pagaminimo šalį. Pagal šiuos duomenis sistema automatiškai apskaičiuos bendrą pristatymo kainą“, – nurodė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Siuntų pristatymas į JAV buvo laikinai sustabdytas dėl įsigaliojusių naujų reikalavimų deklaruoti ir mokėti muito mokesčius net ir už nedidelės vertės siuntas, kol nebuvo priimti būtini įgyvendinamieji dokumentai.

Šiuo metu visi reikalingi dokumentai jau galioja, o „Omniva“ įdiegė virtualų automatizuotą muitinės tarpininkavimo sprendimą, leidžiantį užtikrinti atitiktį naujiems JAV muito reikalavimams. 

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų