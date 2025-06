Oficialu: padidino pajamų mokestį – dalis gyventojų mokės daugiau

Kita vertus, daugeliui dirbančių tėvų pinigų turėtų likti kiek daugiau, mat ateity jie galės pasinaudoti papildomu neapmokestinamų pajamų dydžiu už auginamus vaikus.

Už daug diskusijų sukėlusias GPM įstatymo pataisas balsavo 78 Seimo nariai, o 46 – prieš.

Jas dar turės pasirašyti prezidentas Gitanas Nausėda. Tai padarius pataisos įsigalios nuo 2026 m. sausio 1 d.

Naujas 25 proc. mokesčio tarifas

Finansų ministerijos rengtu įstatymo projektu esą ketinama nustatyti didesnį pajamų mokesčio progresyvumą ir apmokestinti didesniais tarifais dideles pajamas, gaunamas iš įvairių šaltinių.

Pataisomis buvo įvestas naujas 25 proc. GPM tarifą prie jau esančių 20 ir 32 proc. tarifų.

Pagal priimtą įstatymą, metinėms pajamoms (nesvarbu, ar darbinėms, ar kitokioms), nesiekiančioms 36 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) dydžio sumos, būtų taikomas 20 proc. tarifas.

Tiesa, nustatytos ir kai kurios išimtys, pagal kurias tokiai metinei pajamų daliai būtų taikomi mažesni mokesčio tarifai.

Dabar Lietuvoje VDU yra beveik 2338 eurai. Taigi dabar galiojantis įprastinis mokesčio tarifas bus taikomas uždirbant iki 7 tūkst. eurų per mėnesį arba 84 tūkst. eurų per metus.

Šią sumą viršijančiai pajamų daliai bus taikomi didesni mokesčio tarifai.

Metinėms pajamoms nuo 36 iki 60 VDU būtų taikomas 25 proc. tarifas, o metinei pajamų daliai viršijančiai 60 VDU dydžio sumą – 32 proc.

Metinei pajamų ne iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių daliai, neviršijančiai 12 VDU dydžio sumos, GPM tarifas siektų 15 proc. (ši nuostata netaikoma individualios veiklos pajamoms, tantjemoms, pajamoms iš autorinių sutarčių, mažųjų bendrijų vadovų gautoms pajamoms pagal civilinę sutartį).

Kitaip apmokestinamos individualios veiklos pajamos

Individualios veiklos pajamas numatoma įtraukti į bendrą progresinį apmokestinimą, aukštesnėms pajamoms mokesčio tarifą didinant palaipsniui.

Metinėms apmokestinamosioms individualios veiklos pajamoms, neviršijančioms 42 500 eurų sumos, būtų taikomas 20 proc. mokesčio tarifas. Pajamoms, kurios neviršija 20 000 eurų per metus, numatoma taikyti 15 proc. dydžio mokesčio kreditą.

Seimas pritarė siūlymui padidinti pajamų ribą, nuo kurių veiklą vykdant su verslo liudijimu pajamos būtų apmokestinamos 15 proc. tarifu.

Fiksuoto dydžio pajamų mokesčiu (turint verslo liudijimus) galėtų būti apmokestinamos 50 tūkst. eurų per mokestinį laikotarpį neviršijančios individualios veiklos pajamos, taip pat nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos pajamos (šiuo metu ši riba siekia 45 tūkst. eurų).

Papildoma lengvata dirbantiems tėvams

Seimas pritarė siūlymui įteisinti papildomas neapmokestinamąsias pajamas auginantiems vaikus, kurių anksčiau buvo atsakyta įvedus vaiko pinigus visiems.

Už kiekvieną auginamą vaiką (įvaikį) per mėnesį planuojama taikyti papildomus 87 eurų neapmokestinamųjų pajamų, kas per metus sudarytų 1044 eurų. Dėl to šeima gautų 208,8 eurų (po mokesčių) už vaiką per metus. Tiesa, ši lengvata turėtų būti taikoma tik nuo 2027 m.

Ši nuostata turėtų būti taikoma tiek samdomiems darbuotojams, tiek ir dirbantiesiems individualiai.

Priimtu projektu taip pat numatoma apmokestinti darbuotojų naudą virš 350 eurų vertės darbdaviui apmokant savarankiško sveikatos draudimo įmokas.

15 proc. pajamų mokesčio tarifas būtų taikomas ne per investicinę sąskaitą įsigytų akcijų (dalių, pajų) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos, jeigu šios akcijos įsigytos anksčiau negu prieš 5 metus iki jų pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn dienos.

Toks pats tarifas Seimo sprendimu būtų taikomas akcijų, įsigytų pagal pasirinkimo sandorius iš darbdavio ar su juo susijusio asmens, ar kitais akcijų suteikimo darbuotojams būdais, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamoms.