Teismo vertinimu, BYD visureigis pernelyg panašus į „Land Rover Defender“.
Hagos apygardos teismas nustatė, kad „Ti 7“ atkartoja išskirtinius ir saugomus „Defender L663“ dizaino elementus. Tarp jų – išlenktos kėbulo dalys, suapvalinti kampai, ratų arkos ir bendras automobilio siluetas.
Nacionaliniai Europos teismai gali priimti intelektinės nuosavybės sprendimus, galiojančius visoje ES, jei atitinkamos prekės parduodamos visame bloke.
BYD sprendimą apskųs
„„Land Rover“ toliau investuoja į kūrybiškumą ir inovacijas. Mes saugome savo intelektinę nuosavybę ir, prireikus, imamės teisinių veiksmų, – AFP sakė „Land Rover“ atstovas spaudai. – Teisminiai procesai tebevyksta, todėl šiuo metu daugiau komentarų nepateiksime.“
BYD pranešė apskųsianti penktadienį priimtą sprendimą, kuriuo bendrovei visoje ES uždrausta importuoti, gaminti, sandėliuoti ar parduoti „Ti 7“.
„BYD griežtai nesutinka su tokiu sprendimu ir jį apskųs. „BYD Ti 7“ yra pačios BYD nepriklausomo dizaino kūrimo rezultatas ir nepažeidžia jokių JLR teisių“, – teigiama bendrovės pranešime.
Pernai Kinijos rinkoje pasirodęs „Ti 7“ ES dar neparduodamas. Pasak teismo, tiekimą Jungtinėje Karalystėje tikimasi pradėti sausį.