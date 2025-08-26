Nuostolių patyrusi „Auga Group“ siūlo nemokėti dividendų

Dėl to bendrovės akcininkai spręs rugpjūčio 29 dieną, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė įmonė.
„Auga Group“ akcininkai spręs dėl 22,76 mln. eurų paskirstytino nuostolio, iš jo 606,5 tūkst. eurų – akcijų opcionų darbuotojams sąnaudos, 2,04 mln. eurų pervedimai iš privalomo rezervo dengti nuostolius, 6,7 mln. eurų - pervedimai iš akcijų priedų dengti nuostolius.
Nepaskirstytasis nuostolis metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus, siekia 10,6 mln. eurų.
„Auga Group“ pernai patyrė 32,4 mln. eurų audituoto grynojo nuostolio – beveik dukart daugiau nei 2023 metais (18,4 mln. eurų), jos pajamos augo 10,6 proc. iki 85,6 mln. eurų (77,4 mln. eurų).
„Auga Group“ kreditoriai praėjusią savaitę patvirtino bendrovės restruktūrizavimo plano projektą. Iki 2029 metų pabaigos „Auga Group“ tikisi visiškai padengti savo finansinius įsipareigojimus, sumažindama skolą nuo 83,4 mln. eurų iki nulio.
BNS anksčiau rašė, kad „Auga Group“ bendri kreditorių reikalavimai siekia 94 mln. eurų.
„Auga Group“ akcijos kotiruojamos „Nasdaq“ Vilniaus biržos Oficialiajame prekybos sąraše.
