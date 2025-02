Nuo paukščių gripo nukentėjusiame „Vilkyčių paukštyne“ vykdomi dezinfekavimo darbai

REKLAMA

„Šiuo metu „Vilkyčių paukštyne“ toliau vykdomi valymo ir dezinfekavimo darbai, tai gana ilgas procesas, apimantis keletą etapų. Tik po to, kai bus atlikti valymo ir dezinfekcijos darbai ir atliktas darbų efektyvumo vertinimas, ūkis galės atkurti veiklą“, – Eltai teigė VMVT atstovė spaudai Aistė Prielgauskaitė.

„Paukščių gripo židinio Šilutės rajone likvidavimo darbai vykdomi toliau. Iki šio momento yra nugaišinti visi paukščiai, sunaikinta turėta produkcija bei lesalai, vykdoma dezinfekcija“, – rašoma ŽŪM atsakyme Eltai.

VMVT duomenimis, paukščių gripas po šio protrūkio neišplito – jo atvejų nebuvo fiksuota nei aplinkiniuose paukštynuose, nei laukiniuose paukščiuose. Tačiau tarnyba ragina gyventojus saugoti naminius paukščius nuo bet kokio kontakto su laukiniais.

„Iki šiol nėra nustatyta naujų paukščių gripo protrūkių jų laikymo vietose, atvejų fiksuota nebuvo ir laukinėje faunoje“, – aiškino A. Prieglauskaitė.

„Migruojantys laukiniai paukščiai yra pagrindiniai LPPG (patogeniško paukščių gripo) viruso pernešėjai. VMVT ragina gyventojus savo laikomus naminius paukščius saugoti nuo bet kokio galimo kontakto su laukiniais paukščiais“, – komentavo ji.

Nuostoliai bus atlyginti likvidavus ligos židinį

Anot ŽŪM ryšių ir bendradarbiavimo skyriaus, nuostoliai „Vilkyčių paukštynui“ bus atlyginti tik kai bus likviduotas ligos židinys.

„Nuostoliai bus atlyginami, kai baigsis židinio likvidavimo darbai ir savivaldybės komisijai pateikti atitinkami dokumentai“, – rašoma ŽŪM atsakyme.

Pasak institucijos atstovų, 2015 m. ministro įsakymu nustatyta, kad ūkio savininkui atlyginama už sunaikintus ūkinius gyvūnus, gyvūninius produktus, tokius kaip mėsą, pieną ir kiaušinius. Be to, už sunaikintus pašarus, lesalus, pašarines žaliavas, jei šie užkrėsti – už jų transportavimą iki likvidavimo vietos. Be to, galimai kompensuojamas ūkio ir įrangos valymas, jų dezinfekcija.

Kaip ELTA skelbė anksčiau, VMVT vasario 4 d. paskelbė, kad buvo likviduoti visi „Vilkyčių paukštyne“ buvę paukščiai.

Šiam užkratui neplintant Šilutės rajono savivaldybė vasario 14 d. atšaukė savivaldybės lygio ekstremalią situaciją, kurią paskelbė sausio mėn. gale.

„Informuojame, kad atšaukiama savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Šilutės rajono savivaldybės Saugų sen. Pangirių k., Sakūtėlių k., Grumblių k., Šilininkų k., Čiūteliųk., Mantvydų k., Bundalų k., Stankaičių k., Vilkmedžių k., Begėdžių k., Kebelių k., Lankupių k. ir Vilkyčių k. teritorijoje“, – savo feisbuko paskyroje skelbė savivaldybė.

VMVT duomenimis sausio 27 d., Šilutės rajone esančio „Vilkyčių paukštyno“, atstovai pranešė apie masiškai gaištančias vištas. Paėmus mėginius Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute patvirtinta – ūkyje išplito paukščių gripo virusas.

Ūkyje buvo laikoma virš 246 tūkst. dedeklių vištų.

Institucijų vertinimu, virusas į ūkį galėjo patekti per prekybinius judėjimus iš jau užkrėstų teritorijų Lenkijoje, kurioje iki šios dienos jau žinoma apie patvirtintus 14 labai patogeniško paukščių gripo protrūkių.