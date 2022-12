Nuo kitų metų brangsta elektra, dujos, vanduo: įspėja negudrauti su skaitiklių rodmenimis

Keičiantis fiksuotų kainų tarifams kai kurie gyventojai mėgsta pagudrauti. Jie deklaruoja, kad mėnesį, kai galiojo mažesni tarifai, suvartojo daugiau elektros, dujų ar vandens, nei iš tikrųjų suvartojo. O kitą mėnesį, kai jau tarifai didesni, deklaruojamas mažesnis suvartojimas.

Vis dėlto tiekėjai įspėja, kad vartotojams geriau taip negudrauti. Paaiškėjus apgaulei galima sumokėti ne tik kainų skirtumą, bet ir sulaukti sankcijų.

Įtartinus atvejus patikrina

„Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) Ryšių su visuomene projektų vadovas Paulius Kalmantas priminė, kad bendrovė yra atsakinga už suvartotos energijos apskaitą.

„Pasitaiko atvejų, ypač keičiantis kainoms, kai vartotojai „perdeklaruoja“ savo rodmenis arba, kitaip tariant, deklaruoja „į priekį“ ir susimoka už dar nesuvartotą energiją esamu, pigesniu tarifu“, – komentavo P. Kalmantas.

Jis patikino, kad ESO nuolatos stebi suvartotos ir deklaruotos energijos rodiklius, yra algoritmai, kurie identifikuoja galimus sukčiavimo atvejus.

„Taip nutikus – skaitikliai yra tikrinami. Priminsiu, kad bendrovės inžinieriai nuolatos tikrina apskaitos prietaisus ir visų patikrų metu pažymi aktualius rodmenis. Pastebėjus neatitikimus – užfiksuotas „perdeklaruotas“ kiekis yra perskaičiuojamas“, – aiškino ESO atstovas.

Jis taip pat priminė, kad šiuo metu diegiami išmanieji elektros energijos skaitikliai, kurių dėka tokia praktika bus neįmanoma.

Baudžiamasis kodeksas numato, kad tas, kas neteisėtai prisijungęs prie energijos tiekimo arba ryšių tinklo ar saugyklos, iškraipydamas skaitiklių rodmenis arba kitais neteisėtais būdais naudojosi elektros ar šilumos energija, dujomis, vandeniu, telekomunikacijomis ar kitais ekonominę vertę turinčiais dalykais ir dėl to kitam asmeniui padarė turtinės žalos, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki 2 metų.

Kiek brangs elektra ir dujos

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) primena, kad patvirtinti nauji gamtinių dujų ir elektros energijos tarifai taikomi nuo prasidedančio kalendorinio pusmečio pirmo mėnesio pirmos dienos, o perskaičiuoti gamtinių dujų ir elektros energijos tarifai – nuo kito mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį buvo priimtas sprendimas dėl gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams patvirtinimo, pirmos dienos.

VERT, atsižvelgdama į Energetikos ministerijos informaciją apie planuojamas valstybės biudžeto lėšas elektros energijos ir gamtinių dujų kainų augimo poveikio sušvelninimui elektros energijos ir gamtinių dujų vartotojams, tarifų tvirtinimą numato gruodžio mėn., kad juose būtų įvertintos Vyriausybės patvirtintos kompensacijos.

Planuojama bendrovės „Ignitis“ gamtinių dujų kaina maistui gaminti (iki 300 m3/metus) jas naudojantiems (pirmos grupės) vartotojams nuo 2023-ųjų sausio mėn. su valstybės kompensacija siektų 1,40 Eur/m3 su pridėtinės vertės mokesčių (PVM) (be kompensacijos – 2,39 Eur/m3 su PVM). Tai yra 37,3 proc. daugiau nei dabar.

Namų šildymui (iki 20 tūkst. m3 per metus) dujas naudojantiems vartotojams (antros grupės) nustatyta kaina yra 0,92 Eur/m3 su PVM (1,91 Eur/m3 su PVM). Tai yra 19,5 proc. daugiau nei dabar.

Dar daugiau deginantiems (trečios grupės) vartotojams buvo nustatyta 0,88 Eur/m3 kaina su PVM (1,87 Eur/m3 su PVM). Ji yra 17,3 proc. didesnė už dabartinę.

Planuojama „Ignitis“ vidutinė elektros energijos kaina buitiniams vartotojams visuomeniniame elektros tiekime nuo 2023 m. sausio 1 d. pritaikius kompensacijas bus 28 ct/kWh su PVM ir ji, palyginti su šiuo metu galiojančia kaina, didėja apie 17 proc.

Buitiniams vartotojams, pasirinkusiems nepriklausomus elektros energijos tiekėjus, numatoma, kad būtų kompensuojama 28,5 ct/kWh su PVM galutinės elektros energijos kainos, bet ne žemiau kaip 28 ct/kWh su PVM.

Vartotojams galutinė elektros energijos kaina būtų sumažinta iki 28 ct/kWh su PVM, jeigu nepriklausomo tiekėjo pasiūlyta kaina yra 56,5 ct/kWh su PVM ir mažiau.

Kiek brangs vanduo ir nuotekų tvarkymas

Nuo artėjančių metų sausio vandentvarkos bendrovė „Vilniaus vandenys“ savo klientams taikys naujus paslaugų įkainius, kurie buvo patvirtinti VERT.

Nuo 2023 m. sausio 1-osios bendrovės klientai už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą mokės 0,57 Eur daugiau, skaičiuojant su PVM.

Butų gyventojams tarifas už paslaugas padidės nuo 1,45 iki 2,02 Eur su PVM, individualių namų gyventojams nuo 1,43 iki 2,00 Eur su PVM, įmonėms – nuo 1,24 iki 1,71 Eur be PVM (2,07 Eur su PVM).

„Vilniaus vandenys“ skaičiuoja, kad vidutiniškai šis paslaugų kainų pasikeitimas vieno šeimos ūkio sąskaitas už vandenį ir nuotekų tvarkymą padidins 1,88 Eur per mėnesį, skaičiuojant be PVM (arba 2,28 Eur su PVM).

Dėl šiais metais neprognozuotai stipriai išaugusių elektros energijos kainų, visos šalies vandentvarkos bendrovės susidūrė su esą drastišku sąnaudų augimu.

Per pirmus devynis šių metų mėnesius bendrovės „Vilniaus vandenys“ kaštai už elektros energijos sunaudojimą, lyginant su 2021 metų tuo pačiu laikotarpiu, išaugo 3,9 mln. eurų arba 2,4 karto.

„Klaipėdos vanduo“ pranešė, kad nuo kitų metų vasario 1 ct didės kas mėnesį mokamas abonementinis mokestis. Gyvenantys butuose turės mokėti 0,74 euro abonentinį mokestį, o individualiuose namuose – 0,97 euro be PVM.

Dabar klientai, gyvenantys butuose, mokėjo 1,65 Eur/m3. Nuo vasario, pasikeitus kainai, mokės 2,22 Eur/m3 be PVM. Gyvenantys nuosavuose namuose mokėjo 1,63 Eur/m3, mokės 2,20 Eur/m3 be PVM. Juridiniams asmenims kaina kinta nuo 1,68 Eur/m3 iki 2,25 Eur/m3 be PVM. Vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas klientams, perkantiems vandenį patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti, bei klientams, atsiskaitantiems daugiabučio namo įvade, kaina kinta nuo 1,59 Eur/m3 iki 2,16 Eur/m3 be PVM.

„Kauno vandenys“ apie tarifų pasikeitimus savo interneto svetainėje neskelbia, tačiau bendrovės vadovas viešai yra sakęs, kad 2023 m. jie neturėtų didėti.