Papiktino elektros tiekėjo pasiūlyta sutartis: kaina dvigubai didesnė, o įsipareigoti teks 7 metams

Neseniai dar vieną būstą įsigijusi vilnietė nustebo, kai tas pats tiekėjas kitam jos būstui pasiūlė dvigubai didesnę elektros kainą.

Moteris už lojalumą tikėjosi nuolaidų, o ne brangesnės elektros. Tiekėjas dėkojo už lojalumą, bet skubina gyventojus rinktis planą 7 metams. Anot jo, tik užfiksavę kainą ilgesniam laikotarpiui klientai sutaupys.

Tik ir žiūri, kaip uždirbti

Portalo tv3.lt skaitytoja vilnietė Jūratė (tikrieji vardas ir pavardė žinomi) pasakojo, kad neseniai įsigijo butą investicijai.

„Pasirašinėjau sutartis su komunalinių paslaugų teikėjais. Taip pat norėjau pasirašyti ir elektros tiekimo sutartį su nepriklausomi tiekėju „Enefit“. Su šeima gyvename name, priklausėme pirmam elektros liberalizavimo etapui, todėl tiekėją pasirinkome prieš kelis metus. „Enefit“ rinkomės būtent dėl to, kad jie tiekia žalią elektrą. Mums svarbi ekologija, be to, tikėjomės, kad žalia energija laikui bėgant tik pigs.

Tačiau, kai pasiteiravau, kokį planą jie siūlo naujam butui, tai gavau pasiūlymą už 0,40 euro. Tai beveik dvigubai daugiau nei mokame dabar“, – stebėjosi moteris.

Ji tikino, kad norėjo išlikti lojalia kliente, tikėjosi geriausio plano ir kainos.

„Tačiau panašu, kad elektros tiekėjai tik ir žiūri, kaip uždirbti. Dabar tikrinu kainas ir pas kitus elektros tiekėjus, ieškau geriausio ir pigiausio pasiūlymo. Norėjau, kad tiek namo, tiek butui elektrą tiektų tas pats tiekėjas. Taip būtų paprasčiau. Tačiau liberalizavimo tvarka viską tik apsunkina. O ką daryti tiems, kurie turi 3 ar 4 butus, visiems bus siūlomos skirtingos kainos ir teks rinktis skirtingus tiekėjus?

Gerai, kad priklausėme pirmam etapui ir dabar už elektrą mokame pigiau, tačiau juk ta sutartis baigsis. Tada tiekėjas pakels mums kainas, motyvuodamas, kad elektra brangsta. Ir visi pažadai apie mažesnę kainą ir žalią energiją dings. Gal tada mokėsime jau trigubai daugiau“, – piktinosi Jūratė.

Ji teigė, kad elektros tiekėjams nesvarbus klientų lojalumas.

„Jie visiškai nesistengia klientų išsaugoti. Tiekėjams svarbu, kad pasirašytume sutartis, kurios būtų palankios jiems, o klientų interesai jiems jau neberūpi.

Juk turėtų būti priešingai, turėtų būti siūlomos kažkokios nuolaidos, specialūs pasiūlymai“, – skundėsi moteris.

Siūlo pigiausią planą 7 metams

„Enefit“ vadovas Vytenis Koryzna komentuodamas šią situaciją džiaugėsi ir dėkojo, kad klientė ir antrą kartą nutarė pasirinkti „Enefit“ kaip savo elektros energijos tiekėją.

„Klientė buvo užfiksavusi kainas mokėjo palyginti nedidelį tarifą net tuomet, kai kitiems vartotojams kainos ėmė smarkiai kilti. Be to, ji savo pirmąją sutartį pasirašė kai sąlygos elektros energijos rinkoje buvo visiškai kitokios.

Deja, tačiau nei mes, nei kiti elektros energijos tiekėjai, negalime grįžti į tuos stabilius ir prognozuojamus laikus ir vėl pasiūlyti tokią gerą kainą. Antra vertus, mes jai galime drąsiai pasiūlyti planą su mažiausia kaina Lietuvoje. Kadangi klientei reikia ne tik naujos, bet ir, tikėtina, prireiks atnaujinti esamą sutartį, jai rekomenduočiau rinktis planą su fiksuota kaina. Pavyzdžiui, mūsų klientams priimtiniausias yra 7 metų planas „Superžalias“ – būtent jame numatyta žemiausia kaina rinkoje“, – patarė V. Koryzna.

Jis teigė, kad klientai neturėtų bijoti tokio ilgo įsipareigojimo, nes ilgalaikes sutartis galima nutraukti.

„Tačiau aukštų elektros kainų laikotarpis, mūsų vertinimu, truks dar kelerius metus, tad daugiausiai išlošia tie, kurie pasirenka kuo anksčiau ir kuo ilgesniam laikotarpiui fiksuoti elektros kainas.

Klientei taip pat siūlyčiau suskubti, nes dar keletą dienų sutartis atnaujinantiems klientams siūlysime specialią plano „Superžalias“ kainą, kuri yra mažesnė nei nurodoma mūsų svetainėje“, – planą atnaujinti siūlė V. Koryzna.

Elektros tiekėjų planai

Lietuvos energetikos agentūra skelbia, kad lapkričio mėn. vidutinė 1 kWh kaina Nord Pool biržoje, palyginti su spalio mėn. 1 kWh kaina Nord Pool biržoje (0,189 Eur/kWh be PVM), padidėjo 20 proc. ir siekė 0,227 Eur/kWh be PVM. Lapkričio pabaigos duomenimis elektros tiekėją yra pasirinkę 71 proc. visų buitinių vartotojų.

Nuo spalio vidurio 24 mėnesių planus siūlė du tiekėjai, o nuo praėjusios savaitės 24 mėn. laikotarpio planus siūlo tik „Ignitis“. Atsižvelgiant į nepriklausomų elektros tiekėjų planų pasiūlymus, nuo šiol pateikiama informacija apie tiekėjų siūlomus planus, vadovaujantis 36–37 mėn. kainos fiksavimo laikotarpiu, kuriuos teikia visi trys tiekėjai, siūlantys fiksuotos kainos planus. Šiuo metu 24 mėn. ir 84 mėn. elektros energijos kainos fiksavimo laikotarpius siūlo tik po vieną tiekėją.

Nepriklausomų elektros tiekėjų pasiūlymai atnaujinami ir pateikiami apskaičiuojant prognozuojamą mėnesio sąskaitą bei garantinio tiekimo kainą.

Lapkričio pabaigos duomenimis nepriklausomą elektros tiekėją jau yra pasirinkę 1,18 mln. vartotojų, tai yra 71 proc. visų buitinių vartotojų. Tiekėjo dar nepasirinko 490 tūkst. buitinių vartotojų (29 proc. visų buitinių vartotojų), iš jų 428 tūkst. priklauso III liberalizacijos etapui.

Apskaičiuojant prognozuojamas sąskaitas daroma prielaida, kad per mėnesį suvartojama apie 150 kWh elektros energijos (statistinis vidutinio būsto elektros suvartojimas Lietuvoje per mėnesį). Dviejų laiko zonų tarifo atveju daroma prielaida, kad 75 kWh (50 proc.) elektros energijos suvartojama dienos metu, o 75 kWh (50 proc.) nakties metu.

Prognozuojama fiksuota mėnesio vienos/dviejų laiko zonų sąskaita apskaičiuota pagal konkrečią dieną (kiekvieną antradienį) skelbiamas 1 kWh kainas.

Apskaičiuojant prognozuojamą mėnesio sąskaitą nurodomos planų su 36–37 mėn. kainos fiksavimo laikotarpiu be jokių papildomų nuolaidų (pvz., nuolaida pirmajai sąskaitai, mažesnis tarifas pirmiesiems mėnesiams ir pan.), valstybės taikomos kompensacijos (0,09 Eur/kWh), papildomų mokėjimų (pvz., už žaliąją energiją, mėnesio mokėjimas ir pan.)).

Nepriklausomi elektros energijos tiekėjai siūlo planus su fiksuota kilovatvalandės kaina. Galimi kainos fiksavimo laikotarpiai – 24 mėn., 36 mėn., 37 mėn., 84 mėn. Dažniausiai ilgesnis kainos fiksavimo laikotarpis yra susijęs su mažesne kilovatvalandės kaina. Pateikiama informacija apie tiekėjų siūlomus planus su 36–37 mėn. kainos fiksavimo laikotarpiu, kuriuos teikia visi trys tiekėjai, siūlantys fiksuotos kainos planus. Šiuo metu 24 mėn. ir 84 mėn. elektros energijos kainos fiksavimo laikotarpius siūlo tik po vieną tiekėją („Ignitis“ ir „Enefit“).

Kadangi tiekėjai planų su nefiksuota elektros energijos kaina vienos kilovatvalandės kainas nurodo apskaičiuotas taikant skirtingo laikotarpio (1 mėn., 3 mėn., 6 mėn.) Nord Pool biržos vidutines kainas, pateikiamos 1 kWh kainos yra perskaičiuotos ir prognozuojamos mėnesio sąskaitos, apskaičiuotos pagal vieningą bazę (Nord Pool biržos 2022 metų lapkričio mėn. vidutinė kaina – 0,227 Eur/kWh be PVM) perskaičiuotas 1 kWh kainas.