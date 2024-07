Nepilnamečiai namo grįžta naktimis: jie dirba iki vėlumos ar linksminasi?

Apie galimą paauglių išnaudojimą darbe portalui tv3.lt pasakojo Evelina.

„Dukra vasarą norėjo užsidirbti, todėl įsidarbino įmonėje „Kukuruku“ pardavėja. Ji gatvėje pardavinėja garuose virtas kukurūzų burbuoles“, – pasakojo mama.

Evelina atkreipė dėmesį, kad jos dukrai tenka dirbti po 12 val. per dieną. Negana to, paauglė dirba net iki pirmos valandos nakties. Juk Palangoje gyvenimas verda ir naktimis. Aplinkui daug girtų žmonių, o paauglės juk kažkaip turi grįžti namo“, – piktinosi moteris.

Ji tikino, kad apsimetė praeiviu ir vieną dieną, 23 val. paskambino įmonės vadovui.

„Pasiteiravau, kodėl nepilnamečiai dirba naktį. Tačiau jis tikino, kad verčiau sumoka baudą Valstybinei darbo inspekcijai (VDI), negu trumpina darbo laiką. Anot jo, taip labiau apsimoka.

Gaila, kad neturiu pokalbių įrašymo programėlės, todėl negaliu įrodyti šių jo teiginių“, – sakė Evelina.

Ji piktinosi įmonės vadovo abejingumu.

„Klausimas – kur žiūri VDI atstovai? Kodėl jie leidžia verslui piktnaudžiauti? Negi verslas yra aukščiau už įstatymus?“ – klausė ji.

Neigė, kad moka baudas ir verčia darbuotojus ilgai dirbti

Tuo metu „Kukuruku“ personalo vadovė tvirtino, kad įmonė tikrai nesirenka mokėti baudas vietoje to, kad sutrumpintų darbuotojams darbo laiką

„Mes darbo laiką deriname su kiekvienu darbuotoju ir atsižvelgiame į jo pageidavimus. Nesame gavę jokių nusiskundimų iš darbuotojų. Be to, savo įmonėje turime paskyrę budintį darbuotoją, kuris prireikus gali atvykti ir padėti nepilnamečiui asmeniui laiku susitvarkyti ir užbaigti darbo dieną“, – tikino įmonės atstovė.

Anot jos, nepilnamečiams darbas padeda ugdyti atsakomybės jausmą, užsidirbti ir turėti naudingą užsiėmimą.

„Kritiškai vertiname skundus, kad nepilnamečiai darbuotojai dirba iki 1 val. nakties. Nė viena mūsų prekybos vieta nedirba tiek ilgai.

Galbūt nepilnamečiai asmenys tiesiog po darbo leidžia laiką su draugais, o grįžę namo kaip vėlyvo grįžimo priežastį nurodo darbą“, – svarstė personalo vadovė.

Dėl įmonės veiklos vykdomas tyrimas

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) patvirtino, kad dėl įmonės „Kukuruku“ šiuo metu atliekamas tyrimas. Todėl išsamiau komentuoti situacijos VDI nesutiko.

Tačiau VDI paaiškino, kokiomis sąlygomis turėtų būti įdarbinami nepilnamečiai. Jos specialistai pirmiausiai atkreipė dėmesį, kuo skiriasi vaikų ir paauglių įdarbinimas.

„Pagal teisinį reglamentavimą vaikais laikomi asmenys nuo 14 metų iki 16 metų, o paaugliais nuo 16 metų iki 18 metų“, – komentavo inspekcija.

Anot jos, darbdaviams, norintiems įdarbinti nepilnamečius, galioja papildomi reikalavimai

„Darbdavys, prieš įdarbindamas asmenį iki 18 metų siųsdamas tikrintis sveikatos, turi pateikti jam numatomų darbo sąlygų aprašymą, nurodydamas galimą profesinę riziką.

O gavęs asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą medicininę pažymą, turi vadovautis joje pateikta išvada, pavesdamas dirbti konkrečius darbus, suteikdamas visas reikalingas saugos ir sveikatos apsaugos priemones“, – komentavo VDI.

Pasak inspekcijos, jeigu darbdavys ketina įdarbinti vaiką, jis iki sudarydamas darbo sutartį, turi raštu informuoti tėvus apie vaikui galinčią kilti profesinę riziką ir gauti vieno iš tėvų raštišką sutikimą, o mokslo metų laikotarpiu – ir raštišką mokyklos, kurioje vaikas mokosi, sutikimą.

Nepilnamečiai privalo dirbti trumpiau

VDI atkreipė dėmesį, kad jauni asmenys gali dirbti ne visus darbus.

„Vaikams nuo 14 metų iki 16 metų leidžiama dirbti lengvus darbus, kurie nekenkia jų saugai, sveikatai, vystymuisi. Teisės aktai numato ir daugiau lengvatų nepilnamečiams. Ne mokslo metų laiku vaikas gali dirbti iki 6 val. per dieną ir 30 val. per savaitę (mokslo metais – iki 2 val. per dieną ir iki 12 val. per savaitę). Paaugliams ne mokslo metų laiku darbo laikas gali būti pailgintas iki 8 val. per dieną ir 40 val. per savaitę

Vaikams draudžiama dirbti nuo 20 val. iki 6 val., o paaugliams – nuo 22 val. iki 6 val. Vaikų darbas rytais nuo 6 val. iki 7 val. prieš pamokas draudžiamas“, – vardijo VDI.

VDI pastebėjo, kad vaikams turi būti užtikrintas nepertraukiamas 14 kalendorinių dienų poilsis per mokinių vasaros atostogas.

„Asmenims iki 18 metų turi būti suteikiamos ne mažiau kaip 2 poilsio dienos per savaitę, jeigu įmanoma, paeiliui, viena iš jų turi būti sekmadienį. Vaikų kasdienio nepertraukiamojo poilsio laikas per 24 val. laikotarpį privalo būti ne trumpesnis kaip 14 val., paauglių – ne trumpesnis kaip 12 val.

Darbdaviai taip pat turėtų žinoti, kad negali skirti nepilnamečiams pasyvaus budėjimo darbe ar namuose ir naktinio darbo“, – atkreipė dėmesį VDI.

VDI priminė, kad kokio amžiaus darbuotojas bebūtų, darbas prasideda nuo rašytinio darbo sutarties sudarymo.

„Tik taip darbuotojas įgyja darbo garantijas darbe įvykus nelaimingam atsitikimui ar darbdaviui nevykdant darbo sutarties sąlygų. Prieš pradedant dirbti darbdavys privalo apmokyti darbuotoją dirbti tiek, kiek tai būtina jo darbo funkcijai atlikti.

Darbuotojas turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus jo saugai ir sveikatai, taip pat dirbti tuos darbus, kuriuos saugiai atlikti nėra apmokytas, jeigu neįrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės ar pats neaprūpintas reikiamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis“, – komentavo VDI.

Darbdaviams gali būti skiriamos baudos

Advokatų profesinės bendrijos „Avocad“ partneris, advokatas Laurynas Staniulis irgi pastebėjo, kad Lietuvos teisės aktai griežtai apibrėžia nepilnamečių darbo sąlygas ir siekia užtikrinti, kad jų darbo aplinka būtų saugi, o darbo laikas – protingai ribojamas.

„Tai būtina siekiant apsaugoti jaunų žmonių sveikatą ir vystymąsi. Darbdaviai, siūlantys laikinus darbus nepilnamečiams, turi laikytis griežtų taisyklių ir reikalavimų, kad užtikrintų, jog darbo patirtis būtų ne tik naudinga, bet ir nekenksminga“, – komentavo advokatas.

Nepilnamečių darbo reglamentavimas nustatytas Darbo kodekse ir kituose teisės aktuose, kurie detaliai apibrėžia darbo sąlygas, darbo laiką ir užtikrina, kad darbo sąlygos atitiktų saugos ir sveikatos reikalavimus.

„Darbdaviai, nesilaikantys šių reikalavimų, gali susidurti su rimtomis pasekmėmis, įskaitant baudas ir kitus teisinius veiksmus.

Valstybinė darbo inspekcija atlieka reguliarius patikrinimus, siekdama užtikrinti, kad darbdaviai laikytųsi visų teisės aktų nuostatų ir kad nepilnamečių darbui būtų sudarytos tinkamos sąlygos. Be to, nepilnamečiai ir jų tėvai turi teisę kreiptis į darbo inspekciją ar kitas atsakingas institucijas, jei mano, kad darbo sąlygos yra netinkamos ar pažeidžiamos jų teisės“, – patarė advokatas.

Darbuotojų deficitas verčia atsigręžti į nepilnamečius

Nors kalendorinė vasara netrukus įpusės, sezoninis komandų formavimas pajūrio įmonėse vis dar vyksta. Ne visi spėjo surinkti reikiamą personalą – trūkumą jaučia maitinimo ir apgyvendinimo, prekybos įmonės.

Lengviau ir greičiau surasti darbuotojų vasarai sekasi darbdaviams, kurie siūlo darbo vietas moksleiviams – lauko prekyboje, nuomos ir pramogų vietose. Gerokai sunkesnė užduotis – virėjų, virtuvės darbuotojų, masažo specialistų paieškos. Daugumai įmonių iššūkis šiemet – kur rasti vasarai kambarinių, apartamentų tvarkytojų.

„Palangos darbdaviai kasmetinį personalo samdos procesą pradeda vis anksčiau, nors įprastai įvairioms pozicijoms buvo ieškoma kovą-balandį, o gegužę pasiekdavo piką. Šiemet ši taisyklė jau negalioja – jau nuo vasario ėmė augti sezoninių darbų paklausa. Per penkis mėnesius kurorto darbdaviai pateikė 4 proc. daugiau darbo pasiūlymų – iš viso 1150 laisvų darbo vietų“, – pasakojo Audronė Kajokienė, Užimtumo tarnybos Palangos skyriaus vedėja.

Vien gegužę 115 darbdavių ieškojo 356 darbuotojų. Daugiausiai darbo pasiūlymų kambarinėms ir virtuvės darbininkams, valytojams (po 30), virėjams (19), padavėjams (22), pardavėjams (17), barmenams, indų plovėjams (po 11), barmenams padavėjams ( 9), aplinkos tvarkytojams (7). Daugiausiai laisvų darbo vietų praėjusį mėnesį paskelbė „Sveikatos uostas“ – net 53, „Likrita“ (20), „Kavinada“ (19).