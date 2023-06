Ką apie jaunimo sezoninį įdarbinimą turi žinoti tėvai, darbdaviai ir patys jaunuoliai

REKLAMA

Kaip pažymi Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) Darbo teisės skyriaus vedėja-vyriausioji darbo inspektorė Ieva Piličiauskaitė, įdarbinant nepilnamečius, Lietuvoje kasmet užfiksuojama įvairių pažeidimų: nesudaromos darbo sutartys, todėl jaunuoliai dirba nelegaliai, ir neišmokamas darbo užmokestis. Dažnai nepaisoma jaunuolių darbo laiko reglamentavimo, nepilnamečiams pavedami darbai, kurių jie neturėtų atlikti. Dėl to neišvengiama ir skaudžių nelaimių.

Kokius darbus gali dirbti vaikai nuo 14 iki 16 metų?

Lietuvoje galima įdarbinti nepilnamečius sulaukusius 14 metų. Tačiau tokio amžiaus vaikų įdarbinimui taikoma daugiau reikalavimų ir draudimų, o sutartis su jais darbdaviai gali sudaryti tik gavę vieno iš tėvų sutikimą ir medicininę pažymą, patvirtinančią, kad vaikas gali dirbti konkretų darbą. Jei vaikas ketina dirbti mokslo metams nepasibaigus, darbdaviui būtina pateikti ir raštišką švietimo įstaigos sutikimą.

Kaip numatyta šalies darbo tvarką reglamentuojančiuose įstatymuose, jaunimas skirstomas į keletą amžiaus kategorijų – vaikų (nuo 14 iki 16 metų) ir paauglių (nuo 16 iki 18 metų), – kurioms taikomi skirtingi darbo pobūdžio, darbo ir poilsio laiko, saugos ir sveikatos, taip pat darbo sutarties sudarymo apribojimai.

Pasak Ievos Piličiauskaitės, vaikai nuo 14 iki 16 metų gali dirbti tik lengvus darbus, kurie nekelia pavojaus jų saugumui, fizinei, psichologinei sveikatai bei raidai. „Vaikai iki 18 metų dažniausiai įsidarbina ir atlieka įvairius sezoninius darbus. Pavyzdžiui, ūkiuose skina vaisius, uogas, ravi daržus, taip pat aptarnavimo, maitinimo arba prekybos srityse – prekiauja vaisiais, laikraščiais, dalina skrajutes“, – vaikams tinkamų darbų pavyzdžius vardija VDI inspektorė.

Būna atvejų, kai vaikai ar jaunuoliai nori įsidarbinti kurortiniuose miestuose, pavyzdžiui, Palangoje ar kitame pajūrio miestelyje. Tokiais atvejais, kaip pažymi I. Piličiauskaitė, jauniesiems darbuotojams darbdavys gali suteikti apgyvendinimą – tam nėra įstatymais numatytų ribojimų, tačiau tai turėtų būti apibrėžta darbo sutartyje kaip papildoma sąlyga.

Visais atvejais, jei pasikeičia darbo sąlygos, darbdavys turi informuoti vaiko tėvus apie galinčias kilti darbo rizikas jo saugos ir sveikatos apsaugos priemones.

Tiek vaikų, tiek jaunuolių amžiaus kategorijai priklausantys asmenys negali dirbti darbų, kuriuose turėtų sąlytį su sveikatai pavojingomis cheminėmis, biologinėmis ar sprogstamosiomis medžiagomis, elektra, medžio dulkėmis, alkoholiu (pvz., aptarnavimo srityje) ar prie kai kurių mechanizmų (visą draudžiamų darbų asmenims iki 18 metų sąrašą galima rasti čia).

Įstatymai taip pat reglamentuoja trumpesnį vaikų darbo laiką. Ne mokslo metų laiku vaikai gali dirbti iki 6 valandų per dieną ir 30 valandų per savaitę. Mokslo metų laiku – iki 12 valandų per savaitę: iki 2 valandų per dieną mokyklos lankymo dienomis ir iki 6 valandų per dieną ne mokyklos lankymo dienomis, jeigu dirbama trimestro arba semestro metu, tačiau ne tada, kai mokykloje vyksta pamokos.

Pasak VDI Darbo teisės skyriaus vedėjos, svarbu atminti, jog vaikams draudžiama dirbti nuo 20 valandos vakaro iki 6 valandos ryto, rytais – nuo 6 iki 7 valandos prieš pamokas. Jiems turi būti suteiktos ne mažiau kaip 2 poilsio dienos per savaitę, jeigu įmanoma, paeiliui, o viena iš jų turi būti sekmadienį. Vaikų kasdienio nepertraukiamo poilsio laikas per 24 valandų laikotarpį privalo būti ne trumpesnis kaip 14 valandų.

Rengiatės įdarbinti 16–18 metų jaunuolį? Štai ką turite žinoti

„Prieš pradėdami darbą, jaunuoliai su darbdaviu turėtų detaliai išsiaiškinti visus darbo aspektus ir įforminti juos darbo sutartyje. Suprantama, kad jaunuoliams, neturintiems darbo santykių patirties, ši sritis nauja, ne visi žino savo teises ir tai, kas turi būti numatyta sutartyje, kuri itin svarbi, jei darbe įvyktų nelaimingas atsitikimas ar ginčas su darbdaviu dėl tam tikrų darbo sąlygų. Todėl, prieš pradedant darbą, svarbiausia su darbdaviu išsamiai aptarti būsimo darbo ir sutarties sąlygas: kokias darbo funkcijas teks atlikti, koks darbo užmokestis bus mokamas ir kokia tvarka, sužinoti apie būsimą darbo vietą, taip pat darbo laiko normos ir darbo laiko režimo detales, įsitikinti, ar darbas nepatenka į jaunuoliams draudžiamų darbų kategoriją“, – pataria I. Piličiauskaitė

Įsidarbinti norintys jaunuoliai (kaip ir vaikai nuo 14 iki 16 metų) darbdaviui turi pristatyti sveikatos pažymą su išvada, kad yra tinkami konkrečiam darbui. Tačiau, prieš einant į sveikatos priežiūros įstaigą, darbdavys būsimajam darbuotojui privalo pateikti numatomų darbo sąlygų aprašą ir nurodyti galimą profesinę riziką. Gavęs asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą medicininę pažymą, darbdavys turi vadovautis joje pateikta išvada ir pavesti jaunuoliui dirbti konkrečius darbus, suteikti visas reikiamas saugos ir sveikatos apsaugos priemones.

Kaip pažymi I. Piličiauskaitė, svarbu atsiminti, kad visais atvejais tiek vaikų, tiek jaunuolių darbas prasideda tik pasirašius sutartį. „Tik taip jaunasis darbuotojas įgyja darbo garantijas darbe įvykus nelaimingam atsitikimui ar darbdaviui nevykdant darbo sutarties sąlygų. Po vieną sutarties egzempliorių turi turėti ir darbdavys, ir darbuotojas“, – primena VDI Darbo teisės skyriaus vedėja.

Paaugliai gali dirbti ne daugiau kaip 8 valandas per dieną kartu su kasdiene pamokų trukme ir ne daugiau kaip 40 valandų per savaitę kartu su pamokų trukme.

Paaugliams dirbti draudžiama nuo 22 valandos vakaro iki 6 valandos ryto. „Tai aktualu aptarnavimo srityje jaunuolius įdarbinančioms įmonėms, kurių darbo laikas trunka ilgiau nei iki 10 val. vakaro. Be to, paaugliams turi būti suteiktos ne mažiau kaip 2 poilsio dienos per savaitę, jeigu įmanoma, paeiliui, o viena iš jų turi būti sekmadienį. Paauglių kasdienio nepertraukiamo poilsio laikas per 24 valandų laikotarpį privalo būti ne trumpesnis kaip 12 valandų“, – pažymi I. Piličiauskaitė.

VDI ragina konsultuotis ar pranešti apie galimus pažeidimus

Kaip rodo VDI statistika, nepilnamečių, kaip ir suaugusių darbuotojų, darbo pažeidimai dažniausiai tokie paties pobūdžio: darbo užmokesčio ir darbo laiko apskaitos bei reikalavimų nesilaikymas, išmokamas mažesnis atlygis nei minimali alga, netinkamai sudarytos arba visai nesudarytos darbo sutartys, neretai pasitaiko ir ginčių, kuriuos sprendžia darbo ginčų komisijos.

Pasak I. Piličiauskaitės praėjusiais metais VDI inspektoriai nustatė 40 nelegalaus darbo atvejų, kai jaunuoliai dirbo nesudarę su darbdaviu darbo sutarčių.

„Norėtume paraginti vaikų ir jaunuolių tėvus padėti savo vaikams ne tik ieškant darbo, bet ir sudarant sutartis su būsimu darbdaviu. Svarbiausia – atidžiai susipažinti su vaiko darbo ir darbo sutarties sąlygomis ir neskubėti pasirašyti dokumentų, prieš tai jų neišanalizavus. Visuomet, kai iškyla klausimų, tėvai ir patys jaunuoliai gali kreiptis į mūsų įstaigą ir mūsų specialistai atsakys į rūpimus klausimus bei pakonsultuos kiekvienu konkrečiu atveju“, – pataria VDI Darbo teisės skyriaus vedėja I. Piličiauskaitė.

Apie darbo sutarties sudarymą, vaiko arba paauglio darbo laiko trukmę, poilsio laiką ir kitais klausimais jaunuolius, jų tėvus ir darbdavius VDI konsultuoja darbo dienomis telefonu +370 5 213 9772, el. paštu [email protected] arba VDI feisbuko paskyroje. Atsakymus į dažnai užduodamus klausimus apie nepilnamečių įdarbinimą galima rasti VDI interneto svetainėje.

Svarbu: VDI ragina jaunuosius darbuotojus pranešti apie galimus pažeidimus jų darbe, pavyzdžiui, neišmokamą darbo užmokestį, netinkamas darbo sąlygas, piktnaudžiavimą jų darbo bei poilsio laiku ir pan. Apie nelegalų darbą anonimiškai galima pranešti telefonu +370 5 213 9772.

Straipsnio autorė: Monika Daukšaitė.

Parengta bendradarbiaujant su VDI.