Nenustebkite dėl „Sodros“ skambučio: deklaracijos VMI neužtenka – nesumokėjus įmokų, pinigus nuskaitys nuo sąskaitos

Skambučių jau sulaukę gyventojai stebisi, kad dvi institucijos tarpusavyje negali sudengti panašių sumų. O kai kuriems ir trūksta pinigų įmokas „Sodrai“ sumokėti laiku.

Institucijos primena, kad su sunkumais susidūrę gyventojai gali susitarti dėl įmokų atidėjimo.

Jaučiasi lyg ant adatų

Vilnietė Ieva portalui tv3.lt pasakojo „Sodros“ skambučio sulaukiau 8 dienos po deklaracijos pateikimo VMI.

„Nelabai supratau šito skambučio esmės, nes manęs pasiteiravo, ar žinau, kiek turiu sumokėti, atsakiau, kad taip, ir pokalbis baigėsi. Koks tikslas tada skambinti kelios dienos po pateikimo? Pakaktų, kol gegužės 2 d. bus arčiau, nebent jie tikėjosi, kad išsigandusi iš karto pervesiu pinigus“, – stebėjosi mergina.

REKLAMA

Skambutis jai buvo keistas ir dėl to, kad šiais metais „Sodrai“ turi sumokėti kone identišką sumą, kokią jai turi grąžinti VMI.

„Kreipiausi į VMI, norėdama sužinoti, ar galima mokėjimą ir grąžinimą „nunulinti“, kad man nereikėtų pervesti pinigų, kuriuos atgausiu atgal, bet jie mane nukreipė į „Sodrą“, o ši atgal į VMI.

REKLAMA

Vis dar nežinau, kaip spręsti situaciją, nes vienintelis logiškas pasiūlymas buvo teikti prašymą VMI, kad jie mano turimus grąžinti pinigus pervestų „Sodrai“, bet VMI veda vėliau nei aš turiu sumokėti“, – sakė pašnekovė.

Panašaus skambučio sulaukė ir kitas vilnietis Laurynas:

„Regis, dar nespėjau išjungti deklaracijos lango naršyklėje, o jau sulaukiau „Sodros“ darbuotojos skambučio, raginančio kuo greičiau sumokėti įmoką. Atsakius, kad tokios galimybės neturiu ir pildysiu prašymą mokėjimui dalimis, buvo greit atsakyta, kad „susiskambinsime gegužę“. Nesuprantu, kodėl valstybinės įstaigos pačios sumokėti mokesčių permokas delsia iki paskutinės dienos, o gyventojus laiko lyg ant adatų.“

REKLAMA

Kodėl sumos gali skirtis

„Sodra“ portalui tv3.lt patvirtino, kad iš jos specialistų ir informacijos sulauks savarankiškai dirbantys gyventojai, kurie jau deklaravo praėjusių metų pajamas VMI.

Esą specialistai telefonu arba elektroniniu paštu patikslins, kiek „Sodros“ įmokų reikia sumokėti po deklaravimo, kaip tai padaryti greitai ir patogiai. Skambučių ir laiškų gali sulaukti apie 70 tūkst. gyventojų.

Šiemet, kaip ir pernai, VMI pajamų mokesčio deklaracijos pildymo formoje (vedlyje) individualią veiklą vykdantiems gyventojams yra pateikiamos mokėtinos valstybinio socialinio draudimo (VSD) ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos.

REKLAMA

REKLAMA

Tačiau mokėtina suma gali skirtis priklausomai nuo to, ar per praėjusius metus žmogus teikė SAV pranešimus ir mokėjo VSD įmokas, taip pat nuo to, ar kiekvieną mėnesį mokėjo PSD įmokas. Tad VMI vedlyje pateiktą informaciją gali tekti pasitikslinti.

Kiek tiksliai įmokų sumokėti, gali patarti „Sodros“ darbuotojas. Paskambinę arba išsiuntę elektroninį laišką specialistai pateiks mokėtinas sumas ir įmokų kodą (444).

„Sodros“ specialisto skambutis nėra raginimas sumokėti įmokas kuo greičiau. Tai galima padaryti iki deklaravimo laikotarpio pabaigos – gegužės 2 d. Susisiekdami su klientais asmeniškai, siekiame pateikti jiems informaciją kuo paprastesniu būdu ir išgirsti jiems rūpimus klausimus“ – paaiškino „Sodra“.

REKLAMA

Pajamas deklaravę gyventojai savo įsipareigojimus „Sodrai“ – mokėtinų socialinio draudimo įmokų dydį gali sužinoti ir prisijungę prie asmeninės draudėjo paskyros. Ten jie ras ir daugiau svarbios informacijos.

Pinigus nuskaičiuoja automatiškai

Jeigu sumokėti įmokas kyla sunkumų, gyventojai taip pat gali kreiptis į „Sodrą“ dėl įmokų atidėjimo. To nepadarius, pinigai gali būti nuskaityti tiesiog nuo sąskaitos.

„Sodros“ Komunikacijos skyriaus patarėja Malgožata Kozič pripažino, kad jos atstovaujama institucija gali nurašyti tokias skolas nuo gyventojų sąskaitų, tačiau to niekada nedaro be įspėjimo. Tiesa, ne visi pasidomi, kur tokie įspėjimai yra skelbiami.

REKLAMA

„Nuolat raginame klientus tikrinti informaciją asmeninėse paskyrose, taip pat pateikti kitus savo kontaktinius duomenis, kad „Sodros“ siunčiama informacija pasiektų juos greitai, jų pačių pasirinktu būdu.

Jei žmogus nereaguoja į pakartotinus priminimus sumokėti įmokas, „Sodra“ laiku nesumokėtų įmokų priverstinį išieškojimą vykdo per Piniginių lėšų apribojimo informacinę sistemą teikdama mokėjimo nurodymus. Vėliau perduodama skolą išieškoti antstoliui“, – paaiškino patarėja.

REKLAMA

REKLAMA

Be kita ko, ji taip pat priminė, kad nemažai gyventojų buvo atleisti nuo įmokų mokėjimo dėl COVID-19 pandemijos. Nuo pareigos mokėti įmokas gyventojai buvo atleisti tik laikinai. Nesumokėtą sumą jie vis tiek privalės sumokėti iki 2024 m. balandžio pabaigos.

„Sodra“ taip pat atkreipia dėmesį, kad pajamų deklaravimo laikotarpiu padaugėja ir sukčių, prisidengusių svetimu vardu, skambučių.

„Sodros“ specialistai niekada nediktuoja telefonu sąskaitos numerių, į kuriuos reikia pervesti įmokas, taip pat nesiunčia jų elektroniniu paštu ar trumposiomis žinutėmis.

REKLAMA

Deklaruojantiems pajamas – beveik du mėnesiai

Prieš savaitę VMI informavo perkėlusi duomenis į Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) ir daugiau nei 2,4 mln. gyventojų prisijungę jau gali matyti teikimui parengtas savo pajamų mokesčio deklaracijas.

Deklaruoti pajamas ir sumokėti mokesčius, kaip ir kasmet, reikia iki gegužės 2 d.

Iš viso pajamų deklaracijas šiais metais pateikti privalo 822 tūkst. gyventojų, iš kurių 327 tūkst. praėjusiais metais vykdė individualią veiklą – su pažyma arba įsigijus verslo liudijimą.

REKLAMA

Dar apie 96 tūkst. gyventojų šiemet kartu su pajamų deklaracijomis turi pateikti ir gyventojo (šeimos) turto deklaraciją dėl 2022 metais užimtų pareigų (politikai, valstybės tarnautojai ir kt.).

Pajamas deklaruoti privalo gyventojai, kurie pernai vykdė individualią veiklą; gavo pajamų, nuo kurių būtina sumokėti mokesčius (pvz.: palūkanos, už būsto nuomą ar užsienyje gautos pajamos); pasinaudojo per dideliu metiniu neapmokestinamuoju pajamų dydžiu (MNPD) ir dėl to susidarė mokėtina gyventojų pajamų mokesčio (GPM) suma bei kt.

REKLAMA

REKLAMA

Kasmet daliai pajamas deklaruojančių gyventojų permokėta pajamų mokesčio suma sugrįžta: dėl įmokų už gyvybės draudimą, išlaidų už studijas, kredito palūkanas ir kt., bei tais atvejais, jei buvo pritaikytas per mažas NPD.

Pajamų mokesčio permokos visiems laiku ir teisingai pajamas deklaravusiems gyventojams grąžinamos iki liepos 31 d. – pernai VMI permokas grąžino apie 867 tūkst. gyventojų, o jiems grąžinta suma viršijo 252 mln. eurų.

Pažymėtina, kad, kaip ir kasmet, permokų grąžinimui sąrašai sudaromi atsitiktine tvarka, neatsižvelgiant į deklaracijos pateikimo datą.