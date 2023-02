Tūkstančiams gyventojų grąžino vidutiniškai virš 390 eurų: pasitikrinkite, ar šiemet VMI perves pinigų ir jums

Tačiau portalas tv3.lt pasidomėjo, kiek gyventojų ir už kokias patirtas išlaidas susigrąžino permokų praėjusiais metais ir ko galima tikėtis šiemet.

Beje, daugelis gyventojų jau gali pamatyti, ar jiems priklausys mokesčio permoka. Tą galima padaryti prisijungus prie asmeninės VMI paskyros.

Pinigus sugrąžina už skirtingas lengvatas

Paprastai kalbant gyventojų pajamų mokesčio (GPM) permoka susidaro tada, kai žmogus visus metus moka įprastinį mokesčio tarifą, bet nepasinaudoja visomis įstatyme numatytomis lengvatomis.

Praėjus metams, VMI gauna duomenis apie visus sumokėtus mokesčius ir visas gyventojų patirtas išlaidas, kuriomis mažinama mokėtina GPM suma arba numatoma lengvata.

Pagal gautus duomenis suformuojama preliminari deklaracija, o ją pateikus galima ir paprašyti permokos grąžinimo.

VMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Inga Gedminienė priminė, kad numatyta nemažai laiko, per kurį žmogus gali susigrąžinti mokesčio permoką.

„Svarbu pažymėti, kad gyventojai, kurie teikia deklaraciją nes gali susigrąžinti gyventojų pajamų mokestį, taip pat neturėtų skubėti – permokas VMI visiems klientams grąžina iki liepos 31 d.

O permokų grąžinimui sąrašai sudaromi atsitiktine tvarka, neatsižvelgiant į deklaracijos pateikimo datą“, – komentavo I. Gedminienė.

VMI duomenimis, pernai 867 tūkst. gyventojams buvo pervesta per 252 mln. eurų pajamų mokesčio (GPM) permokos. Taigi, vidutiniškai vienam gyventojui buvo sugrąžinta 290 eurų suma. Tačiau priklausomai nuo to, kokia lengvata taikoma žmogui, grąžintina pinigų suma gali gerokai skirtis.

Pavyzdžiui, kiek daugiau nei pusė milijono gyventojų pernai susigražino pajamų mokesčio permokas perskaičiavus GPM dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) taikymo už 2021 metus. Jiems iš viso grąžinta apie 196 mln. eurų GPM permokos. Taigi vienam gyventojui – vidutiniškai po 392 eurus.

Pasinaudojus kitomis teisės aktais numatytomis pajamų mokesčio lengvatomis, 396 tūkst. gyventojų susigrąžino beveik 70 mln. eurų GPM permokos.

Iš jų didžiausios GPM permokos sumos susidarė dėl:

gyvybės draudimo įmokų (284 tūkst. gyventojų susigrąžino beveik 46 mln. eurų);

įmokų (284 tūkst. gyventojų susigrąžino beveik 46 mln. eurų); mokesčių už studijas (kiek daugiau nei 39 tūkst. gyventojų susigrąžino beveik 11 mln. eurų);

(kiek daugiau nei 39 tūkst. gyventojų susigrąžino beveik 11 mln. eurų); palūkanų už būsto kreditą (46,5 tūkst. gyventojų susigrąžino beveik 3 mln. eurų);

(46,5 tūkst. gyventojų susigrąžino beveik 3 mln. eurų); įmokų į pensijų fondus (apie 37 tūkst. gyventojų susigrąžino kiek daugiau nei 5 mln. eurų);

(apie 37 tūkst. gyventojų susigrąžino kiek daugiau nei 5 mln. eurų); studijų kredito (14,7 tūkst. gyventojų susigrąžino 1,8 mln. eurų).

VMI duomenimis, praėjusiais metais 81 proc. visų gyventojų, kurie galėjo pasinaudoti GPM lengvatomis deklaruodami pajamas, taip ir padarė.

„Svarbu pažymėti, kad 2022-ieji buvo paskutiniai metai, kai gyventojai galėjo susigrąžinti dalį mokesčio už automobilio ir būsto remonto bei auklių paslaugas – daugiau nei 29 tūkst. gyventojų deklaravo apie 3,5 mln. eurų GPM permokų“, – nurodė I. Gedminienė.

Ragina neskubėti teikti deklaracijas

Asmeninėse paskyrose gyventojai jau gali rasti suformuotas pajamų deklaracijas. VMI komunikacijos vadovė Rūta Asadauskaitė priminė, kad elektroniniu būdu gyventojai savarankiškai deklaracijas gali užpildyti jau nuo sausio 1 dienos.

„Tačiau, kaip ir kasmet, rekomenduojame neskubėti ir palaukti, kol VMI gauti trečiųjų šaltinių duomenys bus perkelti į preliminarias deklaracijas.

Kitu atveju, pateikus deklaraciją ir sulaukus papildomų duomenų iš trečiųjų šaltinių (pvz., informacijos apie pajamas, apie gyventojų patirtas mokslo, draudimo ir kitas išlaidas), vėliau gali tekti deklaraciją tikslinti“, – įspėjo R. Asadauskaitė.

Jos teigimu, tikslūs ir laiku gauti duomenys yra labai svarbūs sklandžiam deklaravimo procesui užtikrinti.

Šiuo metu duomenis apie gyventojų pajamas ir išlaidas jau yra pateikę daugiau kaip 80 proc. tai privalančių padaryti mokesčių mokėtojų.

„Kaip ir kasmet, vasario pabaigoje vyksta intensyvi duomenų migracija į Elektroninio deklaravimo sistemą.

Dalis duomenų jau yra perkelti, kita dalis dar keliauja ar yra tikslinami pagal VMI pranešimus apie nustatytas klaidas. Apie pilnai parengtą informaciją deklaravimui gyventojus kaip visada informuosime viešai“, – patikino komunikacijos vadovė.

Pakeitė deklaravimo taisykles

Šią savaitę Teisės aktų registre buvo registruotos atnaujintų elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) taisyklių projektas.

Tačiau, kaip patikino VMI, didesnių pokyčių, aktualių pajamas deklaruojančiam ar Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalį paramai skiriančiam gyventojui, šiemet nebus: paskelbus pajamų deklaravimo startą, deklaracijas teiksime jau įprastu būdu, naudojant vedlį, o specialus vedlys GPM dalį skiriantiems paramai – pristatytas pernai.

Pasak VMI, šiuo metu vyksta intensyvus duomenų perkėlimas į EDS: dalis duomenų jau perkelti ar tikslinami, tačiau dalies duomenų, būtinų sklandžiam pajamų deklaravimo užtikrinimui, dar laukiama.

Duomenis apie pernai gyventojams išmokėtas pajamas jau yra pateikę daugiau kaip 90 proc. tai privalančių padaryti mokesčių mokėtojų, tačiau duomenų laukiama iš 6 tūkst. asmenų, dar apie 2 tūkst. asmenų duomenis turi patikslinti.

Duomenis apie 2022 metais gyventojų patirtas išlaidas (apie sumokėtas gyvybės draudimo, pensijų fondų įmokas, įmokas už studijas, grąžintas studijų kredito įmokas, duomenis apie sumokėtas būsto kredito palūkanas) vėluoja pateikti dar 6 proc. tai turinčių padaryti.

Apie pajamų deklaravimui pilnai parengtą informaciją gyventojus kaip visada bus informuojama ir viešai.