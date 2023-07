Neapsigaukite – sukauptos atostogos gali dingti, bet gali ir prisidėti papildomų dienų

Kaip numato Darbo kodeksas (DK), kasmetinės atostogos – laisvas nuo darbo laikas, suteikiamas darbuotojui pailsėti ir darbingumui susigrąžinti, mokant jam atostoginius.

Darbuotojams suteikiamos ne mažiau kaip 20 darbo dienų (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę) arba ne mažiau kaip 24 darbo dienų (jeigu dirbama 6 darbo dienas) kasmetinės atostogos.

Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos ne trumpesnės kaip keturių savaičių trukmės atostogos.

Kada prarandamos atostogos arba kompensacija

Valstybinės darbo inspekcijos Darbo teisės skyriaus vedėja-vyriausioji darbo inspektorė Ieva Piličiauskaitė pastebi, kad kodekse numatyti ir tam tikri apribojimai dėl atostogų.

Jos teigimu, DK 127 str. 5 d. reglamentuoja, kad teisė pasinaudoti visomis ar dalimi kasmetinių atostogų (arba gauti piniginę kompensaciją už jas) prarandama praėjus 3 metams nuo kalendorinių metų, kuriais buvo įgyta teisė į visos trukmės kasmetines atostogas, pabaigos, išskyrus atvejus, kai darbuotojas faktiškai negalėjo jomis pasinaudoti.

„Taigi, teisė pasinaudoti neišnaudotomis kasmetinėmis atostogomis yra prarandama po kalendorinių metų, kai darbuotojas įgijo teisę į visos trukmės kasmetines atostogas, pabaigos ir dar kitų trejų kalendorinių metų“, – paaiškino VDI atstovė.

Ji atkreipė dėmesį, kad šios taisyklės taikymui nėra reikšmės, ar tai yra pirmi ar paskesni darbuotojo darbo metai.

Pavyzdžiui, darbuotojo darbo metai prasideda 2019-02-01 d.

Darbuotojas teisę į visos trukmės (20 darbo dienų) kasmetines atostogas už darbo metus nuo 2019-02-01 d. iki 2020-01-31 d. įgyja 2020-02-01 d.

Teisė pasinaudoti neišnaudotomis atostogomis būtų prarandama po kalendorinių metų (šiuo atveju 2020-12-31 d.) ir dar kitų trejų kalendorinių metų, t. y. iki 2024-01-01, išskyrus atvejus, kai darbuotojas faktiškai negalėjo pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis.

Kada atostogų dienų padaugėja

I. Piličiauskaitė taip pat paaiškino, kada darbuotojams pagal DK priklauso ilgesnės nei įprastinės atostogos.

Jos teigimu, už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą toje pačioje darbovietėje, darbuotojams, turintiems ilgesnį kaip 10 m. nepertraukiamąjį darbo stažą toje pačioje darbovietėje, pridedamos 3 darbo dienos už kiekvienų paskesnių 5 m. nepertraukiamąjį darbo stažą toje pačioje darbovietėje 1 darbo diena papildomų atostogų.

Laikotarpis, už kurį suteikiamos kasmetinės (kartu su papildomomis, prailgintomis) atostogos, skaičiuojamas nuo darbuotojo darbo pagal darbo sutartį pradžios.

„Taigi, papildomos atostogos turėtų būti suteikiamos už darbuotojo vienuoliktus darbo metus, vėliau viena diena pridedama už darbuotojo šešioliktus darbo metus bei dar viena diena pridedama už darbuotojo dvidešimt pirmus darbo metus ir t.t., pvz., darbuotojas įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje 2018 m. sausio 2 d. išdirba 10 metų, vadinasi, nuo šios dienos darbuotojas įgyja teisę į papildomas atostogas ir nuo šios dienos jos pradedamos skaičiuoti“, – aiškino pašnekovė.

Anot jos, visos 3 papildomas kasmetinių atostogų dienos bus sukauptos kitų metų sausio 2 d.

Teisė pasinaudoti dalimi kasmetinių (įskaitant papildomas, prailgintas) atsiranda, kai darbuotojas įgauna teisę į bent vienos dienos trukmės atostogas.

Tiesa, pagal DK, darbo ir kolektyvinės sutartys, darbo teisės normos gali nustatyti ilgesnės trukmės atostogas. Tad darbovietėje vertėtų pasidomėti, ar joje negalioja kitokios nei įprastinės atostogos.

Atostogų suteikimo tvarka

Kasmetinės atostogos turi būti suteikiamos bent kartą per darbo metus. Bent viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip 10 darbo dienų arba ne mažiau kaip 12 darbo dienų (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę), o jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, atostogų dalis negali būti trumpesnė kaip 2 savaitės.

Už pirmuosius darbo metus visos kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos išdirbus bent pusę darbo metams tenkančių darbo dienų skaičiaus. Nesuėjus šešiems nepertraukiamojo darbo mėnesiams, darbuotojo prašymu kasmetinės atostogos suteikiamos:

nėščioms darbuotojoms prieš nėštumo ir gimdymo atostogas arba po jų;

darbuotojams jų vaiko motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu, prieš tėvystės atostogas arba po jų;

darbovietėje taikomų vasaros atostogų metu;

mokyklų pedagogams pirmaisiais darbo metais kasmetinės atostogos suteikiamos mokinių ir studentų vasaros atostogų metu, nepaisant to, kada šie pedagogai pradėjo dirbti toje mokykloje;

kitais darbo teisės normų nustatytais atvejais.

Už antruosius ir paskesnius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo darbo metų laiku, pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę darbovietėje.

Tokia eilė sudaroma kolektyvinėje sutartyje ar darbdavio ir darbo tarybos susitarime, ar kitose darbo teisės normose numatyta tvarka nuo birželio 1 dienos iki kitų metų gegužės 31 dienos, jeigu juose nenustatoma kitaip.

Kasmetinių atostogų suteikimo eilė darbovietėje sudaroma atsižvelgiant į šių darbuotojų pageidavimus (prioriteto tvarka):

nėščios darbuotojos ir darbuotojai, auginantys bent vieną vaiką iki 3 metų;

darbuotojai, auginantys bent vieną vaiką iki keturiolikos metų ar neįgalų vaiką iki 18 metų;

darbuotojai, auginantys 2 ir daugiau vaikų;

darbuotojai, paskutiniais kalendoriniais metais atostogavę mažiau negu dešimt darbo dienų;

darbuotojai, turintys nepanaudotų kasmetinių atostogų už praėjusius darbo metus.

Darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą suteikti kasmetines atostogas:

nėščioms darbuotojoms prieš nėštumo ir gimdymo atostogas arba po jų;

darbuotojams jų vaiko motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu, prieš tėvystės atostogas arba po jų;

darbuotojams, kurie mokosi nenutraukdami darbo, derindami kasmetines atostogas prie egzaminų, įskaitų laikymo, diplominio (bakalauro, magistro) darbo rengimo, laboratorinių darbų ir konsultacijų laiko;

darbuotojams, slaugantiems sergančius šeimos narius ir neįgaliuosius, taip pat asmenims, sergantiems chroniškomis ligomis, kurių paūmėjimas priklauso nuo atmosferos sąlygų, esant sveikatos priežiūros įstaigos rekomendacijai, bei asmenims, kurių prašymas pagrįstas sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jų sveikatos būklę.

Kasmetinės atostogos įforminamos darbdavio nustatyta tvarka.