Nausėda ir Navickienė aptarė, kaip mažinti nedarbą ir padėti bedarbiams

Kaip spręsti šias problemas trečiadienį, kalbėjosi šalies prezidentas Gitanas Nausėda kartu su socialinės apsaugos ir darbo ministre Monika Navickiene.

Pasak prezidento patarėjo Simono Krėpštos, buvo aptarta daugybė priemonių, kurios mažintų nedarbą, kuris Lietuvoje išaugo gerokai labiau nei kitose ES šalyse. Anot jo, Lietuvoje per mažai žmonių gauna nedarbo išmokas, be to, itin didelis yra jaunimo nedarbas.

Patarėjo teigimu, didinti naujų darbo vietų skaičių turėtų padėti nauja ES parama, skirta Covid-19 padariniams mažinti, taip pat geresnis Užimtumo tarnybos darbas.

M. Navickienė džiaugėsi, kad pakeista subsidijų už prastovas tvarka, kai mokama 100 proc. darbo užmokesčio iki 1,5 minimalių algų subsidija, padėjo išsaugoti daugiau darbo vietų ir dar labiau nepabloginti nedarbo rodiklių.

Ministrė taip pat džiaugėsi, kad kartu su Ekonomikos ir inovacijų ministre pavyko sukurti naują pagalbos priemonę savarankiškai dirbantiems asmenims.